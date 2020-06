Deze langeafstandskoppels zien elkaar al maanden niet en vinden geen gehoor: “Liefde is geen toerisme, liefde is essentieel”

De Vlaams-Brabantse Nane Mertens (25) heeft haar Amerikaans lief al 114 dagen niet gezien. De Limburgse Hedy Meliadó (25) haar Amerikaanse verloofde al 173 dagen niet. Voor Belgen met een partner buiten de EU blijft het koffiedik kijken: alles versoepelt, maar de overheid ziet liefde niet als een essentiële reden om de grenzen over te mogen. Dat proberen de koppels nu wanhopig aan te vechten. “Onze toekomst samen staat voor onbepaalde tijd on hold.”

Halleluja! Vanaf 1 juli mogen er vijftien mensen in onze bubbel, juicht iedereen. Ondertussen zakt bij Nane en Hedy de moed in de schoenen: over hun situatie rept de Veiligheidsraad met geen woord. Allebei hebben ze een Amerikaans lief dat ze al maanden niet kunnen zien. Terwijl Europese binnengrenzen openen en Belgen vrolijk reisjes boeken, blijven zij wanhopig ambassades en parlementsleden contacteren. “Voor we het weten, zitten we in een tweede golf en hebben alle Belgen hun pleziertjes gehad, maar heb ik mijn lief nog altijd niet gezien”, zegt Nane.

#LiftTheTravelBan

Want de Europese Unie laat nog geen ‘niet-essentiële’ intercontinentale reizen toe. Wanneer dat wel weer zou mogen, is niet duidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zegt dat de Europese Commissie toewerkt naar 1 juli, maar ze moeten de landen op één lijn krijgen. Met de Verenigde Staten verloopt dat heel stroef: zowel Trump als de Europese Unie houden het been stijf. “Leuk, hoor, dat politieke spelletje”, zegt Hedy. “Ondertussen beleef ik slapeloze nachten.”

De getroffen koppels ondernemen nu actie. Ze verenigen zich in Facebookgroepen en sturen e-mails naar lokale en Europese politici. Ze snappen dat de grenzen dicht moeten blijven, maar pleiten voor een 'tourist ban’ in plaats van een ‘travel ban’. Zoals in Denemarken: daar mogen gezonde partners het land wel binnen. Op Twitter delen de koppels onder de hashtags #LiftTheTravelBan en #loveisessential in groten getale hun ervaringen. “In april zei ik hem dat ik tickets zou kopen voor mei. Nu is het juni en weet ik niet eens of ik dit jaar nog tickets kan kopen. Ik voel me hopeloos”, schrijft er eentje.

NANE & BRIAN

“Belgen mochten hun lief zien tijdens de lockdown. Ik had pech dat de mijne 7.000 km verderop woont”

Ze zijn samen sinds september 2018. Zij was op bezoek in Kearney, Nebraska bij een goede vriendin, hij was de huisgenoot van die vriendin. “Letterlijk op de eerste dag dat we elkaar ontmoetten, sloeg de vonk over”, vertelt Nane. “Sindsdien reizen we om de twee, drie maanden afwisselend naar elkaar toe. Of we reizen samen naar andere landen. We zien allebei graag de wereld, dat deed ons ook klikken.”

(Lees verder onder de foto.)

De laatste keer dat het koppel elkaar zag, was eind februari. Na een vakantie in Lapland vlogen ze op 2 maart samen terug naar Frankfurt, maar daar wachtte hen een hels afscheid. “We misten onze connecties en moesten uren aanschuiven om nieuwe vluchten te boeken. Toen Brian aan de beurt was, vertrok mijn vlucht net. We hebben elkaar amper kunnen knuffelen of kussen.” Nane begint te huilen. “Bij mijn gate had ik een paniekaanval en belde ik mijn mama. ‘Jullie zien elkaar snel weer terug’, troostte ze me toen.”

Een relatie via smartphones

Hun volgende afspraakjes stonden gepland in april, met Hemelvaart en in juli. Maar toen kwam corona. “Dat alle grenzen zouden sluiten, hadden we nooit zien aankomen”, vertelt Nane. Het koppel is natuurlijk geoefend in apart zijn, maar dit voelt anders. “Vroeger konden we toeleven naar momenten waarop we elkaar zouden zien. Nu leven we toe naar momenten waarop we misschien meer zekerheid zullen krijgen en worden we telkens weer teleurgesteld.”

