Eerste hulp bij online ongemakken op vakantie TVM

01 juli 2019

16u54 0 Familie Niemand gaat nog zonder smartphone, tablet of laptop op vakantie, maar we zijn ons weinig bewust van de online risico’s op reis. Zo maakt 1 op de 4 Belgen buitenshuis gebruik van een gratis, niet-beveiligd wifi-netwerk en bovendien weet 3 op de 4 Belgen niet hoe ze kunnen zien of een wifi-netwerk veilig is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van netwerkbeveiliger SpotIT, uitgevoerd in april bij 1.048 landgenoten.

We zijn graag altijd en overal bereikbaar, maar aan de nefaste gevolgen daarvan in het buitenland staan we weinig stil. Steven Vynckier, CEO van SpotIT: “Wie op reis een museumbezoek wil boeken, wil reserveren in een restaurant of simpelweg met het thuisfront wil chatten, gaat vaak op zoek naar een gratis, openbaar wifi-netwerk. Maar deze connectie is niet altijd even veilig. Door in te loggen op een niet-beveiligd netwerk stellen vakantiegangers zich bloot aan bedreigingen en malware die je gegevens, geld of zelfs je identiteit willen stelen.”

Hij raadt daarom aan zo veel mogelijk het gebruik van wifi te vermijden indien mogelijk. Zo kan je in de Europese Unie vandaag gratis beroep doen op mobiel internet dat is inbegrepen in elk gsm-abonnement. Voor wifi op de laptop en/of tablet kan je eveneens via een hotspot werken. Ben je tijdens je vakantie toch verplicht om in te loggen op een wifi-netwerk, hou dan rekening met volgende tips.

- Als je verbinding maakt met een wifi-netwerk in een hotel, vermijd dan netwerken die volledig open zijn. Probeer eerst die verbindingen waarbij je nog een wachtwoord moet vragen aan de balie.

- Op het moment dat je geen wifi meer nodig hebt, zet je deze beter uit. Laat je telefoon ook niet automatisch zoeken naar wifi.

- Gevoelige zaken zoals bankzaken, het aanmaken van accounts, het openen van accounts met een wachtwoord (bijvoorbeeld e-mails) doe je beter niet op een openbaar wifi-netwerk. Indien je dergelijke zaken toch hebt gedaan, verander dan je wachtwoord.

- Maak gebruik van multi factor authentication (authenticatie methode waarbij je meerdere stappen succesvol moet doorlopen om ergens toegang tot te krijgen). Ook voor je sociale media.

- Verwijder je browsergeschiedenis op het einde van je sessie.

Tips & tricks in reisformaat: online zorgeloze vakantie van a tot z

Verder raadt de netwerkbeveiliger aan om thuis al de nodige maatregelen te nemen en dus niet alleen je huis maar ook je online toestellen voor vertrek goed te beveiligen.

- Vergeet geen back-up te maken alvorens op reis te vertrekken en zorg dat je toestellen de laatste beveiligingsupdates hebben.

- Encrypteer je smartphone (Het maakt gegevens op het toestel onleesbaar, zodat een hacker die binnenkomt er nog steeds niks mee kan beginnen). Vandaag kan je dit makkelijk zelf instellen bij verschillende toestellen.

- Zet je locatiegegevens uit van je toestel wanneer je deze niet nodig hebt.

- Zorg ervoor dat je privacy-instellingen voor je socialemedia-accounts goed ingesteld zijn.

- Gebruik een ‘data blocker’ als je nog snel je smartphone wil opladen op de luchthaven via een openbare USB-poort. Deze zorgt ervoor dat er geen data gestolen of getransfereerd kan worden tijdens het opladen, want dat is een techniek die meer en meer gebruikt wordt door hackers. Zo'n ‘data blocker’ koop je online voor nog geen € 10.

Eenmaal op bestemming, doe je er goed aan om volgende tips na te leven:

- Gebruik geen USB-sticks die je krijgt of vindt op hotel of op andere plaatsen. Ook niet na de reis.

- Doe betalingen met een kaart i.p.v. je smartphone en scan niet elke QR-code zomaar. Deze code kan malware bevatten.

- Maak gebruik van een tracking app voor je toestellen en die van je kinderen. Zo vind je je kinderen (en hun telefoon) sneller terug.

Wees tenslotte ten allen tijde alert bij het openen van mails. “Stel: je krijgt een mail die stelt dat je werk-account geblokkeerd is. Jij wil deze natuurlijk snel openen omdat je wil vermijden dat andere mensen hun werk niet kunnen doen, dat je niet bereikbaar bent voor klanten of dat collega’s je niet kunnen bereiken. Niet doen! De kans is groot dat het een phishing-e-mail is. Hackers weten immers al te goed dat mensen stressen bij het zien van zulke mails en spelen hier dan ook gretig op in”, besluit Steven Vynckier.