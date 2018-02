En dan krijg je dit briefje mee in de crèche: "Ze mag een hele week verkleed komen." #firsttimemom Eva Van Driessche

17 februari 2018

09u22 1 Familie Het wordt plezant volgende week, vertelden ze me in de crèche. Alle kindjes mogen zich de hele week verkleden! Ja, grappig, dacht ik. Maar dan begon de zoektocht naar outfits...

Eind 2016 werd ik voor het eerst mama. Al meer dan een jaar ben ik nu op de meest waanzinnige ontdekkingstocht van mijn leven (en ja, ik had behoorlijk wat stoere rugzakreizen achter de rug, maar niets kon me voorbereiden op deze trektocht). Elke week moet je wel ergens een hulplijn inroepen - Dokter Google, mama bellen en vooral de whatsappgroep 'kleine meisjes' met drie vriendinnen is een dagelijkse redding - want ook al werkt je moedergevoel prima, elke week moet je wel weer iets doen dat je nog nooit gedaan hebt. Snotjes zuigen? Wait, what? Nieuwe autostoel installeren? Ikeakast x 100!

Vanaf nu deel ik een paar van de highlights met jullie. Relativerende raad is welkom.

Carnaval-pret

Het leek een onschuldig briefje dat ik die avond meekreeg in de crèche, met leuke diertjes op getekend. "Volgende week mogen de kindjes een hele week verkleed komen." Een hele week, dat zijn dus in ons geval vier outfits! En ik wil natuurlijk niet die mama zijn die haar kindje 'vergeet' te verkleden. Maar ik interviewde ook net de heel inspirerende Elisabeth Van Lierop, die uit ecologische overwegingen enkel vintage spullen voor haar dochter koopt. En ja, dat consuminderen spreekt me wel aan. Maar wat doe je dan met verkleedkleren? Ze doen maar één keer dienst, kosten vaak stukken van mensen en zijn meestal ook niet heel erg ecologisch. Ik besloot dus niets te kopen, maar creatief te zijn met haar eigen kleerkast (die nu al veel té omvangrijk is).

Dag 1: lammetje

Deze had ik al vrij snel gevonden. Rosie heeft een schattig schapenvestje en -rokje. In combinatie met een wit kousenbroekje en witte body = lammetje. Toch? Voor de zekerheid gaf ik toch maar een pluchen exemplaar mee. Zo zagen ze tenminste waar ze op leek.

Dag 2: prinses

Ook een binnenkopper, je dochter als prinses verkleden. Haar mooiste tutu-rokje, veel roze en haar verjaardagskroon op haar hoofd. Enige probleem? Mijn dochter wil niets op haar hoofd. Dat was dus een hele zaterdag oefenen en heel veel "Wat ben je mooi!" roepen. Succes. 's Avonds wisten ze me te vertellen dat ze zelfs wilde gaan slapen met haar kroon.

Dag 3: beertje

Ik krijg het moeilijk. Ze heeft een trui met berenoortjes, maar verder eigenlijk niets dat aan een beer doet denken. Alle bruintinten bij elkaar gezocht dus maar. Gelukkig zag ze er heel erg schattig uit met die berenoortjes. Dat helpt altijd.

Dag 4: Jane Fonda

Het plan was om twee keer als prinses te gaan. Maar prinses Rosie is niet zo proper en haar tutu hing al vol kiri-kaas. Dus roep ik de hulp van de whatsappgroep in. Een vriendin had vorig jaar hetzelfde probleem en kreeg toen de ultieme tip: aerobics-baby. Dat gaat zo: je doet de body aan over de kousenbroek, zorgt voor beenwarmers (je kan sokken van jezelf afknippen) en kiest een hip t-shirt dat je in de middel opknoopt. Zalige foto's! Dus ik waag het erop. Mijn Jane Fonda is iets minder geslaagd. Het lijkt alsof ik me gewoon vergist heb in de volgorde van aankleden na een kort nachtje. Maar oef: in de crèche vonden ze het schattig.