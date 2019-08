Exclusief voor abonnees Dit is waarom broers en zussen elkaar af en toe de kop in slaan Bina Ayar

21 augustus 2019

13u05 0 Familie Waarom slaan broers en zussen elkaar af en toe de kop in? Wanneer wordt het te erg en wat kun je dan als ouders doen? Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en orthopedagoog Sheila van Berkel geven antwoorden.

Waarom hebben broers en zussen zo vaak ruzie?

“Meestal geldt: hoe meer contact, hoe meer conflict’’, zegt orthopedagoog Sheila van Berkel die aan de Universiteit Leiden onderzoek doet naar opvoeding, kindermishandeling en broers en zussen. Hoewel de ruzies over onbenulligheden gaan, speelt rechtvaardigheid de grootste rol. “Kinderen zijn daar heel gevoelig voor. Als een broertje langer mag opblijven vinden ze dat alleen goed als daar een goede reden voor is.’’

Die ruzies lopen hoog op omdat ruzie met familie veilig is. Van Berkel: “Als je een vriendje uitscheldt, wil hij je misschien nooit meer zien, maar met je zus zit je dezelfde avond nog aan de eettafel. Andersom kun je niet weglopen van ruzie met een familielid.’’



Broer-zusruzies zijn daarom dé gelegenheid om onze sociale vaardigheden te oefenen, zegt systeemtherapeut en ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. “Volwassenen hebben net zo vaak conflicten, alleen gaan we er anders mee om. Met broers en zussen kunnen we in een veilige setting oefenen met assertiviteit: we leren opkomen voor onze belangen zonder de relatie met de ander te schaden.’’

