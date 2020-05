De vranke humor van de familie Coorevits: “In onze familie zijn we allemaal nogal recht voor de raap”

Of we even videobellen via Houseparty? Drie Coorevitsen steken enthousiast hun hand in de lucht. Tekenen present: Annelien, het alom geprezen boegbeeld van Temptation Island. Grote zus en kinderpsychologe Stephanie, ook bekend als singlesexpert en betere hobbykok. ‘En grappigste zus die er is!’ Last but not least, broer Robbert, ‘de kleine’, die als model zijn sporen verdiende op catwalks van Londen tot Milaan. Alleen Liselotte, Anneliens tweelingzus, geeft verstek. Als klinisch bioloog draait zij, in volle coronatijden, driedubbele shifts. “Onze zus doet onderzoek rond bacteriën en virussen. Superbelangrijk. Maar zotte dagen, hè. En dat met een man, die ook zeven dagen per week werkt. En twee kleine kinderen. Chapeau.”

Bijna full house dus. Dat verdient een feestje, waarbij de liefdesperikelen even vergeten worden. Want Annelien is nog steeds verwikkeld in een scheiding met Olivier Deschacht. Gelukkig is er haar familie. Altijd goed voor, euh, warme troost. “Jij hebt de aandachtsspanne van een goudvis!” “Ik? En jij dan!”, gaat het over de wifi. Plagen en zwarte humor is voor deze West-Vlamingen hun manier van graag zien. Dames en heren, het leven bij de Coorevitsclan.

Houden jullie veel virtuele familiepartijtjes? Of hoe delen jullie nu lief en leed?

Stephanie: “Vooral via WhatsApp. We hebben al lang een chatgroepje met de familie. Robbert moet de groepsgesprekken af en toe dempen, omdat er te veel berichten zijn. (lacht)”

Robbert: “Soms sta ik tweehonderd meldingen achter. Over de kinderen, over de invulling van hun dagen, memes ... Mijn zussen, ik kom er soms zot van. Dan denk ik: laat maar zitten.”

Annelien: “Vandaag hebben we toch nog een toffe foto gedeeld van ons vogelweekend?”

Euh ... vogelweekend?

Stephanie: “Elk jaar gaan we met ons vieren een weekend weg. Het idee ontstond nadat Annelien van De Columbus-presentator Wim Lybaert de tip kreeg om kraanvogels bij het Lac du Der in de champagnestreek te gaan spotten. Dus ... daar stonden we dan op een koude novemberdag om vijf uur ’s ochtends. Naar drie zielige vogels te kijken. De grote trek was al begonnen.”

Annelien: “Niet waar, het waren er minstens honderd! En achteraf zijn we in Reims champagne gaan drinken. Memorabele dagen. (lacht) Onderweg naar Frankrijk waren we Rijsel nog niet gepasseerd of we hadden al ruzie. Maar een halfuur later was het al over. In onze familie zijn we nogal recht voor de raap. De brute aanpak, dat werkt bij ons het best. Mijn zussen en ik, wij zijn ook geen aandachtszoekers of bleitkousen. Heel atypisch voor vrouwen, eigenlijk. En als je honderd procent jezelf kan zijn bij elkaar, is het leuk om samen te reizen.”

Stephanie: “Ik weet niet eens meer waarover het ambras was. Met Annelien zal ik ook niet makkelijk ruziemaken. Zij is de bemiddelaar van ons gezin.”

Annelien: “Toch zijn we niet soft voor elkaar. Zit het ergens scheef in een huishouden? Dan drukken we elkaar met de neus op de feiten. Zitten we zelf niet verkeerd? Heeft het lief geen gelijk? Bij ons weet je meteen waar het op staat. Heel anders dan als je te rade gaat bij een goede vriendin, die makkelijker partij kiest voor jouw kant van het verhaal.”

Bracht de breuk tussen jullie ouders jullie dichter bij elkaar?

Stephanie: “Ik denk het wel. De scheiding was nogal turbulent. Mijn zussen en ik zaten in onze tienerjaren. Ik was 18, Annelien en Liselotte 16. Op dat moment begonnen we meer naar elkaar toe te trekken. Alleen bij Robbert duurde dat wat langer.”

Robbert: “Ik scheel twaalf jaar met Stephanie. Pas rond mijn achttiende kreeg ik het gevoel erbij te horen.”

Stephanie: “We hebben Robbert echt moeten leren zien als volwassene. De ene dag ververs je zijn pampers, de volgende dag is dat een gast van twee meter. Al zal hij voor ons wel altijd ‘de kleine’ blijven.”

Hoe bevalt het ‘kotleven’ ondertussen?

Annelien: “Het wordt eentonig. Je kan niet blijven knutselen, eclairs bakken of schilderen met de kinderen. Met dit weer heb je goesting om met familie of vrienden te aperitieven. En om de kinderen samen te laten spelen. Normaal is het hier een va-et-vient van kameraadjes.”