De voorbije maanden waren zwaar voor Nane en Brian. “Ik slaap slechter en ben bij de dokter geweest omdat ik er mentaal onder lijd. En wanneer Brian en ik bellen, barst ik vaak in tranen uit. In het begin was ik ook bang dat hij ziek zou worden en ik hem niet eens zou mogen bezoeken. Gelukkig heeft hij via zijn werk een goede ziekteverzekering.” Ondertussen probeert het koppel de tijd apart te overbruggen door samen Netflix te kijken, online spelletjes te spelen of boodschappen te doen. Je relatie alleen via je smartphone beleven: fijn is anders.

Hallo, Sophie Wilmès?

“Zeker nu vandaag weer bijna alles mag, vind ik de situatie absurd”, vervolgt Nane. “Ik las het verhaal van een Ier die zijn zwangere vriendin in de VS pas mag bezoeken eens hun kind geboren is. Of van een Amerikaan die zijn terminaal zieke Deense vriendin bijna niet mocht zien voor haar dood.” Koppels worden creatiever, maar veilig is dat niet, waarschuwt Nane. “Brian en ik hopen nu dat een ander land voor ons zijn grenzen openstelt. Maar dan moeten we allebei het vliegtuig op en een hotel in. Terwijl het toch veiliger is als ik gewoon naar hem reis, of omgekeerd, en we twee weken samen in quarantaine gaan?”

We hopen dat een ander land de grenzen openstelt. Maar dan moeten we allebei het vliegtuig op en een hotel in Nane Mertens

Ondertussen probeert Nane de overheid het licht te laten zien. Na haar job is ze elke dag uren (!) bezig met mails te sturen en te bellen. “Maar Sophie Wilmès antwoordt niet. De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse zaken evenmin. Alexander De Croo wilde mijn case overmaken aan de FOD Buitenlandse Zaken, maar die kennen mijn situatie al. Wouter De Vriendt legde mijn case voor aan het federale parlement, maar zij antwoorden dat de EU moet beslissen. Terwijl lidstaten wél hun eigen beslissingen mogen nemen. Belgische politici laten ons gewoon aan ons lot over.”

Over de toekomst praten vindt Nane moeilijk. Ze heeft schrik dat er een tweede lockdown komt nog voor ze haar lief heeft kunnen zien. En naar Amerika verhuizen is nu geen optie, want de ambassades werken niet. “Door de situatie hebben we daar wel al veel over gesproken”, zegt Nane. “We denken nu bewuster na over onze toekomst samen: dat we die willen zijn we zeker, ondanks alle onzekerheid.” Eén ding staat vast: wanneer ze elkaar eindelijk weer zullen kunnen vastpakken, zal de ontlading gigantisch zijn. “Ik ga sowieso huilen”, lacht ze.

HEDY & BRIAN

“O hoera, we mogen vijftien mensen in onze bubbel. Wanneer mag ik mijn verloofde daaraan toevoegen?”

Het is een jong koppeltje dat droomt van samenwonen, een kat en uiteindelijk: trouwen. En ja hoor: de Amerikaanse Brian (24), uit Chicago, Illinois, vroeg de Limburgse Hedy (25) in november 2019 ten huwelijk. Ze ontmoetten elkaar in januari 2017, op Erasmus in Ierland. Zij was als Italiaanse niet onder de indruk van de ‘deep dish pizza’ uit zijn thuisstad, hij vroeg haar vijf maanden na Erasmus of ze toch geen relatie wilde. “Nu proberen we een verloofdenvisum te krijgen”, vertelt Hedy. “Maar dat proces zit helemaal vast en terwijl er veel gezegd en geschreven wordt over Trumps ‘immigration ban’, krijgen wij nul informatie.”

Sorry toekomst, nu even niet

Ze zagen elkaar voor het laatst op 5 januari, nadat ze in Chicago samen Nieuwjaar hadden gevierd. “We hadden net het visumproces opgestart en hij zou op 17 maart naar België komen om mijn verjaardag te vieren. Maar niet lang voor zijn vertrek werd ons duidelijk dat het te riskant was en alles in het water viel. We facetimeden elkaar en barstten in tranen uit. Sindsdien zitten we te gissen. Ik zie elke dag online dat er vluchten te boeken zijn vanuit Schiphol naar Chicago. Zijn die vliegtuigen dan gewoon leeg?”

