Een boos en futloos kind als de tablet uit moet, is dat te voorkomen?

Familie Kinderen zijn er dol op: gamen of filmpjes kijken op de tablet. Maar wat als de tijd op het beeldscherm voorbij is?

In heel wat gezinnen komt de vraag vaker voorbij dan ouders lief is: ‘Mag ik even op de tablet?’ Zo ook een zesjarige die heel graag spelletjes speelt. Zijn moeder worstelt met zijn tabletgebruik. “Onze zoon wil het liefst elke dag op de iPad, maar we zeggen regelmatig nee. Hij mag een paar keer in de week een halfuur, soms wat langer. We hebben geen vaste afspraken, maar wij willen niet dat hij te veel en te vaak op een beeldscherm tuurt.”

Volgens de ouders is er altijd gedoe op het moment dat de iPad uit moet. “Hij wil hem niet uitzetten. De enige oplossing is het apparaat afpakken.” Meestal ontaardt het halfuur gamen in een boos kind, dat vervolgens moe en gefrustreerd op de bank ligt. “Alsof zijn energie helemaal is opgebruikt.”

Wat volgens orthopedagoog Marielle Beckers bij dit gezin ontbreekt, is duidelijkheid. “Soms mag het kind wel op de iPad, dan weer niet. En meestal een halfuur, maar ook wel­eens langer. Hierdoor weet het jonge­tje niet goed waar hij aan toe is.”

“De officiële richtlijn voor beeldschermtijd voor kinderen van deze leeftijd is maximaal een uur per dag”, zegt opvoedcoach en psycholoog Joyce Akse. “Nu bepaal je als ouder natuurlijk zelf wat jij acceptabel vindt, maar het is wel goed om hierover afspraken te maken.” Bijvoorbeeld elke dag een halfuur en daarna gaat het beeldscherm onherroepelijk uit. Akse: “Dus niet nog even een level afmaken. In het begin zal het jongetje er niet blij mee zijn, maar het is helder. Doorzeuren heeft geen zin. Boos worden ook niet. Als hij gewend is aan deze regels kun je er soms van afwijken, maar in het begin zeker niet.”

Beckers: “Kinderen beheersen hun impulsen niet goed. De games zijn zo aantrekkelijk dat een kind niet uit zichzelf zal stoppen. Daar heeft hij zijn ouders voor nodig. Dus zet een timer en zorg eventueel dat de wifi uitschakelt als de tijd om is. Het is verstandig om hem vijf minuten van tevoren alvast te waarschuwen.”

Ook kun je ervoor kiezen om een keer een dag met het hele gezin de tablet en smartphone te laten liggen. Beckers: “Voor ouders misschien nog lastiger dan voor hun kind. Ervaar maar eens wat het met je doet. Eerst verveel je je misschien, daarna merk je hoeveel tijd je ‘over’ hebt. Tijd om een boek te lezen of samen een legpuzzel te maken.”

Dat het jongetje een energiedip heeft ná het spelen op de iPad, is volgens Akse logisch. “Hij zat helemaal in het spel. Daar mag hij best even van bijkomen en nadenken wat hij wil gaan doen. Of je kunt je kind uit die dip helpen door samen speelgoed uit te zoeken of een offlinespelletje te spelen. Zo heb je meteen een gezellig moment samen.”