Als je in een prille relatie zit, Stephanie, is zo’n lockdown vast heerlijk?

Stephanie: “Dat zou je denken, hè. (lacht) Het is keihard wennen om hele dagen samen te zijn. Normaal draait mijn lief lange shifts in de horeca. Om elkaar wat ruimte te geven maak ik elke dag in mijn eentje een wandeling. Of ik lees op het terras terwijl hij op de PlayStation speelt. Nog een geluk dat ik af en toe de deur uit kan voor mijn parttimejob als psychologe. Mijn column voor de Krant van West-Vlaanderen ligt wel stil. Je kan niet blijven schrijven over handgels en wc-papier. Weet je, de eerste drie weken waren verfrissend. Je kan langer slapen, begint gezonder te leven en meer te bewegen. Maar nu heb ik het wel gehad. Ik wil met mijn vriendinnen pintjes drinken. Wreed dat ik het zo mis om onder het volk te zitten. Zo sociaal ben ik anders niet.”

Robbert: “Het is toch een uitdaging. Ik ga lopen, met Lady wandelen, koken, series kijken ... Ik woon nog bij papa. Maar we komen goed overeen, hoor.”

Annelien: “Die eerste dagen heb ik de grote kuis gedaan. Maar je kan geen kasten blijven herschikken.”

Stephanie: “Er is ook zodanig veel tijd dat je denkt: ik zal die strijk later wel doen. Volgende week kan ook nog.”

Annelien: “Dat vind ik zéér verfrissend. Mijn huis ligt er normaal altijd spic en span bij. Nu zijn er zelfs dagen dat ik niet stofzuig.”

Stephanie: Welcome to my world!

Nodigt de lockdown uit tot nieuwe guilty pleasures?

Annelien: “Ik aperitief iets vaker. (lacht)”

Stephanie: “En ik heb bloody mary ontdekt. Zalig. En zo gezond, met al dat tomatensap. (lacht)”

Robbert: “Mijn zussen genieten graag van de goede dingen in het leven. Zelf heb ik weinig behoefte aan alcohol.”

Annelien: “Dat we bourgondiërs zijn, is geen geheim. We kregen het er met de ‘fles’ ingegoten. De lockdown heb ik aangegrepen om me in de witte wijn te verdiepen. Ik ben alvast begonnen met mijn kennis over chardonnay bij te spijkeren. (lacht)”

Stephanie: “Haha. Nog superveel oefenen, zeker? En veel netflixen, hè: Tiger King bijvoorbeeld.”

Robbert: “Trekt op niks. Zo’n raren tiep. Dan kijk ik liever naar Temptation Island.”

Annelien: “Dat bekijk ik achteraf. Om mijn presentaties te evalueren. Ook al kan ik weinig van mezelf in dat programma steken, het blijft tof om te presenteren.”

Hoe gaat het met je mode- en juwelenlijn, Annelien? Die sector staat nu voor grote uitdagingen.

Annelien: “Ja. Ik ga één dag per week naar Brussel voor ‘Miracles’. Er zijn nog wel bestellingen. Vrouwen zitten al weken thuis met de kinderen. Dat is moordend. Ik ben ervan overtuigd dat we onszelf straks allemaal willen verwennen. Maar misschien niet met kledingstukken die honderden euro’s kosten. We zijn aan het bekijken hoe we hierop gaan inspelen.”

Kom jij de deur nog uit, Robbert?

Robbert: “Ja. Liftservice Coorevits blijft aan de slag. Er zijn wel minder opdrachten. In de bouwsector is het kalm, en particulieren maken nu geen verhuisplannen. Dit is het ideale moment om onze Facebook- en Instagrampagina bij te werken.”

Annelien: “Bewonderenswaardig, hoe zelfstandig Robbert geworden is.”

Stephanie: “Ja, ongelooflijk. Want we hebben ons wel zorgen gemaakt over zijn toekomst na zijn modellencarrière.”

Robbert: “In de modewereld ben je op je 23ste over je top. Het was een mooie tijd, hoor. Ik heb in Seoel en Singapore gewoond. Kwam op toffe plekken, ontmoette zotte mensen. Tussen mijn modellenwerk door ben ik beginnen bijklussen bij een vriend met een verhuisbedrijf. Zo heb ik ontdekt dat die job mij lag. Een eigen bedrijf, dat geeft veel vrijheid.”

Waar ze dezer dagen handen tekortkomen, is in de zorgsector. De crisisopvang, waarin Stephanie als psycholoog werkt, draait vast gewoon door?

