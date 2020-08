Disney lanceert collectie verkleedkledij voor andersvalide kinderen Valérie Wauters

17 augustus 2020

14u51 12 Familie Of Halloween dit jaar zoals normaal gevierd kan worden, is door corona nog lang niet zeker. Maar dat houdt Disney niet tegen om ervoor te zorgen dat álle kinderen zich komend najaar prachtig kunnen verkleden. De Halloweenshop van het merk werd immers flink uitgebreid en heeft nu ook kostuums voor kinderen met een beperking.

Voor kinderen met een beperking is het lang niet voor de hand liggend om een leuk verkleedpak te vinden voor Halloween of carnaval. Daar hoopt Disney nu verandering in te brengen. In de Halloweenshop - die net werd geopend op de Amerikaanse poot van de site - is een gigantische collectie Disney-geïnspireerde outfits te koop. Een deel van die collectie werd ontworpen om tegemoet te komen aan kinderen met speciale medische behoeften.

De nieuwe lijn Halloweenkostuums omvat speciale flapjes in het midden om bijvoorbeeld een voedingsbuisje te kunnen inbrengen. Daarnaast zijn er ook outfits met een open rug voor wie in een rolstoel zit, en langere rokken voor wie zittend door het leven gaat. Verschillende van de outfits zijn bovendien gemaakt van stretchstof die aan de achterkant opengaat met behulp van klittenband, om zo het aan- en uitkleden makkelijker te maken.

Wie in een rolstoel zit kan daarnaast een hoes uitkiezen die bij het kostuum past, en zo de stoel transformeren tot bijvoorbeeld de koets van Assepoester of een Supercar uit ‘The Incredibles’.

Voorlopig zijn de kostuums enkel te koop via de Amerikaanse website, al verzendt die natuurlijk wel naar ons land. De prijzen voor de kostuums liggen om en bij de 42 euro.