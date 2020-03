Drie generaties politie aan het woord: "Menselijk blijven, is de beste raad die ik agenten kan geven”

Jos (86): was politiecommissaris in Kontich en is al geruime tijd met pensioen. “De tijden zijn veranderd: er is meer geweld en er zijn meer wapens in omloop. ‘Verpak uw revolver in plastic, dan roest hij niet’, zeiden we vroeger tegen beginnende agenten. Risico op roest is er niet meer.”

Roger (62): gepensioneerd hoofdinspecteur van de zone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar). “Eigenlijk wou ik bij de brandweer, maar ik ging in afwachting bij de politie en ben veertig jaar gebleven.”

Michael (36): speelde professioneel basketbal tot zijn 26ste, won de Europese beker met het Duitse Weissenfels en koos na een tijd van blessures voor een job als agent. “Een vanzelfsprekende keuze als je Krikemans heet.” Sinds zijn tijdelijke schorsing is hij actief als fitnesstrainer.

Ambitie

Jos: “Ik heb de oorlog nog meegemaakt in Antwerpen. Omdat we geen eten hadden, haalden we aardappelschillen uit de vuilnisbakken van de rijke mensen op de Italiëlei. Die werden dan gekookt en gemalen. Het is een geur die ik nooit meer vergeet. En als ze ergens aardappel in de schil serveren, zelfs in een duur restaurant, stap ik op. Waar nu het MAS staat, hadden de Duitsers paardenstallen. Daar gingen we wortels stelen. Stampen en slagen kreeg je als je gepakt werd, maar je liet je buit niet vallen, want dat was misschien het enige wat je familie die dag kon eten. Zulke zaken tekenen je.”

Roger: “Misschien net omdat mijn vader en moeder die harde tijden hebben meegemaakt, ben ik opgevoed in een warm nest, met veel liefde en generositeit. Als een soort van compensatie voor wat zij gemist hebben, ben ik nooit iets tekortgekomen.”

Die drang om het beste uit jezelf te halen, heb ik doorgegeven. Een Krikemans levert geen half werk Jos Krikemans

Jos: “Streng was ik niet, maar ik had natuurlijk bepaalde verwachtingen, normen en waarden. Ik kwam uit de arme Seefhoek, ‘tFaboert zeiden ze toen. Lang naar school gaan was er niet bij en studeren heb ik pas later gedaan. Ik werd politieagent in Wilrijk en nadien commissaris in Kontich. Na mijn dagtaak gingen de boeken open op tafel, want ik studeerde onder meer aan de universiteit van Gent. Die drang om het beste uit jezelf te halen, heb ik doorgegeven. Een Krikemans levert geen half werk.”

Roger: “Wij hanteren het motto: als je ergens voor gaat, doe je het volledig. Ik zit wat dat betreft tussen twee toppers: mijn vader is een begrip in het politiemilieu en mijn zoon Michael een ster in de basketbalwereld. Zij hebben zich vastgebeten in hun ambities. Ik ben de zoon van een legende en de vader van een kampioen.”

Michael: “Ik voel me net zo goed zoon en kleinzoon van. Als je Krikemans heet en bij de politie gaat, treed je in de voetsporen van. Als kind woonden wij boven het politiekantoor. Ik kende alle verhalen, zag hoe graag mijn vader en bompa hun job deden. Ik was 26 toen blessures mij parten begonnen te spelen in het basketbal. Het was voor mij heel vanzelfsprekend om toen bij de politie te gaan. Het afscheid van de topsport heeft me niet verzuurd. Voor mij was die deur dicht en ik ging op weg naar iets anders.”

Dienstbaarheid

Jos: “Waarom ga je bij de politie? In mijn tijd omdat men ontzag voor je had, dat zat er zeker voor iets tussen. Maar ook omdat je altijd met mensen werkt en een verschil kan maken.”

Roger: “Dienstbaarheid is tegenwoordig geen mooi woord, maar het speelt zeker mee. Onze job is relevant.”

Michael: “Als je het geluk hebt om zoals ik met een goede vriend te kunnen patrouilleren, kan de job ook heel plezant zijn. Elke dag is anders en boeiend.”

