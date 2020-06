Durven we nog wel ‘nee’ te zeggen tegen onze kinderen? Kinderpsychiater Lieve Swinnen geeft advies aan zoekende ouders

Familie ‘Doe ik het wel goed?’ Het is dé vraag waarmee ouders worstelen. Komt er ook nog iets als corona het evenwicht verstoren, dan lijkt opvoeden helemáál een klus. “Toch heb je er geen bijzondere gave voor nodig”, stelt kinderpsychiater Lieve Swinnen in haar nieuwe boek. “Schuif de verantwoordelijkheid niet door naar leraars, de maatschappij of hulpverleners.” De experte deelt ook haar basisadvies voor het opvoeden van je kind.

De gevolgen van corona op de manier waarop we de jongste maanden met onze kroost omgingen, komen niet ter sprake in ‘Op eigen kracht’, het nieuwste boek van Lieve Swinnen, maar in de praktijk van de kinderpsychiater zijn ze wel duidelijk merkbaar. “We zien week na week meer jongeren die het moeilijk hebben. Ze weten niet goed waar ze met hun leven naartoe willen, zijn angstig en depressief”, zegt ze. “Uiteraard melden zij zich niet aan met: ‘Ik heb het moeilijk met corona’, maar ze lijden onder het feit dat ze hun vriendin niet mogen zien, of zitten in een onveilige thuissituatie. Ook jongeren die sowieso angstig zijn en de extra spanning niet aankunnen die het virus meebrengt, hebben het lastig. We zien sowieso veel angsten en depressies bij jongeren, en corona heeft die tendensen nog aangescherpt.”

Ouders hebben het als positief ervaren dat ze tijdens de lockdown weer stilstonden bij doodgewone dingen. Ze zijn weer tot de basis gekomen

Ook ouders staan vandaag onder grote druk, zelfs zonder corona: het aantal gevallen van parentale burn-out stijgt zienderogen. Waarom is opvoeden zo moeilijk geworden?

“Kinderen zijn heilig. Ouders willen dat hun kinderen het beter doen dan zijzelf. Een kind naar het beroepsonderwijs sturen, is tegenwoordig not done; liever eerst Latijn proberen. Het moet allemaal perfect zijn, de lat ligt hoog. Ouders hebben het ook veel drukker dan vroeger, toen moeders nog thuisbleven. Wat dat betreft heeft corona vele ogen geopend. Ouders hebben het als positief ervaren dat ze tijdens de lockdown weer stilstonden bij doodgewone dingen. Ze zijn weer tot de basis gekomen. Opeens leefden ze weer zoals in onze kindertijd: wij brachten onze tijd áltijd in de nabije omgeving met ons gezin en vrienden door. Uitstapjes waren de uitzondering.”

Toch waren er ook veel gezinnen waarbij de stressmeter constant in het rood stond.

“We zijn het niet meer gewend om terug te vallen op elkaar, en dat kan inderdaad stress geven. We hebben het afgeleerd om alleen bezig te zijn met onze kinderen, zonder afleiding van vrienden en hobby’s. Ouders kregen in coronatijd ook veel verantwoordelijkheden: ze waren niet alleen mama of papa, maar ook juf, kok, schoonmaakster... En velen moesten ondertussen werken.”

Voor zij die in een onveilige situatie opgroeien, is deze situatie nadelig geweest. De meest kwetsbare kinderen hebben hier helaas het meest onder te lijden

Hoe groot is de impact van corona geweest op onze kinderen?

“Ik hoor daar twee klokken: aan de ene kant kinderen die echt tot rust zijn gekomen omdat er veel minder van hen werd geëist en ze onder veel minder druk stonden. Maar voor zij die in een onveilige situatie opgroeien, is deze situatie nadelig geweest. De meest kwetsbare kinderen hebben hier helaas het meest onder te lijden.”

We zitten niet met een verloren generatie, zoals her en der wordt gesuggereerd?

“Nee, dat geloof ik niet. Dan kan je kinderen die opgroeien in een vechtscheiding ook ‘een verloren generatie’ noemen, want zij worden ook met heel wat problemen geconfronteerd. Het merendeel van de kinderen hebben mama’s en papa’s die stevig in hun schoenen staan. Zij komen hier goed door. Waar we wél bedacht op moeten zijn, is de bijkomende armoede die deze crisis ongetwijfeld heeft gecreëerd.”

De stress bij ouders mag dan al groot zijn, ook kinderen ontsnappen niet aan druk. Denk maar aan Smartschool, waardoor opdrachten niet meer in de klas worden gegeven, maar ’s avonds om 22 uur via een online bericht. Een goede evolutie?

“Nee, we hebben tijd nodig om tot rust te komen. Er is een tijd om te werken en een tijd om te ontspannen, anders overbelasten we onze hersenen. Als we onze kinderen al van heel jong leren dat het werk nooit stopt en alles door elkaar loopt, bewijzen we hen geen dienst. We leggen de verantwoordelijkheid veel te veel bij hen. Als het kind ’s morgens een gemist bericht op Smartschool ziet, voelt het zich schuldig: ‘Oei, dat had ik gisteravond al moeten lezen.’ Niet dus, hé. Het is de leerkracht die na de schooluren niks meer zou mogen posten.”

Gezag en gehoorzaamheid zijn moeilijke begrippen geworden. Maar het is net erg belangrijk dat we onze kinderen respect en empathie leren

Opvoeding heeft een andere invulling gekregen dan vroeger en straffen mag niet meer. Maar is de slinger niet doorgeslagen? Durven ouders nog wel ‘nee’ te zeggen?

