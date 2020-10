Deze 5 vrouwen kiezen bewust voor één kind. "Misschien klinkt het egoïstisch, maar ik ben ook meer dan alleen mama”

Familie Twee kinderen. Een jongen en een meisje. Het is voor de meeste koppels nog altijd de norm, de wens, het perfecte plaatje. Toch zijn er gezinnen die bewust kiezen voor één kind. Met alle ­voordelen, maar ook alle vooroordelen van dien – zeker in tijden van corona. Vijf vrouwen vertellen over hun bewuste keuze om maar voor één kleine te gaan. Gezondheidszorgpsycholoog Jacqueline van Swet geeft duiding: “Ondanks dat er zoveel verschillende gezinsvormen bestaan, voldoet een gezin met één kind nog steeds niet aan de verwachting.”

“Dat we de jongste decennia steeds minder kinderen krijgen, heeft te maken met het groeiende aantal

mogelijkheden”, zegt gezondheidszorgpsycholoog dr. Jacqueline van Swet. “Het traditionele gezin is niet meer het dwingende maatschappelijke model dat het vroeger was. Kinderen krijgen is alsmaar vaker een bewuste keuze. Er bestaan steeds meer andere gezinsvormen en samenstellingen, de opkomst van anticonceptie speelde een cruciale rol en we zijn minder onderhevig aan maatschappelijke druk.”

Dat heeft als gevolg dat de kinderen die geboren worden meer dan ooit gewenst zijn, meent de doktor. “Uit de interviews die ik deed voor mijn boek Enig kind kwamen een aantal belangrijke factoren naar boven die vandaag meespelen om slechts één kind op de wereld te zetten. Het heeft te maken met vruchtbaarheids- en medische problemen, het groeiende aantal echtscheidingen, de latere leeftijd waarop vrouwen aan ­kinderen ­beginnen, de ­kosten die kinderen met zich mee­brengen, de moeilijke balans tussen werk, gezin, vrije tijd en een groter ­sociaal netwerk dat ­aandacht vraagt.”

Enig kind, nefast voor de sfeer?

“Ondanks dat er zoveel verschillende gezinsvormen bestaan, voldoet een gezin met één kind nog steeds niet aan de verwachting”, legt van Swet uit. “Het is niet ‘normaal’. We streven dus wel naar ­diversiteit, maar in de praktijk vinden we het moeilijk om daar echt naar te handelen. De vooroordelen rond ‘enige kinderen’ kwamen aanvankelijk tot stand uit een bezorgdheid om het ­menselijk ras in stand te houden en kregen extra voedingsbodem in het midden van de vorige eeuw toen ‘het samenzijn in gezinsverband’ een soort cultus werd. Denk maar aan reclameposters uit de jaren zestig met het gezin als ideaal. Een enig kind was nefast voor de sfeer, een enig kind zou niet sociaal onderlegd zijn en er zou een gevaar bestaan dat het kind en diens onhebbelijkheden te veel aandacht kregen.”

In onze samenleving wordt opgroeien samen met broers of zussen nog altijd gezien als een belangrijke manier om je sociaal te ontwikkelen, en ergens klopt dat wel Gezondheidszorgpsycholoog dr. Jacqueline van Swet

Zelfs volgens de algemeen gangbare opvattingen van vandaag zijn ‘enige kinderen’ zielig, ­eenzaam, verwend, egoïstisch en kunnen ze slecht met anderen omgaan. “Voor alle duidelijkheid: dergelijke vooroordelen worden niet bevestigd door wetenschappelijk onderzoek”, bevestigt de gezondheidszorgpsycholoog. “Er is nooit een ­verband aangetoond tussen enig kind zijn en eenzaamheid of gedragsproblemen. Integendeel: uit onderzoek blijkt dat ‘enige kinderen’ statistisch gezien beter samenwerken, meer doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel bezitten, ijveriger, netter en gezagsgetrouwer zijn en meer op zichzelf kunnen zijn dan andere kinderen. Maar ook dat geldt ­natuurlijk niet voor alle ‘enige ­kinderen’.”

