Dit zijn de meest hilarische foto’s van de ravage die jullie kinderen aanrichtten tijdens de lockdown Nele Annemans

21 april 2020

14u47 0 Familie Bij sommigen ziet hun huis dito tuin er misschien helemaal spic en span uit na een dikke vijf weken thuiszitten. Maar bij ouders met enkele telgen ziet dat huis - zeker nu er ook aan preteaching gedaan moet worden - eruit als een waar slagveld. Om andere mama’s een hart onder de riem te steken, delen moeders van over heel de wereld dan ook foto’s van de ravage die hun kroost aanrichtte in huis. En ook jullie bleven niet achter.

Dit zijn jullie meest hilarische foto’s van ontplofte livings, vernuftige tentenkampen, besmeerde muren, vloeren en gezichten en verwoeste bureaus.

Nele, mama van Noor & Janne:

“Ik ben leerkracht en had me voor enkele uren in mijn bureau teruggetrokken om lessen in te spreken. Ondertussen waren ze in goede handen bij hun papa, dácht ik. Dit is het slagveld dat ik zag toen ik de deur van de woonkamer opentrok.”

Charlotte, mama van Meija:

“Meija is 2,5 jaar en ging nog maar net naar school. Dat zit er nu niet meer in, dus doet ze niets liever dan overal op of in te kruipen, met mijn wasrek en het konijnenhok als favorieten.”

Valérie, mama van Alexander en Thibeau:

“Mijn man is zelfstandige en is het grootste deel van de week in zijn zaak aan de slag. Dat wil meteen ook zeggen dat de zorg voor de kinderen op mijn schouders terechtkomt, maar dat er ondertussen ook gewerkt moet worden. Ik laat hen vaak in de bureau bij mij spelen, maar zelfs dan slagen ze er nog in om ongemerkt een slagveld van speelgoed en spullen te maken.”

Marjan, mama van Johanna

“Een ravage zou ik het niet noemen; ik ben eerder onder de indruk van wat mijn 10-jarige dochter in haar kamer bouwde. Ze slaapt nu al een paar weken in haar tentenkamp.”

Liesbeth, mama van Esmée

“Dit is wat er gebeurt als ik mij even terugtrek in mijn bureau en vader en dochter zich in de woonkamer amuseren.”

Heidi, mama van Charlotte en Eline

“Na enkele weken lockdown hebben mijn dochtertjes in enkele momenten van onoplettendheid hele stukken piepschuim verpulverd, paaseieren gestolen uit de voorraadkast en in mijn slaapkamer verspreid én nogal kwistig geweest met de Sudocrem.”

Naomi, mama van Bo

“Wij hadden al het karton verzameld van onze online aankopen van de voorbije dagen om zo de hele vloer te kunnen bedekken met karton waarop onze 1,5 jaar oude dochter zou kunnen schilderen. Na 2 minuten op het karton te schilderen besliste de jongedame echter dat ze zelf ook wel een kleurtje kon gebruiken ... en Papa ook.”

