Deze moeders raakten net als Cameron Diaz na hun 40ste in verwachting: “Ik was in shock want ik zat al 4 jaar in de menopauze”

. Bij sommigen is het een bewuste keuze. Bij anderen is het een grote verrassing. Maar eens het kindje in de armen ligt, wordt diens komst als het grootste geschenk ter wereld ervaren. Twee moeders getuigen.

Kiki (49) is samen met Wouter. Ze hebben 5 kinderen: Migchel (21), Luka (20), Rune (15), Miro (13) en Abbe (21 maand).

“Een 8-tal jaar geleden heb ik Wouter leren kennen. Hij had al 2 kinderen en ik ook. Door onze leeftijd is het nooit in ons opgekomen om samen nog een kindje te krijgen. We hebben een hond in huis genomen en beschouwden hem als baby. (lacht) Pas op mijn 47ste hoorde ik het in Keulen donderen. Toen was ik al 4 jaar in mijn menopauze. Ik was net opnieuw beginnen lopen en was verbaasd dat het zó slecht gesteld was met mijn conditie. Enkele jaren voordien liep ik nog vlot de wedstrijd 20 kilometer door Brussel uit. Nu moest ik tijdens mijn looptochten voortdurend naar het toilet, ik was meteen moe en mijn buik voelde zwaar aan. Uiteindelijk besloot ik naar de dokter te gaan om mijn bloed te laten controleren. Het werd - letterlijk - zwart voor mijn ogen toen hij vertelde dat ik zwanger was. Het huilen stond me nader dan het lachen.”

“In eerste instantie werd ik overvallen door schuldgevoelens. Ik had de laatste jaren geen anticonceptiemiddelen meer genomen en zadelde mijn partner plotsklaps op met een kind. Gelukkig reageerde hij heel kalm en ondersteunend. Enkele dagen later zijn we samen naar een gynaecoloog geweest. Toen volgde de tweede shock: ik was al 21 weken zwanger. Toen ik voor het eerst onze kleine uk op de echo zag, was ik direct verkocht. Liefde op het eerste gezicht, zeg maar.”

“Vrienden en familieleden reageerden verrast, maar positief. ‘Liever eentje extra dan eentje kwijt’, zei iedereen. Het belangrijkste was dat hij gezond was. Sommigen gaven wel een waarschuwing: ‘Iedereen gaat denken dat je z’n oma bent’. Dat was niet plezant om te horen, maar het klopt wel. Dat besef ik maar al te goed. Gelukkig waren onze kinderen superblij. Tijdens de zwangerschap leefden ze enorm met me mee en gingen ze elke keer mee naar de gynaecoloog. Ook nu zijn ze enorm fier op hun kleine broer. Mijn dochter neemt hem mee om met een kleine pony te rijden, mijn andere zonen doen niets liever dan samen voetballen. Oppassen doen ze niet. Dat moet ook niet. Het was nooit mijn bedoeling om hen op te schepen met een kindje. Bovendien laat ik hem niet graag los. Het klinkt luguber, maar voor de weinige tijd dat ik nog te leven heb, heb ik Abbe graag dicht bij mij.”

“Af en toe maak ik me zorgen over de toekomst. Sommige leeftijdsgenoten hebben al kanker ... Als ik daar bij stilsta, krijg ik het moeilijk. (snikt zachtjes) Enkele jaren geleden was ik bang voor de dood. Ik had een mooi, gelukkig leven achter de rug en wist dat mijn kinderen hun plan zouden trekken. Maar met de komst van Abbe is alles veranderd. Ik ben doodsbang om hem achter te laten als tiener. Daarom zet ik alles op alles om gezond te blijven. Ik let op wat ik eet en probeer veel te bewegen. M’n zoontje helpt me daar ook bij: ik moet de hele dag achter hem rondlopen. (glimlacht) Dat houdt me fit.”

“Vroeger werkte ik als receptionist bij een multinational. Ik moest elke dag om 6u15 opstaan, ‘s avonds was ik pas thuis om 18u15. Op die manier zou ik Abbe niet zien opgroeien. Daarom ging ik voor een carrièreswitch: ik koos voor 2 jaar loopbaanonderbreking en werd onthaalmoeder. Nu kan ik nog elk moment met Abbe doorbrengen én wordt hij omringd door andere kleine deugnieten. Zo leert hij tenminste met leeftijdsgenoten spelen en kan hij spullen delen. Dat komt zijn sociale ontwikkeling alleen maar ten goede.”