Roger: “Ik heb als agent lang voor mijn vader gewerkt. Dat doe je alleen als de relatie optimaal is. Uiteraard kreeg ik de jobs die niemand anders wou, want er moest eens iemand denken dat hij me zou voortrekken. Maar we hebben nooit problemen gehad.”

Michael: “Ik heb zelfs nog les gehad van den bompa. Tot 2009 gaf hij een cursus in wapenstoktechnieken aan de politieschool. Veel van hem geleerd.”

Jos: “Alle facetten van het beroep vond ik tof. Mijn ervaring en mijn plezier in de job gaf ik graag door. Ik ben met pensioen gegaan na de politiehervorming. Toen werd het me allemaal te ingewikkeld. Het beroep is sindsdien erg veranderd. De administratie is loodzwaar geworden, de sfeer niet meer zoals vroeger. Er is minder respect voor de politie.”

Roger: “Mensen zijn zeker mondiger geworden en misschien ook wat vijandiger. Iedereen heeft kritiek. Als je iemand beboet omdat ze door het rode licht rijden, is het van: ‘Niks anders te doen?’ Het enige moment dat ze je graag zien komen, is bij een aanrijding, om te scheidsrechteren.”

Mensen zijn zeker mondiger geworden en misschien ook wat vijandiger. Iedereen heeft kritiek Roger Krikemans

Michael: “Bij een diefstal hoor je vaak: ‘Kon je niet wat vroeger komen?’ Vervolgens moet je je verantwoorden voor alles wat je doet. ‘Ze hebben dat glas vastgenomen, moet u geen vingerafdrukken nemen? Zit hier geen bruikbaar DNA op?’ Twee afleveringen van CSI en iedereen is expert.”

Roger: “Van al die series was ‘Hill Street Blues’ in de tijd nog een vrij realistische weergave van het werk van een agent in de grootstad. Maar de rest…”

Jos: “Menselijk blijven, is de beste raad die ik agenten kan geven. Ga met iedereen om op een menselijke, respectvolle manier. Daders, slachtoffers... Behandel ze zoals je zelf behandeld wil worden. Ooit was er een brutale moord in een wasserij in Borgerhout. De dader moest naar het gerechtshof gebracht worden en niemand durfde hem te gaan halen. Ik ben toen in mijn eentje geweest en dacht: ‘Als ik beleefd blijf, zal het wel lukken’. Hij kwam zonder problemen mee. Ik heb hem zelfs nog bezocht in de gevangenis om te zien hoe hij het stelde. Jaren later zag ik ineens iemand aan de overkant van de straat roepen en wuiven naar mij. Het was hem, intussen vrijgekomen. Als je mensen correct behandelt, vergeten ze dat niet.”

Roger: “Respectvol zijn, heb ik sterk meegekregen in mijn opvoeding. Beleefd zijn tegen ouderen, tegen je meerdere op het werk. Hoffelijk zijn tegen vrouwen. Zo heb ik het op mijn beurt doorgegeven aan Michael.”

Relativeren

Jos: “Elke agent heeft ze: beelden in zijn hoofd die hij niet kwijtgeraakt. Niet noodzakelijk de ergste zaak ooit, maar iets wat hem persoonlijk raakt. Zo herinner ik me tot vandaag de dag de brand in het winkeltje van Marie Dillen. De brandweer geraakte er niet op tijd en wij konden niet binnen. Het was een verschrikkelijke vuurzee. Op de eerste verdieping lag een kindje te slapen. In die tijd was je als agent ook ambulancier en na de brand moest ik dat kindje uit zijn wieg nemen en naar het dodenhuis brengen. Op dat moment doe je dat bijna mechanisch, omdat het je job is. Maar toen ik thuis Roger zag — hij kwam net boven de tafel uit —, ben ik gebroken en heb ik geweend als een klein kind op de schouder van mijn vrouw.”

Roger: “Ik was zes, maar herinner me dat beeld nog.”

Jos: “Zulke gruwelijke momenten moet je een plaats kunnen geven, zonder dat je er hard of cynisch van wordt. Maar je ziet veel miserie en mag er niet aan ten onder gaan.”

