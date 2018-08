Dit is de gezondste voeding voor een huisdier huisdieren

31 augustus 2018

08u30

Bron: Dag Allemaal 4 Familie Wat schaft de pot vandaag? Heerlijke brokjes met rund, smeuïg gevogelte met worteltjes in gelei of een luxueuze zeecocktail? Je kat zal ronken en je hond kwispelstaarten van blijdschap. Zo zorg je er ook voor dat de voeding van je geliefde huisdier niet alleen lekker, maar ook evenwichtig is.

De voedselbehoeften van je kat of hond veranderen met het ouder worden. Houd bij het kiezen van het juiste voer dan ook in de eerste plaats rekening met de leeftijd van je huisdier. Jonge dieren hebben bijvoorbeeld meer energie nodig dan hun minder actieve, oudere soortgenoten, die met dezelfde voeding al snel te zwaar zullen worden. Bekende merken als Pedigree en Whiskas zorgen voor aangepast voer voor iedere leeftijdscategorie en vermelden die duidelijk op de verpakking.

Waslijst vitamines

Een gezond huisdier herken je aan een glanzende vacht, vaste en regelmatige stoelgang en een opgewekt humeur. Om zich opperbest te voelen moet een kat heel wat uit haar voeding halen. Een waslijst vitamines voor haar metabolisme en algemene gezondheid, de juiste dosis mineralen voor sterke tanden en botten, eiwitten om te groeien, essentiële vetzuren voor een mooie vacht, koolhydraten voor energie en vezels voor een gezonde spijsvertering. Bij merken als Whiskas vind je dit gelukkig allemaal samen in één potje, wat je een hoop stress bespaart en supplementen of een bezoek aan de dierenarts overbodig maakt. Is je kat ouder dan zeven jaar, schakel je best over op Whiskas Senior. Dit bevat extra taurine waardoor haar zicht scherp blijft en haar hart gezond. Zink, linolzuur en fosfor voorkomen dan weer voortijdige problemen met vacht en urinewegen.

Kieskeurige kat

Smaak is belangrijk voor katten en sommige zweren dan ook resoluut bij het ene of het andere merk. Merk je dat je lieveling niet tevreden is, bied dan eens een ander gamma aan. Misschien voelt je kat wel meer voor de luxueuze hapjes van Sheba? In het kwalitatieve assortiment van Sheba zitten lekkernijen die ook op de kaart van een restaurant niet misstaan: Finesse zalmmousse, konijn & wild, zeecocktail, selectie van de chef met groenten… Aangepast aan de behoeften van je kat weliswaar!

Volgens dierenartsen geef je katten best twee maaltijden per dag, op geregelde tijdstippen. Je kat zal al snel spontaan aan tafel verschijnen op het afgesproken uur. Whiskas adviseert het verse ochtend- en avondmaal aan te vullen met 15 gram droge voeding. En ook zondigen moet natuurlijk af en toe kunnen! Met de tussendoortjes van Catisfactions doe je dat op een verantwoorde manier. De snacks met krokant buitenlaagje en zachte kern zijn voor je kat een pure verwennerij.

Gezonde hond

Je hond is dan weer het beste af met een mix van droog en nat voer aangevuld met snacks en producten voor tandverzorging, zo blijkt uit onderzoek van het WALTHAM Centrum voor dierenvoeding. Pedigree beveelt een hoofdmaaltijd aan die voor de helft uit droge en de andere helft uit natte voeding bestaat. Om het gewicht van je hond gezond te houden, beperk je overige voeding zoals snacks en etensresten tot maximaal 10% van het dagelijkse maal. Geef af en toe een snack om je hond te trainen en een band met hem op te bouwen.

Tanden poetsen

Net als mensen zouden honden eigenlijk dagelijks hun tanden moeten poetsen. Maar liefst 4 op de 5 krijgt na zijn derde levensjaar immers een tandvleesaandoening veroorzaakt door tandsteen en tandplak. Omdat poetsen en flossen bij je viervoeter niet erg praktisch is, bestaan er gelukkig handige alternatieven, zoals de Pedigree Dentastix. Ook dierenvoedingproducent Cesar raadt een mix van droge en natte voeding aan om het gebit gezond te houden, en wijst erop dat onze eigen voeding meestal niet gepast is voor honden. Varieer voldoende en serveer de maaltijd op kamertemperatuur: zo bezorg je je hond een maximale smaakbeleving. Een volwassen dier voer je best twee maal per dag. Puppy’s voeder je meermaals kleine porties, aangezien hun maag nog geen grote hoeveelheden kan verwerken.

Kampt je huisdier ondanks een evenwichtig voedingspatroon met eet- of gezondheidsproblemen? Raadpleeg dan de dierenarts voor voedingsadvies op maat.

