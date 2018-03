Elk kind kan in drie weken zelf leren doorslapen, zo pak je het aan Kristel Mauriën

03 maart 2018

17u30 0 Familie Een slaapprobleem bij kinderen kan je op een liefdevolle manier aanpakken zodat jong en oud een goede nachtrust hebben. Daar is Karen Claes, de eerste kinderslaapcoach van België, alvast van overtuigd. "Laten huilen is geen goede methode", vindt ze. "Consequent gedrag en goede slaaprituelen zijn dat wél."

Orthopedagoge en kinderslaapcoach Karen Claes weet maar al te goed waarover ze spreekt. Zelf heeft ze twee dochtertjes van 4 en 2 jaar oud die haar samen 3,5 jaar lang slapeloze nachten hebben bezorgd. "Vier tot vijf keer opstaan per nacht maakte dat we als ouder uitgeput waren én absoluut niet consequent waren in het aanpakken van de slaapproblemen", zegt Claes. "Werkelijk alles probeerden we om toch maar een nachtje te kunnen doorslapen: van melk geven in het midden van de nacht over weer in slaap wiegen tot mee in het ouderlijke bed nemen. Maar niets hielp, er was geen enkel trucje dat ons een goede nachtrust kon bezorgen. Na een horrorzomervakantie waarbij mijn jongste dochtertje elke avond urenlang krijsend in haar bed lag, ben ik op zoek gegaan naar hulp. In België vond ik geen slaapcoach, maar in Nederland wel. Na drie weken intensieve begeleiding door Hanneke Hamerlinck, een Nederlandse 'Gentle Sleep Coach', konden we eindelijk doorslapen."

Geen gouden regel

Tevreden met het resultaat besloot Claes om zelf de internationale online-opleiding in 'Gentle Sleep Coaching' te volgen. De methode is ontwikkeld door de Amerikaanse Kim West, in haar thuisland bekend als 'The Sleep Lady'. Het bijzondere aan de methode is dat kinderen op een liefdevolle manier leren om de slaap te vatten en te blijven doorslapen zonder hulp van hun ouders. Claes: "De harde aanpak van je kind laten huilen zodat het vanzelf in slaap valt, was niets voor mij. En ik denk dat het voor veel ouders niet haalbaar is. Al zal het voor sommigen natuurlijk werken. Er is niet één gouden regel die voor alle kinderen werkt." Zelf gaat Claes er prat op dat alle ouders en kinderen na drie weken slaapcoaching kunnen doorslapen als de oorzaak van het probleem gedragsmatig is.