Sociaal even aangepast

“In onze samenleving wordt opgroeien samen met broers en/of zussen nog altijd gezien als een belangrijke manier om je sociaal te ontwikkelen, en ergens klopt dat wel. Ruzies tussen broers en zussen zijn bijvoorbeeld een ideale manier om nieuwe strategieën uit te proberen. Het specifieke aan dergelijke ruzies is dat broers en zussen elkaar steeds opnieuw tegenkomen. Alle conflictpartijen hebben er dus belang bij om er samen uit te komen. Want misschien heb je elkaar straks weer nodig als bondgenoot.”

“Maar dat betekent niet dat ‘enige kinderen’ daarom sociaal minder aangepast zijn. Elke situatie is anders en er is geen enkele reden voor ouders van één kind om zich tegenover anderen te verdedigen. Opvattingen over ouderschap, gezinsgrootte en voor- en nadelen van ‘enige kinderen’ zijn geen feiten, maar meningen. We moeten ieder kind, enig of niet, beschouwen als een unieke persoon met allerlei eigenschappen, die we niet kunnen voorspellen op grond van de gezinssamenstelling.”

Sta achter je keuze en doorbreek zelf het taboe. Enige kinderen zijn net zoals andere kinderen Gezondheidszorgpsycholoog dr. Jacqueline van Swet

Valkuilen en tips

Los van vooroordelen zijn er volgens het boek van Carol White, The Seven Common Sins of Parenting an Only Child, een aantal ‘zonden’ waaraan ouders van enige kinderen zich weleens schuldig maken, zonder dat die overigens – tenzij ze in erg grote mate begaan worden – het kind enige schade berokkenen. Ouders kunnen te toegeeflijk zijn op ­materieel of emotioneel vlak, overbeschermend zijn, onvoldoende grenzen stellen, overcompenseren als ze kampen met een schuldgevoel of zelf last hebben van perfectionisme. Of ze gaan het kind als volwassene ­behandelen en het te veel prijzen.

Maar gelukkig zijn de meeste ouders van enige kinderen zich daarvan bewust, zegt dr. Jacqueline van Swet. “Enkele tips? Sta ten eerste achter je keuze en doorbreek zelf het taboe. Ga ­gewoon het gesprek aan met anderen. Wees je verder bewust van de bovenstaande valkuilen en probeer ze te vermijden. En maak er vooral geen issue van. Enige kinderen zijn net zoals andere kinderen. Elke ­situatie en elk kind is uniek.”

Inge Sleegers (36) was zelf een gelukkig enig kind en heeft nu één zoon, Tristan (8)

“‘Jullie moeten nog een Isolde maken’ Sinds Tristan geboren is, hebben we die opmerking ontelbare keren gehoord. Goed bedoeld, maar het suggereert dat kiezen voor één kind geen optie is. Ook gehoord: ‘Eentje is geentje’, ‘Ocharme, is hij alleen?’ of ‘Je zou onze kinderen samen moeten zien spelen, dan verander je wel van ­gedachten’. Terwijl het voor ons vrij snel een uitgemaakte zaak was: er zouden geen broertjes of zusjes volgen.”

Met meer kinderen zou ik een slechtere moeder zou zijn. Eentje die minder vrolijk is en een pak minder geduld heeft Inge Sleegers