“Gezag en gehoorzaamheid zijn inderdaad moeilijke begrippen geworden. Maar het is net erg belangrijk dat we onze kinderen respect en empathie leren. Doe dat alleen niet door te straffen, want daar leert een kind niks uit. Dat doet het wel als je het goede voorbeeld geeft en veel praat. Geef duidelijk grenzen aan en maak afspraken: zo lang mag je online, zo laat ben je thuis van een fuif.”

En als je kind zich daar niet aan houdt?

“Dan moet je corrigeren, maar dat is iets anders dan straffen. Een grens trekken is zeggen; ‘Stop, dit wil ik niet.’ Straffen is daar een negatieve consequentie aan verbinden om je kind te laten voelen dat het verkeerd was. Een puber die veel te laat thuis komt van een fuif, mag je het weekend nadien gerust thuis houden. Dan zal hij leren dat hij zich aan de afspraken moet houden.”

Zijn we niet te zacht voor onze kinderen? Sommige ouders wilden hun kleuter niet terug naar school sturen, omdat ze dat ‘te verwarrend’ vonden. Kweek je zo geen kasplantjes?

“Ja. Je moet je kinderen leren dat het leven niet alleen leuk is en dat er ook dingen zijn die moeten. Je hoeft niet alle moeilijkheden voor hen weg te nemen, want dan krijg je zeer onzekere kinderen. Dan denkt een kind: ‘Ik kan het niet.’ Terwijl het net met een ‘power-houding’ moet zeggen: ‘Ik kan het zelf’. Zélfvertrouwen. En dat begint met dagelijkse dingen, zoals zelf de boterham laten smeren.”

Is het echt verwarrend voor zo’n kleuter om nog enkele weken naar school te moeten voor de grote vakantie?

“Nee, ik denk dat het net heel goed is om een baken te hebben. Kinderen kunnen hun schooljaar nog afsluiten én je geeft een krachtige boodschap: ‘We staan allemaal weer overeind en we gaan verder.’ Ze hebben dat ritueel van afscheid nemen voor de vakantie nodig, want dat behoort tot het normale leven. Thuis zitten, dat is niét normaal.”

Wat zijn de grote uitdagingen voor ouders van vandaag?

“Beschikbaarheid, ruimte en tijd maken om er te zijn voor je kind. Dat is in deze hectische wereld niet makkelijk. De meeste kinderen hebben materieel niks tekort, maar ik denk dat er op emotioneel vlak nog veel kan gebeuren. Een andere uitdaging is om je niet te laten overrompelen door opvoedingshypes. Opvoeden is nog hetzelfde als dertig jaar geleden, alleen de thema’s veranderen. Zorgen voor rust, voorspelbaarheid en regels blijft waardevol.”

We zien een toename van kinderen met depressies door het overmatige gebruik van sociale media. Er wordt hen daar een leven voorgeschoteld dat leuk en plezant is, waarin iedereen knap is

En wat met sociale media?

“Dat is een gevaar. We zien een toename van kinderen met depressies door het overmatige gebruik van sociale media. Er wordt hen daar een leven voorgeschoteld dat leuk en plezant is, waarin iedereen knap is. Maar voor veel jongeren staat dat ver af van de realiteit. In een periode dat ze al zo onzeker zijn, hebben ze vooral steun nodig van iemand die die perfecte, probleemloze neplevens kan doorprikken.”

Tot slot, heeft u nog een een ultieme tip voor de zoekende ouder?

“Opvoeden is voor mij voelen, denken en doen. Voelen is kijken naar je kind, weten wie het is. Denken is keuzes maken, niet alles vanzelfsprekend vinden, grenzen stellen. En doen is het uitvoeren van wat je hebt bedacht. Laat niet alles over aan anderen, want als ouder kan je heel veel zelf. Als je die drie dingen in evenwicht houdt, komt het wel goed.”

‘Op eigen kracht’. Lieve Swinnen. Van Halewyck. 240 blz. €22

De basis van opvoeden volgens Lieve Swinnen

• Zet goed gedrag in de kijker met een complimentje. Het is namelijk niet vanzelfsprekend. Overdrijf echter niet, want dan dreig je een narcist op te voeden.

• Straf zo weinig mogelijk. Doe je het toch, kies dan voor een milde straf en wees duidelijk en consequent: speelt je kind langer spelletjes dan afgesproken, dan mag het één dag niet op de computer. De bedoeling is dat je kind leert dat negatief gedrag gevolgen heeft.

• Durf een gesprek over drugs met je puber aan te gaan. Stel je op als bezorgde, maar luisterbereide ouder en stel open vragen. Niet: ‘Waarom ben je ermee begonnen?’, maar ‘Hoe ben je ermee begonnen?’

• De beste manier om je kind goed te leren kennen, is door te observeren waarmee het bezig is. Toon interesse in zijn of haar spel, en doe mee als het kan.

• Ga niet mee in vermijdingsgedrag. Wil je kind niet mee gaan schoolzwemmen? Schrijf dan geen briefje, maar probeer te achterhalen waarom het niet meewil. Is het bang voor water? Om gepest te worden? Om zich te tonen in badpak? Het achterliggende probleem oplossen, geeft veel meer zelfvertrouwen.

• Goede afspraken maken goede vrienden. Onderhandel tot je een win-winsituatie bereikt. Luister naar de argumenten van je kind en zoek een compromis. Dan is iedereen tevreden.

• Gebruik humor. Samen lachen doet deugd. En relativeer jezelf. Door eens vanaf een afstand te kijken ontdek je dat je eigen gedrag soms potsierlijk is.

