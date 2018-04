Drie manieren om je kinderen mindfulness bij te brengen Eva Van Driessche

Je peuter van drie laten stilzitten op een meditatiekussen, dat zal waarschijnlijk niet lukken. Maar terwijl je kroost deze vakantie als vrolijke paaskonijntjes rondhuppelt, kan je hen toch een paar mindfulness-tips bijbrengen...

Deze zomer sprak topneuroloog Steven Laureys zich lovend uit over meditatie, het zou ook goed zijn voor kinderen. Maar zie je het al gebeuren? Jouw stuiterende kroost lang genoeg stil krijgen om op een meditatiekussentje te gaan zitten? Toch kan je hen deze Paasvakantie enkele van de technieken bijbrengen op een andere manier. Het kan hen helpen om rust te vinden in conflictsituaties en om zich beter te concentreren op school.

1. Wees een rolmodel

Nieuwsanker Dan Harris heeft twee meditatieboeken op zijn naam en is zelf vader van een zoontje van drie. Hij leert zijn zoon niet mediteren, zegt hij, maar hij doet het wel voor. Kinderen imiteren hun ouders, doen later na wat ze gezien hebben in hun jeugd. Als ze zien dat jij sportief bent, gaan ze beweging als iets normaals zien. Zo is het ook met mediteren. Doe het dus niet weg van je kinderen, maar installeer je gerust in de living.

2. Breng wat mindfulness in elke situatie

Yogalerares Andrea Bogart stelt voor dat je rustpuntjes in je huis zoekt. Mediteren gaat niet enkel om muisstil zitten, je kan het ook door middel van beweging of muziek doen. Maak plekjes in huis waar je tot rust kan komen, met een kaarsje waar je naar kan kijken, een mooie tekening. Ze oefent ook met haar kinderen op dagdagelijkse momenten. "Als we allemaal samen in de auto zitten op weg naar school, dan kiezen we er elke dag één huis uit. Daar rij ik dan veel langzamer voorbij en elk om beurt vertellen we iets dat ons opvalt aan dat huis. Vertraag en neem tijd om even stil te staan."

3. Naar de wolken kijken

Nu het eindelijk weer wat warmer wordt kan je deze heerlijke oefening samen doen. Ga op je rug in het gras liggen en staar naar de wolken. Laat ze voorbij drijven, zie er diertjes en figuren in. Kinderen zullen misschien niet lang stil blijven liggen, maar al doen ze het maar even, het geeft hen de impuls om heel even rustig naar iets te kijken.