“Die dagelijkse rush, ik zie het me niet doen met nog een kind. Toen ik tijdens de coronacrisis vrienden met drie kinderen hoorde foeteren dat ze elke dag op zes verschillende uren aan de schoolpoort moesten staan, was ik opgelucht dat zo’n geploeter ons bespaard bleef. Enkele jaren geleden ben ik halftijds gaan werken. Toen kwam er tijd vrij, maar die tijd ging ten koste van het gezinsbudget. Een crèche betalen of babyspullen kopen werd moeilijk. Of we moesten aan levenskwaliteit inboeten, en dat zagen we niet zitten. We gaan graag op restaurant en op vakantie willen we comfort. Misschien klinkt dat egoïstisch, maar ik ben ook meer dan alleen mama. In mijn vrije tijd werk ik als jeugdauteur. Dat lukt nu Tristan acht jaar is, maar het zou moeilijk zijn met nog meer kinderen in huis. Ik ben ervan overtuigd dat ik met meer kinderen en dus met minder tijd een slechtere moeder zou zijn. Eentje die minder vrolijk is en een pak minder geduld heeft.”

“Ik ben zelf een enig kind en ook dat heeft meegespeeld. Toen ik als tiener gepest werd, heb ik weleens gedacht dat het handig zou zijn om een oudere broer te hebben die voor me opkwam, maar verder heb ik er nooit een ­gemist. De band met mijn ouders is supersterk. En hoewel ze allebei fulltime werkten, hoefde de aandacht thuis nooit verdeeld te worden. Ook op financieel vlak kwam ik niets tekort. Pas op, ik kreeg niet zomaar alles cadeau. Als ik met vriendinnen op reis wilde, dan moest ik een ­vakantiejob zoeken. Dat enige kinderen verwend zijn, klopt niet. Zoiets heeft meer te maken met pedagogische kwaliteiten. Mama zegt weleens smalend dat ik het makkelijk heb, want later is alles voor mij. Oké, maar aan de andere kant heb ik geen broers of zussen om zorg, verdriet of herinneringen mee te delen. Maar zelfs dat is relatief, want hoe vaak komt de zorg voor ouders niet bij één persoon terecht? Hoe vaak wordt er niet ruziegemaakt tussen familieleden? Ik zal trouwens nooit alleen staan in mijn ­verdriet, want ik heb een man, een kind en vrienden. En ik ga ervan uit dat ook Tristan later zijn netwerk zal ­hebben.”

Als enig kind moet je net heel sociaal zijn. In een speeltuin heb je twee keuzes: of je speelt alleen, of je maakt vriendjes Inge Sleegers

“Een ander vooroordeel is dat enige kinderen sociale vaardigheden missen. Terwijl je als enig kind net wel heel sociaal moet zijn. In een speeltuin heb je twee keuzes: of je speelt alleen, of je maakt vriendjes. Ook delen ging vanzelf, want ik was net heel blij wanneer er vriendjes kwamen spelen. Thuis stond de deur altijd open: mijn vrienden waren altijd welkom en het was jarenlang onze vaste ontmoetingsplek. Ik vermoed dat mijn ouders op die manier wilden compenseren dat ik alleen was. Vandaag doe ik hetzelfde voor de vriendjes van mijn zoon.”

“Of we ooit getwijfeld hebben? Heel even. Het viel ons op dat Tristan de enige in zijn klas was zonder broer of zus en ook wij waren weleens vatbaar voor opmerkingen. Toch zijn we snel van het idee afgestapt. Een kind op de wereld zetten omdat je een speelkameraadje wil voor je eerste kind leek ons een slechte motivatie. Een kind moet je zelf willen. Met heel je hart.”

Ook zij hielden het bij één kind

Er zijn nog tal van andere redenen waarom vrouwen niet meer dan één kind nemen. We laten enkele moeders aan het woord.