Nu kan Hedy niet met zekerheid zeggen of ze haar verloofde dit jaar nog zal zien. “En dat voelt afschuwelijk. We hebben datenights via videocall, maar elkaar virtueel spreken is niet hetzelfde. Beeld je in dat je je verloofde nooit kan vastpakken. Dat je elkaars lichaamstaal niet kan lezen. En ondertussen zaten we ook in een lockdown. Dan wil je net dubbel zo graag dicht bij je geliefde zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Zeker als je verloofd bent. Die maanden voor je huwelijk zouden de mooiste van je leven moeten zijn, zegt Hedy. “Nu word ik bijna kaal van de stress. Hij is zijn werk verloren door corona, maar kan gelukkig bij zijn familie terecht. Ik check elke ochtend in bed angstig alle sociale media en Amerikaanse nieuwsbronnen, consulaten en ambassades online. We willen aan onze toekomst beginnen, maar mogen niet.” En áls ze binnenkort al zouden mogen trouwen, zijn ze niet eens zeker of hun feest kan doorgaan. “Wat als we dan weer in lockdown zijn? Ik hoop gewoon dat onze families er bij kunnen zijn.”

Bellen met een robot

Wanhopig contacteert Hedy nu alle mogelijke instanties. Maar ambassades antwoorden niet, tenzij om te zeggen dat ze haar visum niet kan krijgen. Als ze belt, krijgt ze een wachttoon of moet ze met een robot praten. “Hoe onmenselijk is dat? Ondertussen mag katje Lee in quarantaine in Peru. Maar voor verloofdes wil België geen uitzonderingen maken.”

Brian zegt dat we erin moeten blijven geloven. Dus ja, ik geloof echt dat dit onze politici zal wakker schudden Hedy Meliadó

Ondanks alles proberen Hedy en Brian positief te blijven. Zodra Hedy mag, vliegt ze deze zomer naar Amerika. Nu al vluchten boeken naar de VS of een ander land, doen ze evenwel nog niet: ze zijn allebei al genoeg geld verloren aan de luchtvaart. “Maar Brian zegt dat we erin moeten blijven geloven. Dus ja, ik geloof echt dat dit onze politici zal wakker schudden. Ik geloof echt dat ik hem deze zomer zal zien.”

Zit je ook in een langeafstandsrelatie? Relatietherapeute Mieke Mievis geeft tips

1. “Het is een torenhoog cliché, maar zorg in de eerste plaats voor jezelf. Laat je geluk niet compleet afhangen van je onbereikbare geliefde. Blijf leuke dingen doen met vrienden en familie. Blijf je hobby's beoefenen. Blijf je leven leiden.”

2. “Probeer je frustraties niet continu met elkaar te delen. Jullie weten dat jullie elkaar missen en dat nog lang zullen moeten doen, dat hoeven jullie niet de hele tijd uit te spreken. Samen constant zitten huilen verziekt de sfeer en helpt jullie relatie niet. Praat liever over leuke onderwerpen, koetjes en kalfjes, het mooie jurkje dat je kocht, de lekkere taart die je at. Blijf samen positief.”

3. “Blijf elkaar verrassen. Stuur hem een foto van dat leuke jurkje. Wees creatief in de berichtjes die je elkaar stuurt. Sms elkaar op een onverwacht moment. Dat spontane aspect geeft de relatie zuurstof.”

4. “Doe samen leuke dingen. Dat doen Hedy en Nane en hun Brians heel goed. Samen Netflix kijken, wandelen, boodschappen doen: dat zorgt voor connectie.”

5. “Maak toch plannen voor de toekomst, ook al kan dat niet voor de nabije toekomst. Droom samen over reizen die jullie zullen maken of het appartement dat jullie zullen huren. Je moet toch dingen blijven hebben waar je samen kan naar uitkijken.”

6. “Schrijf elkaar brieven. Dat is helemaal anders dan Whatsappen. Leuker is nog dat je de ander een pakket brieven stuurt, die hij/zij op specifieke momenten moet openen. De ene brief wanneer hij 's nachts niet kan slapen, de andere brief wanneer hij net een barbecue met vrienden had. Zo bezorgen jullie elkaar allemaal kleine verrassingen.”

7. “Maak expliciet tijd voor elkaar. Niks zo vervelend als de ander bellen en horen dat hij/zij het te druk heeft om te praten. Spreek vaste momenten af waarop jullie alleen maar oog en oor voor elkaar hebben.”