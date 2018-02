Dit gebeurt er met het lijfje van een baby in het eerste uur van zijn leven ND

24 februari 2018

11u02

Bron: Metro UK 3 Familie We herinneren ons er zelf jammer genoeg niks meer van, dat eerste uur dat we op de wereld doorbrengen. Maar ook als moeder in wording ben je misschien wel nieuwsgierig naar hoe dat kleintje zijn eerste 60 minuten doorbrengt. De bloggers van Play Like Mum vatten gedetailleerd samen hoe dat eerste levensuur eruit ziet.

Of het nu is om je voor te bereiden op een nakende bevalling, of omdat je wel nieuwsgierig bent naar hoe dat leven van jou ooit begonnen is: Play Like Mum vat het samen in een mooie infografiek:

0 - 30 seconden: baby's halen voor het eerst adem binnen de 10 seconden nadat ze geboren zijn en beginnen luid te huilen, om de longen te activeren. Ze voelen ook veel verschillende sensaties voor het eerst, zoals koude, licht en geluid.

30 seconden - 1 minuut: je krijgt de baby zo snel mogelijk op je schoot en je kan voor het eerst knuffelen zodra de navelstreng is doorgeknipt. Het huid-op-huidcontact zorgt ervoor dat de baby kan wennen aan het leven uit de baarmoeder en bereidt hen voor op de eerste voeding.

1 minuut - 3 minuten: er worden testen gedaan op de baby om te zien of hij helemaal gezond is. De testen worden zo kort mogelijk gehouden, en bestaan uit onder meer wegen, de ademhaling en hartslag controleren.

2 - 2,5 minuten: tijdens de testen zal de baby even stoppen met huilen gedurende zo'n 30 à 40 seconden en helemaal stil worden. Volgens Zweedse wetenschappers is dat kenmerk biologisch ontwikkeld om pasgeborenen te beschermen tegen roofdieren op het moment dat ze het kwetsbaarst zijn.

2,5 - 5 minuten: terwijl de baby rust op je borst, wordt hij langzaam wakker en opent de ogen. Ze zullen ook geleidelijk aan beginnen bewegen met hun hoofdje en mond.

8 - 30 minuten: vanaf minuut 8 na de geboorte worden baby's actiever en openen ze hun ogen voor langere periodes. Ze krijgen interesse in voeding, kijken naar het gezicht van de moeder en kunnen hongerige geluidjes beginnen maken.

30 - 40 minuten: je knuffelt nog wat verder met de baby terwijl je uitrust of voor het eerst borstvoeding probeert te geven, al kan dat nog even duren voor het lukt.

40 - 50 minuten: de procedure en timing verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar je baby krijgt in het eerste uur nog vitamine K toegediend (oraal of via een injectie) en een zalfje voor de ogen om bacteriën op afstand te houden.

50 - 60 minuten: de baby krijgt begint aan de tepel te zuigen en krijgt kleine hoeveelheden colostrum binnen, een substantie die vlak na de geboorte uit de borsten komt en pas een paar uur later melk zal worden.

