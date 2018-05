Drie wijze lessen die Michelle Obama haar dochters leert TVM

21 mei 2018

14u23

Bron: ELLE 0 Familie Op The United State of Women Summit 2018 ging Michelle Obama in gesprek met Golden Globe-winnaar Tracee Ellis Ross. Eén van haar vele inspirerende uitspraken ging over de drie adviezen die ze haar dochters op het hart drukt. Lessen waar niet alleen Malia en Sasha iets aan hebben, maar eigenlijk iedereen.

1. Het leven is één lange oefening voor wie je uiteindelijk wil zijn

Volgens Michelle ben je je leven lang aan het oefenen wie je wil zijn. Ben je verwend, dan is dat wat je oefent in het leven. Zeurkousen oefenen om een nog grotere zeurkous te worden. Sta je elke dag laat op en stel je belangrijke taken uit, is dat wat je aan het oefenen bent en waar je uiteindelijk de vruchten van gaat plukken. Of net niet. Wil je niet zo’n persoon zijn, dan moet je beginnen oefenen wie je wél wil zijn. Wil je dat mensen je aardig vinden? Wees dan ook daadwerkelijk aardig tegen iedereen. Als je wil dat mensen je kunnen vertrouwen, moet je oefenen in betrouwbaar zijn. Begin zo vroeg mogelijk met oefenen, raadt ze ook nog aan.

2. Gebruik je stem, maar neem ook je ruimte

Bij deze les, gebruikte Michelle haar moeder Marian Robinson als voorbeeld. Eén van de slimste en meest nuchtere mensen die ze kent. Zij vertelde haar broer en Michelle altijd dat ze “geen kinderen aan het opvoeden was, maar volwassenen.” Dus behandelde ze haar kinderen ook niet als kinderen, maar als volwassenen die ze wilde dat ze zouden worden. “Ze sprak altijd tegen ons alsof we alles begrepen. Ze gebruikte nooit verkleinwoorden, ze vroeg ons om bepaalde gedragingen van ons uit te leggen. Ze betrok ons in gesprekken met andere volwassenen. Er was nooit iets waar ze het niet met ons over wou hebben.” Exact wat Michelle nu ook bij haar dochters toepast.

3. Vraag geen advies aan leeftijdsgenoten

Michelle probeert haar dochters daarnaast duidelijk te maken dat ze niet op andere pubers moeten afstappen om informatie en advies te vragen, maar dat ze naar haar moeten komen. Leeftijdsgenoten weten vaak maar net ze weinig als jij, vindt ze. “Vraag niet aan Olivia wat ze over seks denkt, ze weet er niets van.”

