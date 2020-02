Drie generaties aan het woord: “We hadden de vishandel nooit kunnen opbouwen zonder hulp van mijn ouders”

Annemie (69): Gepensioneerd. Heeft altijd in de kaashandel van haar echtgenoot gewerkt.

Veronique (50): Runt met echtgenoot Wouter de vishandels en eetstalletjes De Noordzee in Brussel en Antwerpen.

Katrien (23): Studeerde journalistiek en International Business. Werkt na een passage bij de Noordzee bij boostU als content marketeer en copywriter.

Opvoeding

Annemie: “Ik ben zelf overbeschermd opgevoed. Met de beste bedoelingen natuurlijk, maar ik wou mijn kinderen in vrijheid en openheid groot laten worden. Ik gaf mijn dochters alle vertrouwen en ze hebben dat nooit beschaamd. Ze namen hun eigen beslissingen, waren hun eigen persoon. Ze konden uitgaan en thuiskomen wanneer ze wilden. Ik vroeg alleen dat ze zouden bellen als het echt laat werd. In die tijd moesten ze dan nog een telefooncel of vaste telefoon zoeken, maar ze belden altijd.”

Veronique: “Meestal vanuit het café: ‘Moeke, het is hier wreed plezant, we blijven nog wat. Niet ongerust zijn’. Wij waren en zijn een warm gezin. Bij ons thuis kan alles gezegd worden, zonder gêne.”

Katrien: “Daarom zijn we zo hecht, denk ik, ook met de rest van de familie. Wij praten de hele tijd met elkaar.”

Annemie: “Ik stond met mijn man in het familiebedrijf en werkte de klok rond. Maar toen de kinderen kwamen, heb ik me volledig op hen gericht. Elke namiddag als ze van school kwamen, was ik er voor hen. Elke avond zaten we als gezin rond de tafel. Mijn man was heel vroeg de baan op, hij vertrok al om 5 uur. Maar in het weekend was hij er, en was ook het ontbijt heilig. De dochters mochten dan wel tot een kot in de nacht uitgaan, om negen uur werden ze aan tafel verwacht.”

Ik gaf mijn dochters alle vertrouwen. Ze konden uitgaan en thuiskomen wanneer ze wilden Annemie

Veronique: “Ik had de indruk dat je dan ook overdreven vroeg begon te stofzuigen, met veel lawaai.” (lacht)

Annemie: “En dan die verhalen rond de tafel, over het uitgaan, hun vrienden op kot… Dat was altijd lachen. Zalige momenten.”

Katrien: “Wat uitgaan betreft was papa streng. Misschien omdat ik een meisje ben. Mama probeerde dat te counteren, maar dat lukte niet echt. Tot ik achttien werd.”

Veronique: “Tja, vaders en hun dochters… Hij wou je beschermen. Op je achttiende vond hij dat je verstandig genoeg was om voor jezelf te zorgen, en toen heb je carte blanche gekregen.”

Annemie: “Verbieden stond niet in ons woordenboek. We gaven onze mening en hoopten dat ze er rekening mee zouden houden.”

Veronique: “Dat herinner ik me. Ik was zestien en vroeg: ‘Is het oké als ik met Wouter iets ga drinken?’ Jij zei: ‘Goh, is dat vandaag echt nodig? Je moet dan nog een trein nemen en bent zolang onderweg.’ Terwijl ik in het station op die trein stond te wachten, dacht ik: eigenlijk heeft ze gelijk. En ik ben terug naar huis gegaan.”

Annemie: “Spaarzaamheid heeft ook altijd in onze opvoeding gezeten. Geld opzijzetten, want je weet nooit wat er gebeurt.”

Veronique: “De aanslagen in Brussel en de daaropvolgende lockdown waren een klap voor iedereen die een zaak had. Toen hebben we ons serieus afgevraagd: kan de zaak deze tegenslag overleven? En dan ben je blij dat je een buffer hebt opgebouwd.”

Katrien: “Ik heb altijd baantjes gehad en geld opzijgezet. ‘Als je een euro verdient, moet je die niet meteen uitgeven’, zeggen ze hier. Dat spaargeld geeft vrijheid. Stel dat ik ooit een sabbatical wil nemen, dan kan dat.”

Annemie: “Geld is belangrijk, maar geen doel op zich. Zoals Katrien zegt: je koopt er vrijheid mee, af en toe een kleine luxe, een pleziertje om jezelf te belonen. Als compensatie voor al dat harde werken.”

Veronique: “Ik heb net een wat duurdere handtas gekocht en geneer me daar een beetje voor. Ik gebruik ze haast nooit. Heeft die aankoop me nu gelukkiger gemaakt?”

Katrien: “Typisch mama, zo streng voor zichzelf.”

Veronique: “Ja, wat een seut eigenlijk...”

Annemie: “Oh, maar ik ben ook een tut.”

Samenwerken als koppel lijkt me niet evident. Ik weet nu al dat het me niet zou liggen Katrien

Katrien: “Dan zitten hier drie tutten rond tafel. Nog een geluk dat we elkaar graag zien.”

