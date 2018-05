Eco-blogger Anne Drake: "Door ecologisch te leven bespaar ik € 5.000 per jaar." Vroegere plastiekfabrikante omarmde ecologische levensstijl Lene Kemps

27 mei 2018

16u00 1 Familie Na het zien van een tv-documentaire gooide Anne Drake (50) haar leven om en besloot ze voor ‘zero waste’ te gaan: geen, of toch bijna geen afval meer produceren. Het verhaal van een kleine ecologische voetafdruk mét een elegante hoge hak.

Ze maakt al jaren haar eigen schoonheidsproducten en ziet er zéér goed uit. Het geeft meteen zin om haar recepten uit te proberen. Anne Drake is het levende bewijs dat je een milieubewust en duurzaam leven kan leiden zonder dat je aan comfort en luxe hoeft in te boeten.

Ironisch genoeg runde ze samen met haar man een bedrijf in plastic verpakkingen toen ze vijf jaar geleden besloot om iets te doen aan haar ecologische voetafdruk. «Wij maakten de doosjes van games en dvd’s, en breidden later uit naar tubes voor gezondheidsproducten. Wij zaten midden in het plastic en verdienden er goed onze kost mee. Ik recycleerde zoals iedereen, maar was me verder van geen kwaad bewust. De documentaire ‘Plastic Planet’ van Werner Boote zette me aan het denken. Het was alsof ik voor het eerst zag wat plastic met onze gezondheid en planeet doet. Er ligt plastic op de zeebodem en op de hoogste toppen van de Alpen. Het zit in ons lichaam, waar het hormoonverstorend werkt en kanker en onvruchtbaarheid veroorzaakt. Die documentaire was een eye opener.»

