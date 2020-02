Deze realistische reclamespot over pas bevallen moeders werd geweigerd door de Oscars LDC

10 februari 2020

Je kan er niet naast zien: vannacht werden de Oscars uitgereikt. Dat evenement baadde zoals steeds in glitter en glamour. Maar een vleugje realiteit? Oh wee, liever niet. Om die reden werd besloten om een reclameboodschap over kwaaltjes van kersverse mama's niét uit te zenden. En dat zette bij veel mensen kwaad bloed.

Dat een zwangerschap een behoorlijke impact heeft op je lichaam, is een understatement van jewelste. Laat staan de bevalling. En toch durven veel moeders niet vrijuit te babbelen over ongemakken waar ze mee te maken krijgen. Denk maar aan haaruitval, pijn rond de vagina of problemen met de ontlasting. Om al die problemen bespreekbaar te maken, lanceerde het Amerikaanse bedrijf Frida Mom een reclamefilmpje.

Op de beelden is te zien hoe een doodvermoeide moeder wakker wordt in het midden van de nacht. Terwijl je haar baby hoort wenen op de achtergrond, staat ze al strompelend op en loopt ze van haar bed naar de badkamer. Het is van haar gezicht en al haar bewegingen af te lezen hoe pijnlijk het voor haar is om naar het toilet te gaan.

Kortom, Frida Mom - dat producten verkoopt om kersverse mama’s te helpen bij hun persoonlijke en intieme verzorging - schetst een heel realistisch beeld van wat moeders allemaal meemaken. Desondanks hebben de televisiezender ABC en de organisatie van de Oscars besloten om de spot niet uit te zenden. Ze vonden het “te grafisch en te naakt”.

Een absurde keuze, stelt Frida Mom. Als tegenreactie hebben ze hun video tóch op YouTube geplaatst. “Onze advertentie was niet gewelddadig, politiek gekleurd of seksueel getint. Noch had het een religieuze insteek of waren er wapens in te zien. Het gaat gewoon over een nieuwe mama, die thuis zit met haar baby en went aan haar nieuwe lichaam. En toch was het geweigerd”, schrijven ze erbij. “En dan vragen we onszelf af waarom de meeste mama’s zich onvoorbereid voelen”, zo klinkt het nog scherp.

Ondertussen wordt de Amerikaanse firma bedolven onder steunbetuigingen. Ze noemen het allemaal een grote schande dat het filmpje werd afgewezen. “Ik ben een man en ik heb nog nooit kinderen gehad. Maar deze advertentie heeft me veel bijgeleerd. Ik wist niet eens dat vrouwen dit meemaakten na een bevalling”, reageert iemand op YouTube. Of ook: “Vier maanden geleden ben ik bevallen, en ik moest huilen toen ik dit zag. Er is helemaal niets mis mee!” In totaal werden de beelden al meer dan 1 miljoen keer bekeken.