Annemie: “Dat is het mooie aan ouder worden. Je wordt zoveel evenwichtiger en het kan je zoveel minder schelen wat anderen van je denken. Alleen het essentiële blijft over: de mensen die je graag ziet.”

Eerlijkheid

Annemie: “Ik heb mijn dochters nooit regels opgelegd, maar heb wel geprobeerd om hen in te prenten dat eerlijkheid belangrijk is. Correct zijn tegenover andere mensen, maar evenzeer tegenover jezelf. Goed zijn voor anderen én voor jezelf.”

Veronique: “‘Gebruik je gezond verstand’, zeg ik vaak tegen de kinderen. ‘Volg je buikgevoel, laat je intuïtie spreken.’”

Katrien: “Ja, dat horen wij hier vaak. Op de vraag welke studies zou ik doen, welke job ik zou aannemen, is het standaard antwoord: ‘Wat zegt je buik?’”

Veronique: “Als je trouw blijft aan jezelf, kan je geen fouten maken. Misschien valt een beslissing soms wat tegen, of draait een keuze anders uit; maar als je je hart gevolgd hebt, leer je van je ‘fouten’. Dan worden zelfs de tegenvallers waardevol.”

Katrien: “Wij zijn een positief ingestelde familie, wij zien het glas altijd halfvol. Oma iets minder, die kan soms piekeren.”

Annemie: “Dat is waar, ik zal me altijd zorgen maken en de slechtst mogelijke scenario’s de revue laten passeren. Maar dan heb ik geleerd van mijn dochter: kop omhoog en lachen. Het leven is te kort om negatief te zijn.”

Veronique: “Dat is mijn stelregel. Al heeft het leven me toch wel een beetje harder gemaakt. Ik verwacht minder van anderen. Want dan kan ik ook minder teleurgesteld worden.”

Samenwerken

Katrien: “Er wordt bij ons thuis over alles gepraat, ook over de zaak. Wij werden overal bij betrokken, mochten mee nadenken, konden onze mening geven.”

Annemie: “Alles op tafel, geen geheimen, zo is dat.”

Katrien: “Dat is interessant omdat je veel oppikt, maar het veroorzaakt ook stress. Elke vakantie wordt er gebeld naar de zaak, en er is altijd wel iets wat niet loopt zoals verwacht. Dat geeft dan een kleine explosie. Samenwerken als koppel lijkt me ook niet evident. Ik weet nu al dat het mij niet zou liggen. Niet omdat het per definitie problemen zal geven. Ik heb gezien dat je als koppel een supergoed team kan vormen, maar de gesprekken thuis gaan meestal over het werk, en ik weet niet of ik dat mezelf en mijn kinderen wil aandoen.”

Annemie: “Op lange termijn maakt die samenwerking je relatie hecht, maar in de dagelijkse realiteit kan het intens zijn. Het werk brengt ergernissen met zich mee, en je ventileert dat bij degene die het dichtst bij je staat. Dan is het even doorbijten.”

We zien aan de sneakers onder aan de trap wie is blijven slapen na het uitgaan Veronique

Veronique: “Mijn man en ik zijn als zakelijk duo goed beginnen te functioneren toen we beseften hoe complementair we zijn. De laatste tien jaar zitten we minder op elkaars lip en doen we elk waar we goed in zijn: hij neemt het operationele luik op zich en is het gezicht van de winkel. Ik blijf op de achtergrond en zorg voor de administratie en organisatie. Maar als het nodig is, spring ik in. Als er een afwasser ziek is, was ik af. Meehelpen waar het nodig is: zo gaat dat in een zaak. Katrien heeft ook een tijdje voor ons in Antwerpen gewerkt. We hebben het haar in alle talen afgeraden, omdat we wisten hoe hard het kon zijn.”

Annemie: “‘Sla je vleugels uit en doe eerst iets anders’, zeiden we. ‘De wereld is groot, je kan nog altijd terugkomen.’”

Veronique: “Maar ze deed het toch en verdedigde haar beslissing met een uitgewerkt dossiertje, mooi opgebouwd en doordacht. De max vonden wij dat, hoe kan je daar nu tegenop?”

Katrien: “Ik was ervan overtuigd dat ik echt iets kon bijdragen. Ik heb thuis met de paplepel meegekregen hoe mijn ouders de zaak runden en dacht dat ik met mijn studies marketing en communicatie een verschil kon maken. Maar op den duur gebeurde hetgene waarvoor mama me verwittigd had: ik stond altijd in de winkel brandjes te blussen en bleef op mijn creatieve honger zitten. In mijn huidige job kan ik mijn ideeën en kennis beter kwijt.”

Veronique: “Hoe fijn ik onze zaak ook vind, soms denk ik ook weleens: zie me hier nu staan: een visboerin. Wie had dat gedacht?”

Annemie: “Mij verbaasde dat niet. Je bent ten slotte de dochter van een kaasboer.”