Roger: “Als er kinderen mee gemoeid zijn, is het altijd erg. Ik herinner me een jongen die per ongeluk zijn neefje met een geweer door de keel had geschoten. Dat was een geweldig gat en ik moest het dichthouden tot de dokter ter plaatse was. De jongen was ongeveer zo oud als Michael toen. Dat draag je mee.”

Michael: “Om je job als agent goed te doen, moet je kunnen relativeren. Mijn collega en ik passeerden in een straat waar net een grote schietpartij was geweest. Wij waren daar voor een heel andere oproep, maar plots zie je een voorbijgangster die in de rug en de benen geschoten is. Een minuut eerder en wij hadden daar kunnen liggen. Daar mag je niet te lang bij blijven stilstaan.”

Roger: “Een van de ergste zaken om te verwerken, was de schorsing van Michael. Ga je zoon maar eens bezoeken in de gevangenis. Onverdraaglijk. Maar hij was sterk als altijd en heeft mij gerustgesteld. De omgekeerde wereld.”

Michael: “Mijn vermogen om te kunnen relativeren en zaken een plaats te geven, schieten dan in gang: ik kan deze situatie niet beheersen, ik moet ze ondergaan. Maar ik kan er het beste van maken.”

Roger: “De schorsing vreet nog steeds aan me, maar ik doe bewust een poging om positief te denken. Ik kan niet zeggen dat ik nog geloof in een god of het systeem, maar ik probeer elke dag af te sluiten met positieve gedachten: het komt wel in orde.”

Wij kunnen het goede zien in alles, wat misschien ook een logisch gevolg is van de job Michael Krikemans

Michael: “Wij kunnen het goede zien in alles, wat misschien ook een logisch gevolg is van de job. Als agent word je geconfronteerd met zoveel ongeluk en miserie, dat je beseft hoe gelukkig je bent en je jezelf gelukkig prijst.”

Jos: “Voor ons is het glas altijd halfvol, al brengt het ouder worden bij mij ook het piekeren mee. Ik ervaar het leven als een berg die je moet beklimmen. Bij het begin van de tocht, aan de voet van de berg, ben je omringd door een heleboel mensen: vrienden, collega’s, familie... Maar hoe hoger je klimt, hoe meer leden van het gezelschap afhaken. Als je bijna op de top staat, kijk je rond en zie je haast niemand meer. Al je vrienden en kennissen verdwijnen, dat is beangstigend.”

Roger: “Maar op de mensen hier rond de tafel kan je altijd rekenen.”

Michael: “Wat er ook gebeurt, ik weet dat mijn vader en grootvader er altijd voor mij zullen zijn en ik voor hen.”

Lievelingsmaaltijd

Roger: “Ik houd van Chinees en er zijn er goede in Antwerpen. De inrichting ziet er vaak niet uit, maar het eten is fantastisch.”

Jos: “Als het maar geen patattenschillen zijn...”

Michael: “Een goed stukje vlees met seizoengroentes.”

Favoriet familierestaurant

Roger: “De Wah-Kel in de hoerenbuurt is de oudste Chinees van Antwerpen, misschien zelfs van België, geopend in 1923.”

Ideale familievakantie

Roger: “Benidorm heeft zijn reputatie niet mee, maar volgens mij volledig ten onrechte. Ik ga er graag naartoe.”

Jos: “Mijn vrouw en ik gingen 26 jaar lang naar Turkije, nu vergezellen we Roger naar Benidorm.”

Michael: “Reizen is sowieso verrijkend, welke bestemming dan ook. Ibiza is een plek die ik steeds in mijn hart zal dragen.”

Ideaal weekend

Jos: “Zondagmiddag gaan mijn vrouw en ik graag naar de New Westside op Linkeroever, wat vrienden ontmoeten, wat dansen.”

Roger: “Daar houd ik ook wel van. Een relaxed weekend: uitgaan, vrienden zien, met de vriendin een wijntje drinken.”

Michael: “Ik kijk uit naar een niks-moet-dag: uitslapen, eten... Ik kijk wel wat er op mijn pad komt.”

