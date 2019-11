Disneyland heeft met z'n ‘Frozen Celebration’ het ideale medicijn voor jouw post-eindejaarsdip Valérie Wauters

20 november 2019

14u56 1 Familie Vandaag komt het langverwachte vervolg op ‘Frozen’ in de zalen, en in Disneyland Paris gaat dat feestje ook in januari gewoon verder. Wil je de post-kerstmisdip vermijden? Dan is de ‘Frozen Celebration’ die vanaf 11 januari in het themapark neerstrijkt zeker iets om reikhalzend naar uit te kijken.

Wij mochten het voorbije weekend al een kijkje gaan nemen in Disneyland, en kregen daar als eerste een voorsmaakje van wat Disneyland Paris de komende maanden voor ons in petto heeft. Momenteel is het park nog tot en met 9 januari volledig in kerstsfeer ondergedompeld, maar vanaf 11 januari gaan de kerstballen er resoluut aan de kant. Vanaf dan halen fans van Anna, Elsa en Olaf er hun hart op tijdens de ‘Frozen Celebration’. Wie het liever wat stoerder heeft kan op hetzelfde moment ook terecht in het park voor ‘Legends of the Force - A Celebration of Star Wars’. Wij geven je alvast een voorsmaakje met vijf dingen die je absoluut niet mag missen

1. Frozen: A Musical Invitation

De originele ‘Frozen’-film wordt niet vergeten nu er een sequel uitkomt. De kaskraker uit 2013 krijgt zijn eigen show in het volledig vernieuwde Animation Celebration gebouw in het Walt Disney Studios park. De ietwat gedateerde Animagique-voorstelling van vroeger moest er plaatsmaken voor een gloednieuw spektakel, waar de gasten worden uitgenodigd voor een reis met hun favoriete helden in een adembenemend decor. De show start in de schuur van Kristoff, waar Anna, rendier Sven en Kristoff zelf het publiek warm maken met zang én dans. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd in het kasteel van Elsa, waar het feest echt losbarst. Een unieke belevingsshow die je zeker niet mag missen. ‘Frozen: A Musical Invitation’ is vanaf nu te bewonderen in het Studios park.

Weetje: De muziek voor ‘Frozen: A Musical Invitation’ werd opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios in Londen met een orkest van 68 muzikanten. Het opnemen van de 23 minuten muziek voor de show nam minder dan 24 uur in beslag.

2. Frozen 2: An Enchanted Journey

Wie de nieuwe Frozen film al zag, weet dat Anna en Elsa een nieuwe outfit kregen aangemeten. Deze nieuwe outfits zullen ook te zien zijn wanneer de zusjes op hun praalwagen door het Disneypark gereden worden. Deze gloednieuwe praalwagen is met z’n 6 meter de grootste van de parade en zal naast de ijskano van Anna en Elsa ook het silhouet van de mysterieuze Nokk bevatten. Naast de prinsessenzusjes zullen ook hun bondgenoten Olaf, Kritoff en Sven het publiek begroeten, omringd door een 20-tal dansers.

Weetje: Zowat alle ‘Frozen’-merchandise die in Disneyland Paris wordt verkocht, werd door het creatieve team van Disneyland Paris speciaal ontworpen voor het park. Disneyland Paris heeft dus eigenlijk zijn eigen Disneyland Paris Collection-merk, een mode- en lifestyle-merk met iconische personages uit de wereld van Disney.

3. Magische Meet & Greets

Hou je van warme knuffels? Dan heb je geluk, want al vanaf 17 november kunnen gasten van het Walt Disney Studio’s park Olaf ontmoeten tijdens de Animation Celebration en met hem op de foto gaan. Minder knuffelbaar is Darth Vader, die je opwacht in Star Port in het Disneyland Park en tijdens een ontmoeting inschat of jij materiaal bent voor de Dark Side. Fans van the Force kunnen daarnaast ook hun hartje ophalen bij een ontmoeting met de immer knuffelbare Chewbacca en de onverschrokken Rey.

4. EATertainment

Star Wars en Frozen gaan hand in hand in de restaurants van het park. Om beide seizoenen te highlighten hebben de bakkers en chefs van het park al hun creativiteit en expertise samengebracht om heerlijke specialiteiten voor volwassenen en kinderen te creëren. Verwacht je aan Elsa-koekjes, Stormtrooper Wafels en een heleboel ander lekkers.

5. Magie over het meer

Ben je op 24, 27 en 29 januari 2020 in Disneyland (of in de buurt), dan loont het zeker de moeite om naar ‘Magic Over Lake Disney: The Frozen Edition’ te gaan kijken. Tijdens deze nieuwe show kan je vanaf de oevers van Lake Disney iconische scènes uit de Frozen-films opnieuw beleven. Om deze show te bewonderen heb je trouwens geen toegangsticket voor de parken nodig. Wie wil kan via Disney Village gewoon tot aan het meer wandelen en daar het spektakel gratis meepikken.

‘Frozen Celebration’ en ‘Legends of the Force - A Celebration of Star Wars’ vindt vanaf 11 januari 2020 tot en met 3 mei 2020 plaats in beide Disneyland Paris parken.