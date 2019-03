Wastips Gesponsorde inhoud Eerste Hulp Bij Kleding Wassen: lees onze tips! Aangeboden door Miele

26 maart 2019

12u00 0 Familie Een wittere was, eerste hulp bij vlekken en de regel van de zwakste vezel. Check onze handige tips en overwin die uitpuilende wasmanden.

Laundry hack 1: zo sorteer je kleuren

Dat je best je was sorteert op kleur, zover was je wellicht ook al. Maar twijfel je soms welke kleuren je best wel en niet bij elkaar in de machine steekt? Maak telkens de denkoefening: ‘stel dat dit verf is en ik de kleuren meng, wat is dan het resultaat?’ Rood en wit maakt roze, geel en blauw maakt groen, blauw en rood maakt paars,…

Laundry hack 2: onthoud de regel van de zwakste vezel

Twijfel je aan het wasprogramma? Onthoud dat de zwakste vezel altijd primeert. Bestaat je trui uit 90% katoen en 10% wol, dan primeert de wol en kies je best voor een handwasprogramma, een wasmiddel voor delicate stoffen en gaat het kledingstuk beter niet de droogkast in.

Laundry hack 3: behoud de kleur van je jeans

Als er één stof makkelijk van kleur verandert dan is het wel denim. Vermijd dat je nieuwe jeansbroek plots een blekere washing krijgt, door hem na aankoop een nacht lang in een emmer met een scheutje azijn te weken.

Wees voorts zuinig met wasmiddel, was je jeansitems steeds binnenstebuiten en selecteer indien je over een Miele-wasmachine beschikt het speciale jeanswasprogramma. Dat programma gebruikt extra water om al het wasmiddel uit je jeans te spoelen. Zo heb je achteraf minder kans op witte strepen op je jeans.

Laundry hack 4: zo wordt jouw witte was witter

Valt het jou ook op dat je witgoed na een tijdje grauw of gelig wordt? Plet 5 aspirientjes tot poeder, los deze op in twee liter water en laat je kleding een nachtje weken. Het salicylzuur in aspirine dringt diep door tot in de vezels en geeft je witte wasgoed een intensieve washing.

Laundry hack 5: handwas = niet wringen

Ga jij letterlijk met je handen aan de slag als er ‘handwas’ op het waslabel staat? Respect. Maar wist je ook dat het vaak onnodig is? Meer zelfs, het kan je kledij beschadigen. Als je wringt ga je namelijk de vezels beschadigen. Dan kies je beter voor het handwas of wol/zijdeprogramma op je wasmachine. Steek delicaat wasgoed zoals lingerie in een apart zakje om ze te beschermen van kledij met ritsen en knopen.

Laundry hack 6: zo herstel je die dons

De donsveertjes in je jas, dekbed of kussen klitten samen wanneer je ze wast in de machine. Om dit te vermijden kan je één of meerdere tennisballen laten meedraaien. Ze slaan de dons weer los en verdelen zo de vulling.

Laundry hack 7: onderhoud je wasmachine

Draai één keer per week een machine op 90°C zodat alle vuilresten goed worden weggespoeld, gebruik af en toe waspoeder in plaats van vloeibaar middel om zo je machine vanbinnen een scrub te geven én reinig je machine één keer per jaar met speciaal reinigingsproduct.

Wist je trouwens dat Miele bekend staat voor wasmachines die minstens 20 jaar meegaan? Dat is gelijk aan 5000 wasjes of 5 wasprogramma’s per week, gedurende 20 jaar!

Laundry hack 8: zo is je was sneller droog

Dé manier om je wasgoed sneller droog te krijgen is door een droge keukenhanddoek mee in de droogkast te steken. De doek absorbeert en verspreidt het water zodat de droger beter zijn werk kan doen.

Laundry hack 9: gebruik de vlekkenwijzer

Van aardbei (lauw sopje + bleekmiddel) - tot zweetvlek (azijn!). Een vlek is snel gemaakt en kan voor de nodige drama zorgen wanneer het om één van je favoriete kledingstukken gaat. De vlekkenwijzer van Miele weet gelukkig raad met tips & tricks voor alle stoffen en alle vlekken. Jaha, ook wanneer je kinderen in hun communiekleren in het gras hebben gerold of wanneer je rode wijn op een – Murphy! – wit hemd hebt gemorst.

Vooraleer je hardnekkig aan het schuren gaat of dat kledingstuk resoluut de vuilbak in kiepert, raadpleeg je beter de vlekkenwijzer van Miele.

Surf naar inspiredby.miele.be en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor meer handige tips en trucs.