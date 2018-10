Deskundige legt uit: zo creëer je een hechte band met je stiefkind Nele Annemans

17 oktober 2018

15u05

Bron: Goed Gevoel 1 Familie Volgens bepaalde bronnen zou de moeilijke relatie tussen Frans en Wendy’s zoon, Dylan, de aanleiding zijn voor de breuk tussen Wendy Van Wanten en Frans Vancoppenolle. Dat toont opnieuw aan hoe moeilijk het vaak is om als plusouder een sterke band op te bouwen met je stiefkinderen. Wij legden ons oor te luisteren bij een deskundige over hoe je wel een hechte band kan creëren met hen.

Ellen D’hondt biedt ondersteuning bij de opvoeding van stiefkinderen en gezinnen met gevoelige ouders of kinderen: “Als je deel uitmaakt van een samengesteld gezin, beleef je vaak heel wat mooie momenten, maar ongetwijfeld ook periodes van stress en onzekerheid. Dat is normaal. Dat maakt het ook niet altijd makkelijk om een hechte band te creëren met je stiefkind.” De volgende tips kunnen je op weg helpen.

Onthou dat je altijd een keuze hebt en dat jij de enige bent die jouw keuzes maakt

“Je hebt destijds gekozen om verder te gaan met een man of vrouw met kinderen. Die keuze heb je toen bewust gemaakt. Het is normaal dat je soms twijfelt of het de juiste keuze was. Dat is vaak uit angst. De manier waarop je met de uitdagingen van een samengesteld gezin omgaat is ook een keuze die jij maakt. Heb je de neiging om jezelf in de slachtofferrol te zetten? Dan heb je ongetwijfeld veel stress. Beschouw de weg die je gekozen hebt als een manier om je te ontwikkelen. Alle obstakels die je tegenkomt leren je iets over jezelf en elke situatie kent zijn ups-and-downs, ook het opvoeden van een stiefkind.”

Verplicht jezelf niet om je stiefkind graag te zien

“Misschien ben jij erg perfectionistisch? Of ben je gevoelig voor wat anderen over je zeggen? Dan leg je jezelf misschien ook op dat je je stiefkind graag móét zien. Want kinderen moeten toch graag gezien worden? En zeker als het het kind van je partner is. Beschouw dat niet als een evidentie. Omgekeerd geldt hetzelfde. Je stiefkind komt ook in een nieuwe situatie terecht en zal je niet van bij het begin in de armen vliegen of ‘mama’ of ‘papa’ tegen je zeggen. Ook voor jou is het wennen. Geef jezelf en je stiefkind dus de tijd om aan de situatie en elkaar te wennen.”

Vergeet niet dat alle relaties belangrijk zijn

“De relatie met je partner is de basis. Praat open en eerlijk over je gevoelens. Durf aan jezelf en je partner toe te geven met welke ‘vervelende’ emoties of duistere gedachten je worstelt. Hoe meer je die probeert weg te stoppen (omdat je vindt dat ze niet oké zijn), hoe meer ze de kop zullen opsteken. En wees gerust, er zullen er ongetwijfeld heel wat in je systeem zitten. Want een stiefkind confronteert je met jezelf en de dingen die je liever niet ziet van jezelf. Vaak nog meer dan je eigen kind. Naast de relatie met je partner is de relatie met de biologische ouder van je stiefkind van belang. Ook hier schuilt een groot potentieel om jezelf beter te leren kennen.”

Doe samen iets wat jullie allebei leuk vinden

“Dat kan jullie band versterken. Forceer het gesprek ook niet, maar probeer zo veel mogelijk te spreken over wat er bij jou speelt. Je stiefkind zal zich uiten als jij dat zelf ook doet. Er is nood aan een sterk vertrouwen om emoties te uiten. Geef het tijd.”

Durf jezelf te zijn

“Neem niet de aanpak van je partner, je mama of een vriendin over, maar volg je gevoel. De relatie met een stiefkind is een ultieme manier om jezelf te leren kennen en dichter bij jezelf te komen te staan. Er is pas sprake van een hechte of authentieke band met een kind als jij jezelf helemaal durft te tonen en je kwetsbaar durft op te stellen.”