Deze Vlamingen zijn net als de dochter van Ed Sheeran vernoemd naar een plaats: "We wilden niet dat ze de zoveelste Julie zou zijn"

06 september 2020

16u07 0 Familie Zanger Ed Sheeran (29) en zijn vrouw Cherry Seaborn (28) doopten hun pasgeboren dochtertje Lyra Antartica. ‘Lyra’ naar het personage uit een fantasytrilogie, ‘Antartica’ naar het continent. Jawel: plaatsnamen voor baby’s zijn hip. Én een leuk idee, zeggen de Vlamingen die ook met zo’n naam gezegend zijn.

Lyra Antartica Seaborn Sheeran: als je het snel drie keer na elkaar zegt, is het een tongtwister. Maar het is vooral ook de naam van Ed Sheerans kersverse dochtertje. Zelf gaf de Britse zanger nog niet prijs waar hij en zijn vrouw de mosterd haalden voor de bijzondere naam. Fans speculeren wel volop: in de Britse fantasytrilogie ‘His dark materials’ heet het hoofdpersonage ook Lyra en Sheeran gaf in 2017 aan dat hij van die boeken hield. ‘Antartica’ verwijst dan weer hoogstwaarschijnlijk naar de plaats waar Sheeran en Seaborn hun dochtertje verwerkten: exact negen maanden geleden was het koppel er nog op reis.

Wat Sheerans en Seaborns motieven ook zijn, de naam van hun dochtertje doet veel stof doet opwaaien. Nochtans is het niet de eerste keer dat een celebrity zijn of haar nageslacht naar een geografische plaats vernoemt. Acteur Chris Hemsworth doopte zijn dochtertje ‘India’, omdat hij zo van het land houdt. Kim Kardashian en Kanye West noemden hun derde kindje ‘Chicago’, naar de Amerikaanse stad waar Kanye geboren is. Victoria en David Beckham doopten hun eerste zoontje ‘Brooklyn’, naar de Amerikaanse stad waar ze hem verwekten. En onze eigenste Nathalie Meskens doopte haar dochtertje zopas ‘Lima’, naar de hoofdstad van Peru, om er maar een paar op te noemen.

Hier in België komt het dus ook weleens voor, een plaatsnaam voor een baby. Denk maar aan Sofia, Sydney, Lucca of Lourdes. Er zijn letterlijk geen grenzen aan wat mogelijk is. En met zo’n geografische naam val je wel op. Daar kan Montana Engels, een 27-jarige artieste uit Brasschaat over meespreken.

Montana Engels: “Ik geef mijn kind later ook zo’n internationale naam”

“Sommige mensen denken dat het mijn artiestennaam is. Ik krijg telkens weer de reactie dat ze ’m zo bijzonder en mooi vinden.” Haar ouders zijn zelf ook creatievelingen en stonden erop dat hun dochter een unieke naam zou hebben. “We wilden niet dat ze de zoveelste Julie zou zijn”, zegt haar moeder Karin. “Ik had op het werk de naam ‘Montana’ horen vallen en die Amerikaanse staat bleek bekend te staan als de ‘treasure state’. Dat vond ik passend: Montana ging mijn eerste dochter zijn en dus echt mijn ‘treasure’. We zijn als gezin ook vaak naar Amerika gereisd, al was en ben ik nog nooit in Montana geweest. Maar ik weet dat het een heel rustige staat is met veel natuur, en dat vonden we een mooie associatie.”

Montana, Dakota en Athena

Montana zelf is enorm blij met haar naam. “Voor een creatief persoon is zo’n originele naam een zegen. Alleen een beetje lastig dat ze hem hier in Antwerpen met van die hele korte ‘a’-tjes uitspreken.” (lacht) Ze is sowieso van plan om de staat waarnaar ze vernoemd is, ooit te bezoeken. “Ik word er constant op aangesproken en ben geprikkeld wanneer ik mijn naam in een film of documentaire hoor. Dus natuurlijk ben ik er benieuwd naar.” De Brasschaatse heeft op de internationale school gestudeerd en daar bleek zo’n wereldse naam erg handig. “Als ik later een kind heb, geef ik het ook zo'n internationale naam.”

Extra bijzondere plottwist: Montana heeft een buurmeisje dat Dakota heet. “Haar ouders zijn bevriend met de mijne en nu zijn wij ook vriendinnen. Toevallig genoeg liggen de staten Dakota en Montana in Amerika ook naast elkaar." En Montana’s beste vriendin heet Athena (27).

“Mijn vader las veel Griekse mythologie terwijl mijn moeder zwanger was”, vertelt Athena. “Toen ik twee jaar geleden zelf in Athene was, voelde dat heel bijzonder. Hier in België kom ik mijn naam nooit tegen en vind ik hem nooit op die typische sleutelhangertjes of mokken. Daar zag ik mijn naam óveral.”

Denk dus maar twee keer na voor je je volgende vakantiebestemming kiest. Wie weet doe je ineens ook inspiratie op voor de naam van je volgende kleintje. Hier een lijstje met tien van onze favorieten:

1. Londen (hoofdstad van Verenigd Koninkrijk)

2. Lucca (stad in Italië)

3. Linne (dorp in Midden-Limburg, Nederland)

4. Zaria (stad in Nigeria)

5. Florence (stad in Italië)

6. Dublin (hoofdstad van Ierland)

7. Adelaide (stad in Australië)

8. Calais (stad in Frankrijk)

9. Devon (graafschap in Verenigd Koninkrijk)

10. Rio (naar Rio de Janeiro in Brazilië)