Dierenarts Joshua Dutré geeft tips over hoe je moet omgaan met dieren in coronatijden

Joshua Dutré (31) is bekend als de dierenarts die de zwaar verbrande kat Sprotje redde, én als het gezicht van het televisieprogramma ‘Beestig’. Dat begint vandaag aan een tweede seizoen. Het ideale moment om hem enkele vragen te stellen over Minoes en Fifi, die dezer dagen ook last hebben van de lockdown. Is het nodig om hen ook in quarantaine te zetten? En gaan ze ons post-corona niet missen? Dutré weet raad.

Veel mensen adopteren tegenwoordig een kat of hond omdat ze zich eenzaam voelen. Vind je dat een goed idee?

“Dat is heel menselijk. We hebben nood aan gezelschap. Maar ik moet wel een kanttekening maken: ik hoop dat mensen die nu overgaan tot een adoptie, op voorhand al goed hadden nagedacht of ze de plaats, ruimte en tijd hebben voor een diertje. Na corona gaat dat beestje er ook nog zijn en ik zou niet willen dat het opnieuw in het asiel belandt omdat de baasjes te weinig tijd hebben. Kortom, ik ben 100 procent fan van adoptie, maar doe het met voorbedachte rade.Elk huisdier is een jarenlang commitment.”

Moet onze hond of kat ook in quarantaine?

“Het is aangetoond dat honden redelijk ongevoelig zijn voor het virus. Katten hebben de juiste receptoren en kunnen - in theorie - het coronavirus oplopen. In realiteit zien we dat er wereldwijd honderdduizenden mensen besmet zijn, terwijl er in vergelijking quasi geen katten ziek zijn. Katten moeten dus een klein beetje bang hebben van ons, en wij helemaal niet van hen. Als je geen corona hebt, kan je dus gerust met je hond of kat knuffelen. Vertoon je wel symptomen? Dan kan je op safe spelen en afstand bewaren. Om je huisdier te beschermen, maar ook omdat - om het plastisch te zeggen - je kat of hond een oppervlakte is. Stel dat jij ziek bent, je dier aanraakt en dat iemand anders vervolgens je dier aait, kan het virus eventueel overgedragen worden. Goede handhygiëne is sowieso een must.”

“Is het baasje besmet? Dan zou ik de kat - in de mate van het haalbare - in de tuin of binnen proberen te houden. Een hond moet natuurlijk uitgelaten worden, dus let er op dat de wandeling op een veilige en hygiënische manier gebeurt.”

Hoe komt het dat dieren zich anders gedragen tijdens de lockdown light?

“Baasjes staan plots later op, blijven langer wakker, zijn constant in de buurt en gaan ineens veel vaker wandelen met de hond. Dat is even wennen. Het klinkt stom, maar honden en katten hebben veel nood aan structuur. Als je de routine plots overhoop gooit, kan dat stress opleveren. Zeker bij katten, die nood hebben aan personal space en me-time. Sommige diertjes zijn supersociaal en willen voortdurend bij het baasje zijn en spelen. Anderen zijn een tikje minder zelfzeker en kruipen weg in hun cocon. Ik heb zelf al gezien - en collega’s hebben het ook opgemerkt - dat er tegenwoordig meer katten zijn met een stressgerelateerde blaasontsteking. Waarschijnlijk omdat het baasje plots zeven dagen op zeven thuis is. Dat wil niet zeggen dat ze niet genieten van het gezelschap. Het is gewoon té veel."

Hoe ga je daarmee om?

“Zorg dat er een plaats is waar de dieren tot rust kunnen komen. Heb je kinderen? Maak duidelijk dat ze Max of Diesel met rust moeten laten als die in z’n mand gaat liggen. Voorzie voor een kat ook hoge verstopplaatsen. Hoe hoger, hoe veiliger dat ze zich voelen.”

“Bij honden moet je in de mate van het mogelijke ook een zekere routine aanhouden. Sta op hetzelfde moment op, geef op hetzelfde uur eten en ga op hetzelfde uur wandelen. Daar kan eens van afgeweken worden, maar honden zijn tuk op voorspelbaarheid. Als hij niet weet wanneer hij eten krijgt, en of hij nu twee, vijf of twintig keer per dag gaat wandelen, geraakt hij overprikkeld. Zeker wanneer de kinderen om de haverklap aan z’n mand schudden ...”

Moeten we het snoepgedrag van onze dieren in de gaten houden?

“De mens snoept al eens graag tijdens deze lockdownperiode, en we gunnen onze favoriete viervoeter hetzelfde. Dat is best oké. Op een maand of twee kan je geen astronomische schade aanrichten, maar toch ... Obesitas bij huisdieren is al een groot probleem. Let er dus op dat je niet overdrijft met snoepjes. Het is nog beter om eens te tellen hoeveel brokken je normaal geeft en er een paar uit te halen. Die kan je gedurende dag nog geven als snoepje of beloning.”

Zullen de dieren ons missen als we post-corona niet meer elke dag thuis zijn?

“Absoluut. Al zijn er natuurlijk grote individuele verschillen. Het hangt ook af van de aard van het beestje. Bij rustige, stabiele honden verwacht ik weinig problemen. Een praktische tip: zie dat je leefritme op dezelfde lijn ligt als je werkritme in de week voordat je opnieuw naar kantoor gaat. Zet de wekker op hetzelfde moment, ga niet lukraak overdag wandelen met de hond, maar denk na over de beste timing. Zo heeft je dier een week de tijd om te wennen aan die flow, voor het aspect van de afwezige eigenaar er nog eens bovenop komt. En ja, dat geldt zowel voor honden als voor katten. Het staat als een paal boven water dat katten ook hun baasje kunnen missen.”

Het Sprotjesfonds, dat opgericht is door Joshua Dutré, wil vzw’s, asielen en zwerfkatprojecten ondersteunen in deze coronatijden. “Die zien momenteel al hun fondsenwerving wegvallen, omdat hun tombola’s, eetfestijnen en paaseierenverkopen zijn afgelast”, aldus Dutré. Het fonds organiseert daarom een verkiezing van de dierenburgemeester per provincie. Baasjes kunnen hun huisdier online inschrijven. Vrienden en familieleden kunnen op dat diertje stemmen. Eén stem is één euro. Het geldt dat ingezameld wordt gaat naar vzw’s. Vanaf maandag kunnen eigenaars zich inschrijven via de website van het sprotjesfonds. Updates kan je volgen via de Facebookpagina.

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.