Deze mannen zijn vader en moeder tegelijk: "Achteraf denk ik: ik had meer hulp moeten vragen" Margot C. Pol

13 juni 2018

13u43

Bron: de Volkskrant 1 Familie Een gezin zonder moeder, dat kán helemaal niet. Maar soms moet het. Deze alleenstaande vaders maken er het beste van.

"Het gaat maar door, het kan nooit zomaar even een middagje niet"

Toen zijn vrouw voor de tweede keer kanker kreeg, wist interieurbouwer Ivo Maaskant (51) dat het verkeerd af zou lopen. Nu voedt hij zijn dochters Esther (11) en Robyn (9) alleen op.

"Op het schoolplein staan soms moeders te klagen dat ze als vrouw thuis alles alleen moeten doen. 'Dat doe ik ook', heb ik weleens gezegd. Toen keken ze me aan: ja, jij moet het écht allemaal in je eentje doen. Dat is het zwaarst, dat je continu bezig bent. Als ik thuiskom van de zaak, doe ik boodschappen, kook ik eten, breng ik de kinderen naar bed, ruim ik op. Voor je zelf op de bank zit, is het een uur of negen. Het gaat maar door, het kan nooit zomaar even een middagje niet, want dan staan er ergens twee kinderen te wachten. Ik denk dat ik dat nog zwaarder vind dan alleen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Dat lukt wel. Toen mijn vrouw in 2013 te horen kreeg dat het longkanker was, wisten we dat het niet meer goed zou komen. Dat je twee kindjes moet achterlaten, zo jong nog, dat is je ergste nachtmerrie als ouder. En dat ik er alleen voor zou komen te staan, tja, dat zou taai worden, maar het was niet anders. Ik heb altijd paardgereden, dus haar invlechten kon ik al.