Stephanie: “Absoluut. Ik wil de zielenpoot niet uithangen, maar er gaat nu zoveel aandacht uit naar de zorg, terwijl de geestelijke gezondheidszorg over het hoofd gezien wordt. Ik werk met jongeren die door de jeugdrechtbank geplaatst zijn. Vaak komen ze uit gezinnen waar mishandeling of verwaarlozing is. Die kinderen kan je niet zomaar naar huis sturen. De jongeren die bij ons zitten, blijven we dus opvangen. Het contact verloopt wel helemaal anders. Met mondmaskers. Er wordt minder gewandeld en ze mogen geen bezoek meer. Sommige jongeren hebben al meer dan zes weken hun ouders niet meer gezien.”

Annelien: “Maggie De Block weet wat haar te doen staat.”

Stephanie: “Ook bij volwassenen is de situatie vaak schrijnend. Ik denk aan al die moeders van onze mishandelde opvangjongeren. Die zitten nu thuis. Gevangen in een gewelddadige omgeving.”

Speelt de angst om besmet te worden?

Robbert: “Niet echt, ik ben nog vrij jong en sportief. Mochten onze grootouders het krijgen, dan zou ik pas zot worden.”

Annelien: “Ik ben een beetje panisch. Winkelen doe ik met handschoenen. Ik heb altijd antibacteriële gel op zak, want ik heb smetvrees.”

Stephanie: “Och, zo bouw je geen weerstand op. Ik volg netjes alle regels, maar ik maak me niet te veel zorgen. Ook niet om onze ouders. Pa is 58, ma wordt binnenkort 60. Dat is nog jong.”

Annelien: “Ze zien de kleinkinderen nu niet, dus ik stuur regelmatig filmpjes. Of we facetimen of bellen. Papa en mama missen ons allemaal zo hard.”

En jullie? Missen jullie het fysieke contact met elkaar?

Stephanie: “O ja. Normaal ga ik één keer per week langs bij Annelien of Lot. (aarzelend) Niet om ze te knuffelen.”

Annelien: “Zeg maar dat je me eens goed wil vastpakken.”

Stephanie: “(lacht) Annelien heeft altijd champagne in huis. ’t Is daarom!”

Robbert: “Ik spring vaak binnen als ik in Gent of Kortrijk passeer voor mijn werk.”

Annelien: “Onlangs kreeg ik om 7.30 uur een sms’je. ‘Yo, Lien. Ik ga een keer passeren, hè?’ ‘Wanneer?’ ‘Nu!’ Hij kwam me aan de deur verrassen met koffiekoeken.”

Is de behoefte aan een knuffel als single nu niet extra prangend?

Robbert: “Ik heb mijn hond.”

Annelien: “En ik mijn kinderen. Dat helpt écht. En verder kan ik altijd bij Steph terecht als ik het lastig heb.”

Stephanie: “En ik bij Annelien. Zij is zo’n zus die je troost, met je meeleeft en zegt: Oh, zo kut! Voor een concrete oplossing van mijn problemen moet ik bij Liselotte zijn.”

Robbert: “Bij Lot weet je direct waar je staat. Ze is ook veruit de slimste.”

Stephanie: “Wah? Excuseer?! (lacht)”

Robbert: “Sorry, Stephanie. Lot heeft op alles het perfecte antwoord.”

Annelien: “(knipoogt) Van je broer moet je het hebben.”

Wat zijn de plannen na de crisis?

Robbert: “Nu ik mijn loopschoenen opnieuw aangetrokken heb, wil ik volhouden.”

Stephanie: “Ik haal ook veel energie uit sporten. Elke dag doe ik de fitnessoefeningen van Kayla Itsines. Ik besef nu ook hoeveel deugd een rustig avondje thuis doet. Elke avond stappen met de vriendinnen, dat hoeft niet meer. Ik ben ook vol verwachting over de mogelijke crisis in de immomarkt, want ik wil best een loft in Kortrijk. Maar met een appartement of huisje ben ik ook al blij, hoor. (lacht)”

Annelien: “En ik een fermette in de buurt van Destelbergen.”

Robbert: “Doe mij maar een hangar met een appartement erboven.”

Annelien: “Het zou me ook wel deugd doen om alles een beetje rustiger te blijven doen. Helaas, ik vrees dat het niet in mij zit.”

Stephanie: “Ons Lien, toch. Ze is niet alleen superlief, slim én grappig, ze is ook een keiharde werker. Tijd voor ons volgende vogelweekend, zeg ik. De organisatie is in handen van Robbert.”

Robbert: “Ik wil naar Milaan. Of Griekenland. We moeten ook dringend iets gaan eten. Als mijn zussen zich gedragen, tenminste. Het is al gebeurd dat ze aan elkaars borsten zaten te voelen. Over de tafel heen. Voor het hele restaurant.”

Stephanie: “Expres. Omdat de kleine daar wreed ongemakkelijk van wordt. (lacht)”

Drie zussen, het is zeker een zware erfenis?

Stephanie: “Niet makkelijk, nee. Maar ik krijg er veel liefde van.”

Annelien: “Haha, zoals van de hond?”

Robbert: “Komaan, ik ga jullie toch niet vergelijken met Lady? Ze zijn alle drie top.”