Dit zijn de goedkoopste en duurste zonbestemmingen in de winter TVM

02 oktober 2019

08u02 0 Familie Nood aan zon, zee en strand nu het herfstweer ons land overduidelijk bereikt heeft? Wij vroegen aan Mirella Grassi, Touroperator Planner Belgium bij Sunweb.be, wat de goedkoopste en ook duurste bestemmingen zijn voor een winters tripje naar het goede weer.

“Wat zonvakanties tijdens de winter betreft, kunnen we stellen dat de Canarische Eilanden de duurste bestemmingen zijn bij ons”, vertelt Grassi. “Doordat het zon-zekere plekken zijn die op ‘relatief’ korte vliegafstand (4u30) liggen zijn deze eilanden het populairst. Vooral Tenerife en Gran Canaria zijn zeer gekend en geliefd bij de Belgische vakantiegangers.”

“Voornamelijk het zuiden van deze eilanden, in Tenerife is dat de regio van en rond Playa de las Américas of ten zuiden van de vulkaan El Teide en voor Gran Canaria is dat Playa del Inglés, Maspalomas en Meloneras trekken elke winter (en zomer) veel toeristen. In deze regio bevinden zich ook de beste, meest gekende, geliefde en ook duurste hotels. In Tenerife kan je bij ons bijvoorbeeld een 8-daagse reis boeken vanaf € 879. Het noorden van deze eilanden kent minder goed weer, de hotels zijn hierdoor ook gevoelig goedkoper.”

De goedkoopste bestemmingen

“Terug van weggeweest voor winterzon is de regio rond de Rode Zee in Egypte. De luchthaven en regio van Hurghada (met leuke badstad El Gouna) en Marsa Alam worden jaar na jaar populairder. Deze bestemming bereik je eveneens op minder dan 5 uur per rechtstreekse vlucht. Zon is ook hier verzekerd en het aanbod (bijna uitsluitend 5 sterren en all inclusive) heeft een veel aantrekkelijkere prijs dan de Canarische Eilanden, hoewel de prijzen vanwege de stijgende populariteit ook iets hoger liggen dan vorige winter.”

“Voor de echte koopjes gecombineerd met zonnige dagen, moet je echter aan de Costa del Sol in Spanje (vanaf € 299) voor een weekje in een viersterrenhotel), de Algarve in Portugal (vanaf € 279) of Agadir in Marokko (vanaf € 499) zijn. De reden waarom de prijzen hier veel lager liggen dan de Canarische Eilanden of Egypte is enerzijds de kortere en dus goedkopere vlucht, anderzijds de lagere bed of hotelprijzen in het winterseizoen in deze regio. Het aantal zonuren per dag op deze bestemmingen is tijdens de wintermaanden hoger dan in België, maar de temperaturen liggen wel onder die van de Canarische Eilanden en Egypte. Bovendien is het weer er ook minder stabiel.”

“Verder mag nog gezegd worden dat tijdens de winterperiode de kerstvakantie gevoelig duurder is dan de andere weken. Omdat die in heel wat landen tegelijkertijd valt is de vraag veel groter dan het aanbod, wat onmiddellijk effect heeft op de vlucht- én hotelprijzen”, aldus Grassi.