“Ik merk ook dat ik zelf anders met de opvoeding omga. Mijn oudste zoon, Migchel, was een echte wildebras. Hij kroop overal op en gaf mij telkens een paniekaanval. Nu reageer ik veel rustiger bij kattenkwaad. Als mijn kroost vroeger iets uitspookte, kon ik ook kwaad worden. Nu pak ik Abbe kalm vast, kijk ik hem in de ogen en praat ik ertegen. Omdat ik alles al eens heb meegemaakt, kan ik het veel makkelijker relativeren.”

Sophie (43) is een bewust alleenstaande moeder. Ze heeft één dochter, Olivia (3).

“Eigenlijk heb ik nooit een kinderwens gehad. Dat komt door mijn thuissituatie: ik heb nooit een goede band gehad met mijn moeder en heb haar al meer dan 19 jaar niet meer gezien. Uit eigen ervaring weet ik dus dat een relatie tussen ouder en kind niet altijd blijft duren. Dat idee wordt ook bevestigd door mijn job. Als politieagente kom ik maar al te vaak eenzame oudere mensen tegen. Pas op mijn 36ste is dat veranderd. Voor mijn werk moest ik een jaar naar Kosovo. Daar zag ik dat mensen wél veel belang hechten aan hun familie. Pas toen heb ik ontdekt hoe mooi een hechte familieband kan zijn.”

“Terug thuis begon mijn biologische klok plots te tikken. Omdat ik geen partner had, besloot ik om een bewust alleenstaande moeder te worden. Toch heeft het nog enkele jaren geduurd vooraleer ik zwanger was. Ik wilde eerst rustig mijn opties bekijken. Uiteindelijk ben ik in de fertiliteitskliniek van Jette terechtgekomen. Daar heb ik een traject, enkele onderzoeken en psychologische testen doorlopen en kon ik me uiteindelijk opgeven als kandidaat voor het traject ‘Zwanger op oudere leeftijd’.”

“Al bij al is de zwangerschap goed verlopen. De gynaecoloog volgde me goed op, ik had geen last van kwaaltjes en bleef vrij slank. Mensen die me niet kenden, hadden zelfs niet door dat ik zwanger was. Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Mijn vader heeft tijdens de zwangerschap besloten om het contact met mij te verbreken. Hij was opnieuw getrouwd en koos resoluut voor z’n nieuwe gezin. Dat was een zware klap. Ik ging door een rollercoaster van emoties. Met de nodige hulp, onder meer van een psycholoog, heb ik me daardoor gesleurd.”

“Familieleden waar ik nog contact mee had, schrokken zich een hoedje. Ze wisten totaal niet dat ik een kinderwens had. Vele vrienden en familieleden vroegen zich ook luidop af waarom ik daar in godsnaam aan begon. ‘Je bent al zo oud’. Op zich lig ik daar niet wakker van. Moeder zijn op latere leeftijd heeft immers ook voordelen. Ik hoef me professioneel niet meer zo te bewijzen en heb mijn financiële zaken perfect op orde. Voor mijn 40ste heb ik tenminste nog veel gedaan en gereisd. Als ouder moet je altijd een stukje vrijheid opgeven, dat klopt, maar tegelijk kom ik ook veel buiten dankzij Olivia. We gaan samen naar zee, een pretpark of de zoo.”

“Over de generatiekloof met mijn dochter maak ik me geen zorgen. Of een vrouw nu bevalt op haar 20ste of 40ste: die kloof is er altijd. Conflicten tussen ouders en kinderen zijn er sowieso. Het heeft geen zin om me daar nu zorgen over te maken. Wil dat zeggen dat ik nooit pieker? Natuurlijk niet. Zolang mijn dochter minderjarig is, wil ik er voor haar zijn en voor haar blijven zorgen. Maar iedereen sterft, dat weet ik wel. Om zeker te zijn heb ik gevraagd aan mijn nicht om voogd te zijn als er mij iets overkomt. Dat stelt me toch enigszins gerust.”