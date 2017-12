Dit is het enige land ter wereld waar vaders meer tijd doorbrengen met hun kinderen dan moeders Timon Van Mechelen

Bron: The Guardian 0 Thinkstock Familie In Finland brengen mannen 8 minuten per dag meer door met hun (schoolgaande) kroost dan moeders. Dat blijkt uit het OECD rapport. Het is het enige land ter wereld waar de situatie al zo vergevorderd is, hoewel ook de cijfers voor de rest van de wereld hoopgevend zijn. Toch kunnen we nog veel leren van de Finnen.

Dat het goed leven is in Scandinavië, weten we ondertussen allemaal wel. Denen, Finnen en Zweden hebben een uitgekiende werk-privébalans, onderwijs is gratis en van hun sociale zekerheid kunnen wij nog heel wat leren (werkloosheidsuitkeringen bedragen gedurende twee jaar tot 80% van het vorige loon en vaders en moeders moeten evenveel ouderschapsverlof opnemen bijvoorbeeld). Dat uit onderzoek steevast blijkt dat ze tot de gelukkigste mensen ter wereld behoren, mag dan ook niet verbazen.

In het ‘Global Gender Gap rapport’ van 2016 staat Finland op de tweede plaats in de wereldtop als het aankomt op gendergelijkheid. Dat mannen er meer tijd doorbrengen met hun kinderen dan vrouwen is dus zeker ook geen grote verrassing. Maar hoe komt het eigenlijk dat de situatie in Finland (en in de rest van Scandinavië) zo anders is als bij ons, waar vrouwen toch nog steeds veelal de meeste huishoudelijke en zorgtaken uitvoeren?

Standpunt van kinderen

“Dat komt omdat wij de situatie hier gewoon op een helemaal andere manier bekijken,” vertelt Annika Saarikko, de Finse minister van Familiezaken aan The Guardian. “Het draait hier niet om wat de rechten van de vaders en moeders zijn. Wij vinden het vanuit het standpunt van kinderen gewoon belangrijk dat ze evenveel tijd met beide ouders kunnen doorbrengen.”

Daarom biedt de Finse overheid negen weken ouderschapsverlof aan voor papa’s, waarin ze 70% van hun loon krijgen. “We proberen hen met talloze campagnes ook echt te overtuigen om dit verlof op te nemen, omdat we ervan overtuigd zijn dat de band tussen kinderen en hun vader erg belangrijk is. Zeker de eerste jaren zijn van cruciaal belang, dus doen we er alles aan om die band zo sterk mogelijk te maken.” Als we de cijfers van het OECD rapport mogen geloven, werpt die aanpak duidelijk zijn vruchten af. Een voorbeeld voor andere landen als het van ons afhangt.