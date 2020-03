Deel je hele zwangerschap online en liefst zo creatief mogelijk. Of hoe celebs en social media druk zetten op ouders in spe

Katy Perry verscheen in haar nieuwste videoclip met een babybump en het internet werd wíld. Een spectaculaire zwangerschapsaankondiging lijkt meer en meer de norm in tijden van internet en social media. Mogen we als gewone ouder nog ‘gewoon’ doen of bezwijken we tijdens onze zwangerschap allemaal aan de prestatiedruk?

Katy Perry lanceert begin maart een videoclip voor haar nieuwe nummer ‘Never Worn White’ en kijk! In de laatste twintig seconden grijpt ze opeens haar bolle buik vast. Haar fanbase flipt, op Instagram scoort haar bijbehorende aankondigingspost meer dan twee en een half miljoen likes. De popster is zwanger en de wereld zal het geweten hebben.

Doe zoals Beyoncé

Het is niks nieuws: celebrity’s die verrassen met een zwangerschapsaankondiging die onverwacht, creatief of spectaculair is, of liefst dat allemaal tegelijk. Eerder dit jaar stelde Grimes, zangeres en vrouwe Elon Musk, haar baby bump aan de wereld voor met een gewaagd naaktportret op Instagram en een bombastische shoot in Rolling Stone. Sterren als Chloë Sevigny of Khloe Kardashian kiezen voor een kunstige foto zonder poeha, Kylie Jenner dropte in 2018 pas na de geboorte online een filmpje slash bommetje getiteld ‘To Our Daughter’. En diva Beyoncé was de trendsetter. In 2017 brak ze het internet met foto’s waarin ze, gesluierd en omringd met bloemen, als een soort heilige Madonna haar babybuik omhelsde.

Het is een trend die ook bij onze celebs leeft. Ben je zwanger en beteken je iets, dan moet de wereld dat weten – en in zwijm liggen. En als je een Bekende Vlaming bent, dan toch op zijn minst het hele land. Zangeres Natalia had die memo gekregen: ze postte in september 2019 haar ‘baby loading’-foto’s – 65.000 likes! – en een naaktshoot in NINA kon er ook wel af. Nathalie Meskens postte een creatief strandkiekje, Josje Huisman een stijlvol slaapkamerportret en Rodanya van Temptation Island haalde rozenblaadjes en ballonnen uit de kast voor haar aankondiging.

Insta-account voor de baby

Terwijl we een zwangerschap vroeger alleen met familie en vrienden beleefden, is het nu dus een heel publiek iets geworden. Door het internet en het belang van social media worden we verwacht om ons hele leven met de wereld te delen – ook als we zwanger zijn. We boeken een professionele ‘pregnancy shoot’ en posten de kiekjes online, bedenken een hashtag voor het kleintje waaronder we alle posts verzamelen en de aankondiging zelf verheven we tot een kunst in plaats van een noodzaak. Hoe voel je je dan als ‘gewone’ ouder wanneer je met de wereld wil gaan delen dat je een kleintje op komst hebt?

Veel ouders gaan er niet licht over. Je wil dat je aankondiging bijzonder is Fotografe Dena Huys

Antwerpse fotografe Dena Huys (30) deelt op Instagram haar zwangerschap met bijna 10.000 volgers. Voor het aankondigingskiekje haalden zij en haar vriend Mathias de katten, een mooi doek, wat rustieke props en studiolichten erbij en ze postte later ook de gefilmde reacties van haar lief en f(r)amily. “Ik heb Katy Perry’s aankondiging gezien en ik ken de Beyoncé-foto’s, ja. Zelf wilde ik het vooral creatief aanpakken omdat ik een fotografe ben. Maar ik kan me perfect inbeelden dat ouders nu een soort druk ervaren om er moeite in te steken. Wij kozen ook voor een heel geposeerde foto, dus ja, wij hebben er duidelijk ook over nagedacht”, vertelt ze. “Ik merk als fotografe dat best veel ouders er niet licht over gaan tegenwoordig. Het is ook een belangrijke aankondiging, je wíl dat die bijzonder is.”