Evelien (46)

“Ik hou ervan om one-on-one met iemand te connecteren en dat geldt dubbel zo hard als het over mijn dochter, Hera (10), gaat. Kwali-tijd primeert in ons minigezin. In volle coronatijd maakten mijn dochter en ik dagelijks een lange wandeling langs de Schelde, terwijl de zon onderging. Heerlijk, die intense verbondenheid. Alle drie genieten we van rust en van genoeg bewegingsvrijheid. Hoe ouder Hera wordt, hoe meer ruimte er is om mezelf te ontplooien, en dat maakt me blij. Toen Hera nog een baby was, voelde ik me vaak alleen. Zo’n baby heeft je constant nodig. Terwijl ik wilde gaan en staan waar ik wilde. Dat tweede kind heb ik altijd verder voor me uit geschoven tot het geen optie meer was. Ook financieel is één kind makkelijk. Zo heeft Hera tekentalent en is het fijn haar het beste materiaal te ­kunnen schenken. Alleen is maar ­alleen? Nee, de bloedband wordt overschat. Ik heb ­vrienden die zeker zoveel voor mij betekenen als familie.”

Isabelle (39)

“Zes maanden lang heeft Julien gehuild. Een huilbaby, dat vreet aan je. Die babyfase was zo pittig dat het idee om zoiets nog eens te moeten doormaken niet aanlokkelijk was. Mijn man en ik hebben ook een drukke baan. Julien krijgt nu al niet de aandacht die ik hem zou willen geven, en ik zou een tweede kind op de wereld zetten? Aandacht verdelen, opvang zoeken voor twee kinderen ... In mijn hoofd kreeg ik dat niet rond. En ik weet dat veel mensen het tegenspreken, maar toch twijfel ik eraan of ik een tweede kind even graag zou kunnen zien. Voor Julien vind ik het soms wel wat sneu. De hele coronacrisis zat hij met twee volwassenen opgescheept. Maar ach, wat je niet kent, dat kan je ook niet missen, toch?”

Sofie (36)

“Ik ben nog maar net mama geworden van Mil, maar toch staat het voor ons vast dat we het bij eentje houden. Ik ben nu 36 jaar en het heeft ­anderhalf jaar geduurd om zwanger te raken. Misschien zou het ook de volgende keer niet onmiddellijk lukken. Intussen word ik alsmaar ouder, wat voor meer risico’s zorgt tijdens een zwangerschap. Ik zou het mezelf nooit vergeven mocht er iets mis zijn met mijn kind.”

Stella (37)

“Al weet ik dat er geen tweede kind komt, het blijft een gevoelig thema. Ik heb het soms moeilijk om me niet te laten leiden door de sociale druk. Ik was nooit bewust bezig met het plannen van een familie. We waren getrouwd en een kind leek de volgende stap. Mijn man en ik zijn gepassioneerd door ons werk en hebben een actief sociaal leven, we hebben nood aan tijd voor onszelf. Ik dacht na de bevalling de draad van ons leven zo weer te kunnen oppikken. Maar die baby haalde ons leven overhoop. Zo overweldigend! Zorgen voor een wezen dat helemaal afhankelijk is van jou, zonder dat je veel terugkrijgt, bleek niets voor mij. Terwijl ik rondom mij moeders zag voor wie het de normaalste zaak ter wereld leek dat al hun energie naar een baby ging, vond ik het moeilijk om mezelf weg te cijferen en mijn vrijheid op te geven.”

“Mijn dochter is nu 8 en ik vind het heerlijk hoe ze zich ontwikkelt. Ik geniet ervan om met haar te babbelen, te lunchen, muzieklessen te volgen ... Het wordt alsmaar boeiender. Ik leef heel erg in het ‘nu’ en wil mijn tijd nu niet opofferen aan een baby of een peuter. In de stad hebben we een soort framily, een vriendengroep die als onze familie is. Ze hebben kinderen, we spreken wekelijks af en gaan met hen op vakantie. Het is the next best thing naast een broer of zus. Soms denk ik aan mijn onvoorwaardelijke band met mijn zussen en dan knaagt het weleens. Zouden we toch niet ... Om meteen te beseffen welke leuke dingen ik zou moeten opgeven. Ik haal zoveel energie uit andere dingen: reizen, evenementen, mijn job, netwerken... Kiezen is altijd een beetje verliezen en het is belangrijk om achter je keuzes te staan. Daar werk ik aan.”