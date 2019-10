Dit is waarom jongens meer genieten van agressieve games dan meisjes Kaj van Arkel

15 oktober 2019

15u09

Bron: AD.nl 1 Familie In gewelddadige computergames vloeit het bloed rijkelijk. Volgens bezorgde ouders en politici zou het spelers agressief maken en inspireren tot geweld, voornamelijk bij jongens. Maar is dat ook zo? Jeroen Lemmens, gedragswetenschapper en gameonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, geeft antwoord.

Hij geeft het eerlijk toe. Ook bij hem lopen de gemoederen tijdens het gamen bij tijd en wijle hoog op. ,,Er sneuvelt af en toe een controller en mijn kinderen hebben heel wat nieuwe scheldwoorden geleerd.’’



Volgens Lemmens klopt het dat gewelddadige games agressieve gevoelens en gedachten opwekken, zij het in bescheiden mate. Metingen laten zien dat de toename gering is en van korte duur.



Dat meten gebeurt onder meer aan de hand van de blast noise test. Daarbij nemen deelnemers plaats achter een computer met de opdracht zo snel mogelijk op de spatiebalk te drukken als ze op het scherm een groen signaal zien. Reageren ze sneller dan hun onzichtbare concurrent, dan mogen ze deze pijnigen met een fel geluid. Lemmens: ,,Spelers van gewelddadige videogames kiezen doorgaans vaker voor de hardste geluidsstoot, zelfs als ze worden gewaarschuwd dat dit bij de tegenstander permanente gehoorschade kan veroorzaken. Dat is een indicatie van agressie.’’

Jongens vs meisjes

Het zijn vooral jongens die zich aangetrokken voelen tot games met gewelddadige inhoud. ,,Vrouwen houden minder van geweld en zijn doorgaans empathischer; ze zitten meer in over de gevolgen’’, legt Lemmens uit. „Mannen hebben dat veel minder en kunnen er daardoor van genieten. Vanuit een evolutionair perspectief hebben ze behoefte aan jagen en doden. En in de werkelijkheid kunnen ze dat niet makkelijk ervaren, maar in videogames wel.’’

Jongens die opgroeien in een gewelddadige omgeving worden makkelijker beïnvloed door agressieve spellen. Dat soort jongeren voelt zich sterker aangetrokken tot games met geweld. Ook zijn ze sneller geneigd om gevaarlijke elementen uit spellen over te nemen.’’

Schuld

De Amerikaanse president Donald Trump gaf onlangs games de schuld van de massale schietpartijen in zijn land. Videogames waarin het bloed rijkelijk vloeit zouden geweld inspireren. Volgens Lemmens is dat onzin. ,,Dergelijke incidenten kunnen niet als bewijs worden gebruikt voor het gewelddadige effect van videogames. Er zijn namelijk miljoenen mensen die dit soort games spelen, maar zij ontsporen niet en stappen niet gewapend een school binnen. Ook weten we niet of de daders hetzelfde hadden gedaan zonder die videogames.’’

Uit onderzoek blijkt wel dat schietspelletjes als Call of Duty spelers veel leren over het gebruik van vuurwapens, met name op het gebied van effectiviteit. ,,Als je spelers van shooters vraagt om met een echt pistool op een pop te schieten, dan richten ze voornamelijk op het hoofd. In games betekent dat namelijk een instant-kill: je tegenstander is direct uitgeschakeld.’’