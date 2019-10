Driekwart ouders koopt babyuitzet tweedehands: dit heb je écht nodig Valérie Wauters

07u49 0 Familie Bijna driekwart van de ouders koopt een deel van de babyuitzet tweedehands. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond en 2dehands.be. Maar welke babyspullen heb je als toekomstige ouder écht nodig, en waar kan je best wat op besparen?

Dit kan je perfect tweedehands kopen:

Park

Een park om je baby overdag in te laten spelen en slapen is een onmisbaar accessoire voor elke ouder, maar tevens eentje waar je best wat geld op kunt besparen. Reken op een kost van om en bij de € 200 voor een standaardpark met matras. Op tweedehandssites kan je al een exemplaar op de kop tikken voor ongeveer € 100. Omdat een park in de meeste gevallen enkel gebruikt wordt tijdens het eerste levensjaar van de baby, hebben de meeste exemplaren amper gebruikssporen en kan je dus net zo goed een tweedehandsexemplaar kopen.

Wandelwagen

Een buggy, inclusief draagwieg, kost je een flinke duit maar is onmisbaar in je baby-uitzet. Reken op een kost van om en bij de € 1.000 (meer of minder afhankelijk van merk en model). Je wandelwagen tweedehands kopen bespaart je sowieso enkele honderden euro’s, de prijzen liggen op de tweedehandsmarkt immers vaak in de buurt van de € 400.

Babybadje

Hoewel je een baby tijdens z’n eerste levensmaanden heel erg regelmatig wast, is een babybad nieuw kopen een kost die je makkelijk kunt vermijden. Een basic babybadje kost je nieuw rond de € 25, tweedehands tel je er vaak amper € 5 voor neer.

Autostoelen

Zowel het eerste autostoeltje van je baby als autozitjes van groep 1/2/3 kan je makkelijk tweedehands kopen. Het zijn stuk voor zitjes die nieuw vaak erg duur in aankoop zijn, maar navenant niet verslijten wanneer ze gebruikt worden. En al zeker niet wanneer de vorige eigenaar gebruik maakt van een beschermende hoes. Beknibbel echter niet op de veiligheid van je kind, en let erop dat -wanneer je voor een tweedehandsaankoop gaat- de stoel in kwestie ongevalvrij is en aan de laatste veiligheidsvoorschriften voldoet.

Meubels voor de babykamer

Heb je echt specifieke meubels voor de babykamer nodig? Vast niet. Ziet een mooi ingerichte kamer (inclusief speciale meubels) voor je kindje er gewoon heel erg leuk uit? Ongetwijfeld. Vermits de meeste babykamers maar enkele jaren gebruikt worden en de meubels meestal nog in quasi perfecte staat zijn bij verkoop, kan je dus best wat geld uitsparen door je babykamer tweedehands te kopen.

Relax

Een wipstoeltje of relax is je ideale bondgenoot op huilerige dagen (van jou of je baby, schrappen wat niet past). Het relaxzitje geeft jou als ouder even de mogelijkheid om je baby in een comfortabele positie te zetten, terwijl je zelf aan het koken bent, naar het toilet moet of gewoon even de handen vrij wil. Omdat een relax ook alleen tijdens de eerste levensmaanden gebruikt wordt, is hij vaak nog in nieuwstaat wanneer hij weer verkocht wordt. Ideaal om wat centjes op te besparen dus.

Dit koop je best nieuw:

Verschoonkussen

Niets wat zo intensief gebruikt wordt tijdens de eerste levensmaanden van je baby als een verschoonkussen. Investeer zelf in een goed exemplaar, dat tegen een stootje kan en ook dik genoeg is zodat je baby comfortabel ligt tijdens het verschonen.

Thermometer

Een goede thermometer (liefst eentje die snel de temperatuur meet) is essentieel tijdens de eerste levensjaren van je kind. Hoewel er ook infraroodthermometers bestaan, koop je volgens ons toch nog steeds best een gewoon model dat je ook rectaal kan inbrengen. Om hygiënische redenen koop je deze natuurlijk best gewoon nieuw.

Tetradoeken

Je gebruikt ze als handdoekje, slab, dekentje, kwijldoekje en voor nog zoveel meer. Geen item zo multi-inzetbaar als de tetradoek. Koop ze nieuw én zorg ervoor dat je er voldoende in huis hebt, je zal snel genoeg merken dat de tetradoek zich in geen tijd tot jouw nieuwe beste vriend ontpopt.

Borstvoedingskussen

Zelfs wanneer je geen borstvoeding geeft is een borstvoedingskussen een item dat in elke baby-uitzet thuishoort. Gebruik het tijdens je zwangerschap om op of tegen te slapen, en tijdens de eerste levensmaanden van je kind als accessoire om je baby op te voeden, te laten rusten of spelen. Net omdat dit worstvormige kussen zo intensief gebruikt wordt koop je het best nieuw.