Openheid

Veronique: “We zijn intussen allang getrouwd, maar toen ik voor de eerste keer met Wouter thuis bleef slapen, dacht ik: slapen we apart of leggen we ons samen op de logeerkamer? Ik was achttien en we hadden er thuis nog niet concreet over gepraat. We zijn gewoon samen in dat bed gekropen. Bij het ontbijt voelden we ons wat onwennig, maar er werd niks over gezegd.”

Annemie: “Toch wel, je vader zei: ‘Awel mannekes, hoe was ’t?’ Iedereen moest lachen, en dat ongemakkelijke momentje was gepasseerd.”

Veronique: “Wij zien aan de sneakers onder aan de trap wie is blijven slapen na het uitgaan. Dan wordt er gespeculeerd: ‘Tiens, dat zijn precies meisjesschoenen. Zou de zoon iemand meegebracht hebben?’.”

Annemie: “En dan zeggen dat ze zich niet moeien.” (lacht)

Katrien: “Op liefdesvlak is het niet altijd rozengeur en maneschijn geweest voor mij. Maar mijn ouders hebben zich nooit gemoeid.”

Tussen mijn dertigste en veertigste holde ik achter mijn eigen leven aan, zo lijkt het. Ik denk dat ik toen nog 45 kilo woog Veronique

Annemie: “Zo leer je wat je niet wil in een relatie, da’s ook belangrijk.”

Katrien: “Ik heb wel een type: iemand met ambitie, iemand naar wie ik kan opkijken en van wie ik kan leren. Gedrevenheid vind ik erg aantrekkelijk. En dan met z’n tweeën de lat hoog leggen en iets maken van het leven.”

Veronique: “Gesproken als een ondernemer.”

Katrien: “Ik vind het fantastisch dat mijn oma en mama mijn beste vriendinnen zijn. Omdat ze zo jong zijn, staan ze nog dicht bij mijn leefwereld. Dat maakt de banden heel hecht.”

Annemie: “Ik heb bewust gekozen voor mijn gezin, en heb me dat nooit beklaagd. Bij onze vijftigste huwelijksverjaardag heeft Katrien een fantastische speech gegeven.”

Katrien: “En geweend.”

Annemie: “Velen zijn me toen komen zeggen hoe geweldig ze het vonden dat ik zo’n mooie band heb met mijn kleindochter.”

Veronique: “Voor citytrips of spaweekends met vriendinnen had ik nooit tijd. In de vishandel moet je de handen uit de mouwen steken. Tussen mijn dertigste en veertigste holde ik achter mijn eigen leven aan, zo lijkt het. Ik denk dat ik toen nog 45 kilo woog. Maar je spartelt daardoor en leert bij. De tijd die restte, ging naar Katrien en haar broer Lukas. Dat heeft nooit als een opoffering gevoeld. Ik zie dat als een investering die ik meer dan dubbel en dik heb teruggekregen. Ik heb een fantastische dochter en zoon.”

Katrien: “Ik weet nu al zeker dat ik kinderen wil, en ze dezelfde positieve, warme opvoeding wil geven. Als ik goed in het leven sta, sterk en zelfverzekerd, heb ik dat van thuis meegekregen.”

Veronique: “Als jij kinderen hebt, stop ik met werken. Dan steun ik je op dezelfde manier als moeke mij destijds. Ik moest maar bellen en ze stond er. We hadden de zaak nooit kunnen opbouwen zonder hulp van mijn ouders. Een dag vol afspraken, zieke kinderen, sportles: ze waren er altijd.”

Annemie: “Omdat ik weet hoe moeilijk het kan zijn om werk en gezin te combineren.”

Lievelingsmaaltijd

Veronique: “Wij houden van lekker eten én van koken. Mama’s specialiteit is stoofpot met konijn. Dan is het feest.”

Het ideale weekend

Annemie: “Het is alle dagen weekend voor mij, vooral als de kinderen en kleinkinderen op bezoek komen. Maar uitgebreid koken en lang en gezellig eten horen er ook bij.”

Veronique: “Wij werken op zaterdag, dus ik kan enorm genieten van wat langer slapen, naar de markt gaan, een beetje ronddwalen in de stad...”

Mooiste familievakantie

Veronique: “We proberen elk jaar een week weg te gaan met de kinderen. Of het nu naar de zon is, of uitwaaien in Noord-Ierland. Als we met z’n vieren zijn, is het zalig genieten.”

Object om te koesteren

Veronique: “Mijn overgrootvader is tijdens de oorlog haringen beginnen opleggen en verkopen. Bij het opruimen van zijn huis hebben we zo’n krat teruggevonden met het opschrift: ‘Petrus Vermeir Vischconserven’. Toeval wil dat ik, zijn achterkleindochter, visboerin ben geworden. Dat kistje hangt nu thuis in mijn keuken.”

Favoriete familierestaurant

Veronique: “Als de kinderen thuis zijn op zaterdagavond, en Wouter en ik moe gewerkt maar blij zijn, gaan we graag naar de Samouraï, ons favoriete Japanse restaurant in Brussel (Wolvengracht 28). Met oma en opa erbij wordt het vaak Chez Jacques op de Vismarkt.”

