Deze 4 kerstplanten zijn gevaarlijk voor je hond of kat Valérie Wauters

17 december 2018

12u03

Bron: Good Housekeeping 0 Familie Heb jij ook een huisdier rondlopen dat maar al te graag z’n tanden zet in alles wat z’n pad kruist. Dan lees je best even verder, want deze 4 planten die je vaak in huis haalt tijdens de kerstperiode kunnen behoorlijk gevaarlijk zijn voor je viervoeter.

Hulst

Hulst kan op twee verschillende manieren problemen veroorzaken. Allereerst kunnen de puntige blaadjes ervoor zorgen dat de maag geïrriteerd raakt. Daarnaast beval hulst ook bestanddelen die saponiet genoemd worden. Deze zijn zeepachtig en kunnen ernstige maagirritatie veroorzaken. De combinatie van beiden kan leiden tot bloed in het braaksel. Dat is meteen ook een teken dat je hond of kat professionele medische zorg nodig heeft. De dierenarts kan medicijnentoedienen op het braken te stoppen, IV-vloeistoeffen geven of een maagbeschermer geven.

Maretak

Hoewel er twee soorten maretak bestaan, is het vooral de Amerikaanse variant die je boven je hoofd ziet hangen op een feestje. Ongewenste kussen daargelaten beginnen de echte problemen pas wanneer er takjes op de vloer terechtkomen binnen het bereik van huisdieren.

Een hapje maretak kan katten en honden ziek maken, meestal in de vorm van braken en lethargie. Als je vermoed dat je dier aan de maretak gezeten heeft neem je best enkele uren alle eten en drinken weg om de maag te laten rusten. Blijft je geliefde viervoeter overgeven? Dan is het tijd voor een tripje naar de dierenarts.

Kerstbomen

Dennen, sparren of andere soorten groenblijvende planten bevatten kleine hoeveelheden essentiële oliën waardoor ze heerlijk ruiken. Het nadeel: deze kunnen een aanslag zijn op een nietsvermoedende maag. Als je huisdier een echte veelvraat is, kunnen de naalden een prop vormen in het maag-darmkanaal en daar een obstructie veroorzaken. Gelukkig komt dit probleem zelden voor, maar wanneer het wel gebeurt is het levensbedreigend en moet je huisdier onder het mes.

Lelies

Neem je een boeket mee als cadeautje voor de host van een eindejaarsfeestje? Let er dan op om geen lelies mee te nemen naar een kattenbezitter, want deze zijn bijzonder giftig voor katachtigen. Wanneer een kat tegen de plant loopt, stuifmeel op z’n vacht krijgt en dit vervolgens oplikt, kan dat nierfalen veroorzaken.

Het goede nieuws? De eens zo gevreesde kerstroos blijkt helemaal niet zo gevaarlijk voor je huisdier als gedacht. Een hapje kan wat milde maagklachten veroorzaken bij je huisdier, maar is niet levensbedreigend.