“Onze baby een eigen hashtag geven, gaan we niet doen”, lacht Dena. “Ook al zeggen veel vrienden ons: ‘jullie hebben al een account voor de katten, wanneer komt die voor de baby?’ Mijn vriend en ik zullen wellicht spontaan wel nu en dan een foto posten, maar we zijn er ons heel bewust van dat ons kindje later misschien op zijn privacy gesteld zal zijn. Ik blijf het gewoon doen zoals nu tijdens mijn zwangerschap: ik post alleen waar ik me goed bij voel.”

Een online dagboek

Ruth Lauwers (28) is sinds mei vorig jaar mama van eerste dochtertje Ida. Ze heeft ‘maar’ een bescheiden 444 volgers, maar houdt er wel van om haar leven met Ida op Instagram vast te leggen. Haar zwangerschap kondigde ze aan met een foto van haar echografieprint in een rieten ‘mozesmand’, dezelfde waarin ze nu Ida elke maand fotografeert om onder de hashtag #Idagroeit haar groeiproces bij te houden. “Celebrities volgen mijn man en ik helemaal niet. Maar Instagram en Pinterest inspireerden me wel om iets leuks met de aankondiging te doen. Natuurlijk hadden we eerst onze dichte familie en vrienden ingelicht, maar voor vrienden en kennissen die we in het ‘echte leven’ niet vaak zien, vond ik het een leuke manier om hen op de hoogte te brengen”, zegt ze.

“Instagram voelt voor mij als een online dagboek en Ida’s eigen hashtag werkt dan als een bladwijzer. Maar verder overdrijf ik daar liever niet in. Als ik op een bepaald punt sociale druk om te delen of prestatiedrang zou ervaren, verwijder ik de app. Instagram is geen perfect uitgekiemde hobby van me, ik deel gewoon dingen die ik leuk vind. En worstelen we met een moeilijke periode? Dan ben ik daar, zonder al te veel in detail te treden, wel eerlijk over online.”

Even belangrijk als de buggy

Want dat is vooral waar we moeten voor oppassen, vindt vroedvrouw en psychotherapeute An-Sofie Van Parys. Dat we door alle gelukzalige, al dan niet spectaculaire aankondigingen en constante social media-updates gaan geloven dat zwangerschappen alleen maar rozengeur en maneschijn zijn. “Die aankondigingen doen uitschijnen dat je alleen maar blij kan zijn met het nieuws van een kindje. Terwijl veel ouders aanvankelijk ook overdonderd zijn en zich afvragen: ‘oei, ga ik dat wel kunnen?’. Als ze geen druk ervaren om zelf een creatieve aankondiging te doen, dan wel om alleen maar gelukkig te zijn met het nieuws. Terwijl het net oké en normaal is dat ouders een mix van gevoelens ervaren en die nuance zou er online idealiter ook moeten zijn.”

Of je je zwangerschap online deelt of niet, is nu een keuze geworden die bijna even belangrijk is als welke buggy of welk ziekenhuis je kiest Psychotherapeute An-Sofie Van Parys

“Ik merk vooral dat mensen die online hun leven al deelden, gewoon spontaan hetzelfde met hun zwangerschap doen”, vertelt Van Parys. “Al zie ik ook veel nieuwe ouders zich nu afvragen of ze het zouden moeten doen en wat er dan de gevolgen van zouden zijn. Die beslissing moet je als koppel maken en het is voor de meeste ouders ook een groot leerproces, zeker bij het eerste kindje. Of je je zwangerschap online deelt of niet, is nu een keuze geworden die bijna even belangrijk is als welke buggy je koopt of welk ziekenhuis je kiest.”

En àls je besluit je zwangerschap online te delen, dan komt het er volgens Van Parys vooral op neer dat je goed blijft monitoren hoe je je erbij voelt. “Elke zwangerschap is een proces van grenzen stellen naar de buitenwereld toe. Voel je dat je energie krijgt van leuke posts maken voor sociale media en maken de reacties van je volgers je gelukkig: go for it. Maar als je voelt dat er te veel tijd in steekt en er alleen maar angstig of nerveus van wordt, dan doe je het beter niet. Tijdens een zwangerschap is het vooral belangrijk dat jullie gezinnetje vorm krijgt, dat mama en papa naar elkaar en de baby toegroeien. Als je merkt dat het internet en sociale media daar een stokje voor steken, neem er dan afstand van.”