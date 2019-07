Doen: met het gezin naar WonderWeekend (+ win 5 familietickets) Valérie Wauters

17 juli 2019

09u45 7 Familie Deze zomer, van donderdag 15 tot zaterdag 17 augustus, strijkt WonderWeekend voor de vierde keer neer in de Plantentuin in Meise. Dit jaar doet het familiefestival er nog een dagje bovenop met meer nieuw moois om te beleven. Dit jaar zijn er voor het eerst ook dagtickets beschikbaar, aan een lager tarief. Want een feestje is nét wat leuker als je nog wat extra vriendjes kunt uitnodigen, toch?

Wat maakt WonderWeekend zo’n onmisbare ervaring? Steven De Beukeleer, een van de vaders achter het concept, legt uit: “Jeugdbewegingen, speelpleinen, ponykampen: de zomer heeft genoeg vermaak te bieden voor kinderen. Ook de ouders kijken uit naar festivals en tuinfeestjes. Maar hoeveel activiteiten zijn er die je als gezin écht samen kan doen?” De drie vaders en bezielers achter WonderWeekend zagen een bestaande nood, en speelden hier op in door een eigen festival voor het hele gezin uit de grond te stampen. Wat moet je je daarbij voorstellen? Een echte “immersive experience” op maat van jong én oud, alsof je eventjes de fantasie van een kind binnenstapt. Denk aan het Restaurant Zonder Bestek, je eigen kartonnen tent beschilderen, acrobaten in kangoeroepak die door het park stuiteren of een levensgroot “Waar is Wally?” spelen, van op de kantelen van een kasteeltje.

Gedeelde herinneringen als bouwsteen van de identiteit van je kind

Steven Gielis, orthopedagoog en auteur van “Opvoeden tot Zelfvertrouwen”, kan dit alleen maar toejuichen. Het is volgens hem namelijk een hoge prioriteit om als gezin samen herinneringen te maken. “Zes op de tien ouders geeft aan dat er te weinig quality time is om met de kinderen te spenderen”, aldus Gielis. “Die quality time is nochtans van fundamenteel belang: door samen leuke dingen te doen, leer je elkaar beter kennen en wordt de band tussen ouder en kind sterker. Als je zelf terugdenkt aan je kindertijd en fijne herinneringen oproept, dan zijn dat bijvoorbeeld dingen zoals Sinterklaas vieren met je familie. Herinneringen van gedeelde activiteiten blijven je sterker bij en zijn bouwblokken van de identiteit van een opgroeiend kind. WonderWeekend is op dat vlak een ideale gelegenheid om je als gezin onder te dompelen in een volledig nieuwe ervaring, zonder dat je daarvoor ver moet reizen of lang van huis moet zijn”.

Vooral de locatie, in de Plantentuin van Meise, is volgens Gielis hierin ook een belangrijke component. “Onderzoek wijst uit dat natuur ontprikkelt en bijvoorbeeld onze hartslag laat zakken, en dat is broodnodig. Vandaag worden kinderen continu geprikkeld. We leven in een maatschappij met weinig rustmomenten, en als er dan rust is grijpen we snel naar een smartphone of tablet. Terwijl dat natuurlijk ook weer nieuwe prikkels met zich meebrengt. Quality time spenderen met de ouders is een belangrijke manier om de batterijen opnieuw op te laden, en zeker als dit in de natuur kan gebeuren”.

Duurzaam festival met hart op de juiste plaats

WonderWeekend voegt elk jaar nieuwe activiteiten toe aan het programma, met dit jaar bijvoorbeeld de grote Soepmachine, aangedreven door kinder- (en volwassenen) kracht! Daarnaast maak je de meest fantastische bouwwerken met de Kapla Klub, leer je de muzikale Sonic Twins kennen of word je Prinses voor één dag. Het festival hecht bovendien veel waarde aan duurzaamheid en betrekt ouders en kinderen bijvoorbeeld in het recycleren van de eigen kartonnen tent waardoor het park er na een uurtje opruimen weer vlekkeloos bij ligt – een ander verhaal dan de staat van de gemiddelde festivalweide als de mooie liedjes afgelopen zijn! Met je deelname ondersteun je ook andermans dromen, want de helft van de opbrengst gaat naar SOS Kinderdorpen. Er zijn nog dagtickets beschikbaar: voor € 35 per ouder of € 25 per kind (onder de 2 jaar gratis) kan je het deze zomer allemaal meemaken.

Maar wij hebben meer goed nieuws! Wij mogen immers 5 gezinstickets weggeven (voor 2 volwassenen en 2 kinderen). Wie z’n kans wil wagen neemt zo snel mogelijk deel aan onderstaande wedstrijd.