Depressie na de bevalling: "Ik was bang hem dood te maken" Eefje Oomen

14 juni 2018

15u03

Bron: AD 0

Na de geboorte van haar eerste kind kreeg Klasina van Nieuwaal (27) een postnatale depressie. "Mijn eerste gedachte toen de gynaecoloog me de baby liet zien: is die wel van mij?"

"Opeens zat ik op een boomstam bij een viaduct over de snelweg, in een verborgen inhammetje - de langsrijdende automobilisten zagen me niet. Ik was mijn handschoenen vergeten, mijn vingers waren als van ijs. Het was woensdag 26 oktober 2016 en ik wilde van het viaduct af springen. Dat leek me van alle manieren die ik had overwogen, de beste. Moest ik het doen? Echt doen? Ik begon te bidden, ik ben gelovig, hervormd, maar ik hoorde niks, niemand."

"Ik kon niet meer. Ik kon het niet. Ik werd gek van mijn hoofd. Dat zal vol zwarte gedachten. Propvol. Het ging maar door. In de nacht. Overdag. Als ik thuis een mes in de besteklade zag, een scherp mes, was ik bang dat ik het zou pakken en mijn zoontje dood zou maken. Ik had het niemand gezegd, maar nu zou het toch uitkomen. Dat ik een slecht mens was. Een slechte moeder voor Deef. Ze zouden me arresteren. Ik hoorde de politiehelikopters al ratelen boven het viaduct."

"Ik had mijn man voor ik het huis uit rende een app gestuurd. 'Bel de politie niet.' Deef had ik in zijn wippertje op de grond achtergelaten. Hoelang was Deef al alleen? Zoiets deed een moeder toch niet? Haar kind in de steek laten? Ik liep terug naar huis, alles in een waas. Mijn man was van werk thuisgekomen. Toen hij me zag, omhelsde hij me. Vlak daarna ben ik opgenomen. Op een speciale gesloten ziekenhuisafdeling voor moeders met postnatale depressie en hun baby's."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN