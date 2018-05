Deze ‘Tinder-app’ voor babynamen helpt jou en je partner met een naam kiezen TVM

16 mei 2018

Samen met je partner een naam vinden voor jullie ongeboren spruit, het verloopt vaak moeizaam. Het kind moet er tenslotte de rest van z'n leven mee rondlopen en er is zoveel keuze. Tegenwoordig is er echter voor alles een app, en dus ook eentje die jou en je partner helpt met een naam te kiezen. Maak kennis met 'Kinder', de Tinder-app voor babynamen. Swipe away!

Een naam voor je ongeboren kind uitkiezen is moeilijk, maar een exemplaar vinden waar jullie allebei dol op zijn is zo mogelijk nog een pak lastiger. De app Kinder brengt daar verandering in. Het concept is even simpel als geniaal: bij het inloggen op de gratis app kun je verbinding maken met de smartphone van je partner. Vervolgens kun je het geslacht van je kind selecteren (of als je het nog niet weet, krijg je een uniseks selectie te zien) en de achternaam.

Daarna swipe je net als op Tinder naar links als je een naam maar niets vindt en naar rechts als je een naam wel leuk vindt. Wanneer jullie beiden naar rechts geveegd hebben bij een bepaalde naam, krijg je een melding dat je een match hebt en wordt de naam toegevoegd aan een shortlist.

Er is keuze uit 18.000 namen, er moet dus vast en zeker eentje naar jullie goesting tussen zitten. Wél belangrijk om te weten: je kunt ook een taal selecteren. Schrik dus niet als je alleen keuze krijgt tussen namen als ‘Dorothy’, ‘Sharon’ of ‘Shirley’. Zet even Amerikaans uit en selecteer op Nederlands. Of net Zweeds of Deens. Wat je zelf mooi vindt.