Dit hebben je hoofdkussen en je toiletbril met elkaar gemeen Valérie Wauters

15 november 2018

16u55

Bron: Byrdie 0 Familie Een mooie, egale huid hangt niet alleen af van de beautyproducten die je gebruikt. Je kan zoveel dure crèmes op je gezicht smeren als je wil: indien je basisverzorging niet goed zit, is dat allemaal voor niets.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal bacteriën op je hoofdkussen bijna identiek is aan het aantal bacteriën op je toiletbril. Bovendien komen er op je hoofdkussen ook nog stof, vuil, olie van je huid en dode huidcellen terecht. Het is dus geen wonder dat je hoofdkussen een belangrijke rol speelt bij het nastreven van een prachtige huid zonder puistjes of onzuiverheden.

Om te vermijden dat je kussensloop je huid saboteert, is het een idee om zo vaak als mogelijk op je rug te slapen. Ben jij echter een zijslaper? Zorg er dan voor dat je je kussensloop op regelmatige basis in de wasmachine steekt. Bacteriën vermenigvuldigen zich bijzonder snel, waardoor het ideaal is om je sloop om de twee à drie dagen te vervangen.

Vergeet niet je handen te wassen

Een andere belangrijke factor in het verkrijgen of behouden van een mooie huid is dat je eraan denkt om op regelmatige basis je handen te wassen. En daarmee bedoelen we niet alleen na een toiletbezoek. Onze vingertoppen zitten beladen onder de bacteriën, waardoor het echt geen goed idee is om met vuile handen je gezichtsverzorging aan te brengen. Let er daarbij op dat je ook tussen het aanbrengen van verschillende verzorgingsproducten je handen reinigt.

Stel: je gebruikt ’s ochtends een serum en een dagcrème. Als je wil dat je huid deze twee producten optimaal opneemt, moet je wat tijd tussen laten om eerst het serum volledig te laten intrekken. Dat duurt gemiddeld vijf minuutjes. Omdat onze tijd - zeker ’s ochtends - kostbaar is, is de kans groot dat je gedurende die vijf minuten iets anders gaat doen: je lunch klaarmaken, je mails checken of je aankleden, bijvoorbeeld. Tijdens die vijf minuten kunnen er weer heel wat nieuwe bacteriën op je vingers belanden, waardoor het essentieel is om je handen snel even te wassen voor je je dagcrème aanbrengt.