Directrice van Child Focus geeft opmerkelijke tips aan ouders: "Een kind leren om geen snoepjes aan te nemen van vreemden is onzin" Nina Dillen

05 oktober 2018

15u58 0 Familie Ouders laten zich bij het opvoeden te veel leiden door angst, vindt Heidi De Pauw, sinds 2012 directeur van Child Focus. "Je kan je niet wapenen tegen ontvoering of aanranding, dus overbeschermen heeft geen zin," pleit ze in haar boek "Geen Paniek!". Daarin geeft ze ouders concrete tips om hun kroost wat meer los te laten.

Ze werkte voor Binnenlandse Zaken ten tijde van de zaak Dutroux en staat al sinds 2012 aan het hoofd van Child Focus. Maar ondanks de confrontatie met gruwelijke ontvoeringen, aanrandingen en moorden, vindt Heidi De Pauw dat ouders hun kinderen net meer moeten loslaten. "Sinds het Dutroux-tijdperk zijn we kinderen nog meer gaan beschermen. Via de media en op school werden allerlei preventiemaatregelen opgedrongen, zoals 'ga niet alleen naar school', 'neem geen snoepjes aan van vreemden' en 'leer nee te zeggen'. Er ontstond het horrorbeeld van de gevaarlijke man in lange zwarte jas die kinderen in een busje sleurt om te misbruiken. Maar dat wandelend cliché bestaat helemaal niet. In de praktijk gebeuren er veel vaker misbruiken binnen de vertrouwde omgeving van het kind, zoals de familie."

Een vriend verzon tegen zijn dochtertje die een vibrator vond dat je daarmee kon bellen. Een fout signaal, vind ik. Alles moet bespreekbaar zijn. Heidi De Vos

Ouders laten zich in de opvoeding van hun kinderen te vaak leiden door angst en paniek, terwijl dat net de slechtste raadgevers zijn, vindt De Pauw. Hoe wapen je jouw kinderen dan wél tegen de grote boze wereld? Vier concrete tips van De Pauw.

