Dierenartsen waarschuwen: "Let extra op met honden en chocolade aan de feesttafel"

Familie Een stukje chocolade kan voor ons nog zo smaken, voor jouw trouwe viervoeter kan zo'n snoepmoment fataal aflopen. Dierenartsen zien rond de kerstperiode het aantal gevallen van chocoladevergiftiging bij honden standaard toenemen. "Het is makkelijker beschikbaar voor de dieren. Let dus extra op," waarschuwen ze.

Tussen Halloween en Kerstmis zien dierenartsen een plotse stijging van het aantal voedselgerelateerde ziekten bij dieren, legt Michael Topper van de American Veterinary Medical Association uit. Onder andere chocoladevergiftiging bij honden komt vaker voor, omdat het snoepgoed aanweziger is en dus makkelijker beschikbaar voor de dieren. Dozen met pralines, desserts, likeur en restjes van sinterklaaschocolade zijn gevaarlijke triggers.

Honden en katten

Chocolade is gevaarlijk voor huisdieren omdat het theobromine, cafeïne en vet bevat, naast suiker en zoetstoffen. "Honden en katten zijn gevoeliger aan theobromine en cafeïne," legt Topper uit. "Hun zenuwstelsel wordt erdoor gestimuleerd, ze moeten er vaker van plassen en hun hartslag gaat de hoogte in. Het vetgehalte zorgt dan weer voor diarree of zelfs een ontsteking van de pancreas." De ernst van de situatie hangt af van hoeveel chocolade er gegeten is en hoe groot het dier is. In tegenstelling tot wat velen denken zijn ook katten vatbaar voor een chocoladevergiftiging, maar zij zijn minder snel geneigd om van chocolade te snoepen.

Voorkomen en opsporen

Topper waarschuwt om huisdieren nooit chocolade te geven, of te laten eten van de 'menselijke' gerechten in het algemeen. Vooral tijdens de kerstperiode is het extra opletten geblazen. Zorg ervoor dat alles buiten handbereik van je dieren ligt, en waarschuw ook je gasten om hun snack zelf bij te houden. Ben je bang dat je huisdier iets heeft gegeten dat niet mocht? Wees dan waakzaam voor symptomen zoals hyperactiviteit, rusteloosheid, veel drinken en plassen, diarree, overgeven en - in extreme gevallen - flauwvallen.