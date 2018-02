Dit stuk textiel zouden we veel vaker moeten wassen Redactie

Dat je jouw handdoeken en lakens waarschijnlijk niet vaak genoeg wast, vertelden we je eerder al. Maar er is ook een stuk textiel dat misschien nog nooit de binnenkant van een wasmachine heeft gezien, terwijl het een broeihaard van bacteriën is.

Wie het milieu een handje wil helpen, kiest niet voor een zoveelste plastic zakje in de supermarkt. Linnen zakken of tote bags in allerlei maten en ontwerpen vormen een perfect alternatief voor wie milieuvriendelijk naar de winkel wil gaan. Alleen vergeet je ongetwijfeld dat zo'n herbruikbare zak wel eens een wasbeurt kan gebruiken.

Volgens onderzoekers aan de universiteit van Arizona wassen we die linnen tassen nooit, terwijl het broeihaarden van bacteriën zijn. Wie altijd dezelfde tas gebruikt zonder die ooit uit te wassen, kan zelfs E. coli en salmonella verzamelen, wat je liever niet tussen je verse paprika's en tomaten vindt.

De onderzoekers tippen niet alleen om verschillende zakken te gebruiken voor verschillende voedingswaren - vlees apart houden van groenten, bijvoorbeeld - maar ook om regelmatig de linnen zakken mee in de wasmachine te stoppen. Het handige aan dit soort herbruikbare zakken is net dat ze perfect wasbaar zijn, en wie ze wekelijks mee bij de handdoeken in de was gooit, perkt het risico op vieze bacteriën gemakkelijk in. Heb je een zak met een leuke gekleurde print? Was hem zeker de eerste keer apart met de hand, om te voorkomen dat er niet veel overblijft van jouw kleurrijke tote bag.