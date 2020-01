Dit zijn de beste landen ter wereld om je kind op te voeden NA

Ouders in spe moeten misschien een verhuis naar Scandinavië overwegen. Niet alleen om hun toekomstige kroost een van de beste keukens voor te schotelen met hemelse verse vis, Zweedse gehaktballetjes of Noorse kaneelbroodjes, wel voor hun opvoeding. Denemarken, Zweden en Noorwegen blijken immers bovenaan de lijst te prijken van beste landen ter wereld om je kinderen te laten opgroeien.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport ‘Best Countries Report’, uitgevoerd door US News & World Report en de Wharton School, de businessschool van de University of Pennsylvania. Dat de Scandinavische landen zo goed scoren schrijven de onderzoekers toe aan het uitgebreide vader- en moederschapsverlof en het gratis kleuteronderwijs.

“In Denemarken, Zweden en Noorwegen hebben ze veel langer vader- en moederschapsverlof, bieden ze gratis kleuteronderwijs aan en hebben ze goede openbare onderwijssystemen”, aldus Deidre McPhillips, dataverwerker bij US News & World.

België werd niet opgenomen in de lijst, maar zou waarschijnlijk ietsje lager gescoord hebben. Ter vergelijking: als ouder kan je in België 4 maanden ouderschapsverlof opnemen, in Zweden krijgen nieuwbakken ouders 480 dagen verlof. Dat zijn maar liefst 16 maanden in totaal.

De top 5 werd vervolgd door Canada en Nederland, respectievelijk op de vierde en vijfde plek. Finland, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Australië en Oostenrijk ronden de top 10 af.

Om de lijst op te maken, werden meer dan 20.000 mensen uit 73 landen bevraagd over verschillende topics die met opvoeding te maken hebben zoals zorg voor mensenrechten, gendergelijkheid, geluksgevoel, inkomensgelijkheid, veiligheid, goed openbaar onderwijs en een goede gezondheidssysteem.