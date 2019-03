Dit is de leeftijd waarop vrouwen op hun moeders beginnen lijken Valerie Wauters

18 maart 2019

17u04

Bron: Red 0 Familie Betrap jij jezelf erop dat je steeds meer de levensvisie van je ouders begint te delen? Dan heeft dat vast iets met je leeftijd te maken, zo blijkt uit onderzoek.

Vrouwen beginnen op hun moeders te lijken wanneer ze de leeftijd van 33 jaar bereiken, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Mannen veranderen dan weer in hun vader vanaf het moment dat ze 34 worden.

Dochters zijn volgens het onderzoek voorgeprogrammeerd om dezelfde levensvisie en smaak als hun moeder over te nemen in de eerste paar jaar na de geboorte van hun eerste kind. Uit het onderzoek, gedaan bij meer dan 2.000 mannen en vrouwen, blijkt dat vrouwen gemiddeld op hun 33ste stoppen met rebelleren tegen hun moeders, en in plaats daarvan hun levensvisie al dan niet bewust overnemen.

Volgens onderzoeker Julian De Silva veranderen we allemaal in onze moeder of vader op een bepaald moment in ons leven. “En dat is iets dat we moeten vieren. Zelf ouder worden van een kind is vaak de trigger, maar andere factoren spelen natuurlijk ook een rol.”

“Ook fysiek beginnen we naarmate we ouder worden steeds vaker op onze ouders te lijken. Meteen ook een extra reden waarom we ons zoals hen beginnen te gedragen”, besluit De Silva.