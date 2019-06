Exclusief voor abonnees Econoom haalt opvoedingsmythes onderuit: ‘Borstvoeding? Overroepen!’ Emily Oster haalt opvoedingsmythes met onderzoeksdata onderuit in ‘Cribsheet’ Femke Van Garderen

20 juni 2019

11u47

Bron: De Morgen 0 Familie Wat doet borstvoeding, een crèche of corrigerende tik nu precies met een kind? Emily Oster, een Amerikaanse professor economie, bekeek honderden onderzoeken en goot haar conclusies in een ‘datadriven’ opvoedingsboek. ‘Weet je wat risicovoller is? Met een kind in een auto stappen.’

Vanaf wanneer slaapt een baby langer dan een blokje van drie uur? Heeft een kind een achterstand als het op negen maanden nog niet rondkruipt? En wat is nu een goede manier om aan zindelijkheidstraining te doen?

Wie een miniatuurversie van zichzelf in huis heeft, stelt zich wel eens zulke vragen. Maar niet iedereen lost die op door de tips van oma, dat ene gezin met drie kinderen of een mamablogster ter harte te nemen. Er zijn ook moeders en vaders die hun goedbedoelde off- en online adviezen laten voor wat ze zijn en meteen richting Pubmed gaan, een databank waarin zowat alle medisch-wetenschappelijke artikelen opgenomen zijn.

Emily Oster hoort tot die laatste groep. Van inbakeren tot vaccineren: zowel bij dochter Penelope als bij zoon Finn downloadde de Amerikaanse honderden studies voor een eigen meta-analyse. “Op mijn werk doe ik het precies zo”, zegt de professor economie.

