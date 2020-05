De tofste cadeaus voor Moederdag Joni Horemans

06 mei 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Een knuffel of die mooie familiefoto met iedereen erop zal je moeder deze 10 mei moeten missen, maar gelukkig zijn er wel nog andere manieren om haar in de bloemetjes te zetten. Is je mama niet zo’n fan van bloemen en staat de badkamer al vol met zeep, handgel en parfums? Geen paniek: ook met onderstaande originele geschenken kan je haar verrassen.

Veel mama’s koken graag (papa’s ook, maar daar hebben we het even niet over), maar zijn soms hun kookinspiratie zoek. Hoor je je mama vaak klagen dat ze niet meer weet wat ze nu nog eens kan klaarmaken? Dan scoor je zonder twijfel met een kookboekenset van Sandra Bekkari. De populaire tv-chef en gezondheidsgoeroe bundelt opnieuw de eenvoudigste, gezondste en vooral ook lekkerste recepten. Drie superlatieven waarmee ze onder het motto ‘Nooit meer diëten’ een schare fans wist te verzamelen. In dit boekenpakket prijken nooit eerder verschenen recepten naast haar klassiekers.

Een klein, maar wel superslim cadeautje is een receptenapp - via de Apple of Google store zijn er namelijk opties om (betalende) apps cadeau te doen. In het Engels zijn de apps van Green Kitchen, Oh She Glows en Deliciously Ella echte must-haves, in het Nederlands zijn we fan van de apps van Pascale Naessens, Kitchen Stories en Uit Pauline’s Keuken.

Neus in de boeken/tijdschriften

Kookboeken doen het altijd goed, maar ook literatuur is een goed idee momenteel, om de lange saaie avonden wat minder monotoon te maken. Geen idee wat er op jouw mama’s verlanglijst qua boeken staat? Waag dan een gokje: wie graag leest, vindt het sowieso leuk om eens andere dingen te leren kennen. Online vind je heel wat platformen (gaande van Iedereen Leest tot Goodreads) waar lezers elkaar leestips geven. Eens snuisteren in de aanraders, en je vindt zeker iets dat je mama - volgens jou toch - zal aanspreken. Als je mama niet zo’n boekenlezer is, maar bijvoorbeeld wél talloze magazines in huis haalt, dan doe je haar plezier met een Leesbox. Die bevat een voucher voor een abonnement op een krant of tijdschrift naar keuze, van Het Laatste Nieuws of De Morgen tot Humo, Dag Allemaal of Goed Gevoel.

Favoriete bon

In normale omstandigheden is een bon voor haar favoriete wellness àltijd een aanrader, maar het is nog even afwachten wanneer de sauna’s, beauty salons en wellnesscentra terug open mogen. Je weet ongetwijfeld wel in welke kledingwinkels, parfumzaken of beautywinkels je mama graag winkelt; waarom niet eens kijken op de websites van de winkels in kwestie of ze geen webshop hebben waar ze ook cadeaubonnen aanbieden?

Rock-‘n-roll, Mom!

Swingende mama’s zullen dan weer in de wolken zijn met een platenspeler. Niet zomaar een platenspeler, maar een ultramodern exemplaar met bluetoothfunctie. Met een Lenco LBT-188 of Lenco LS-50 kan je zonder al te veel gedoe je vinylplaten afspelen. Ze beschikken over ingebouwde speakers en een usb-poort waarmee je vinyl kan exporteren naar digitale apparaten. Uren livingdansjes verzekerd!

Bekijk hier het volledig ‘Moederdag’-aanbod in de HLN Shop.

Lees ook:

Droogbloemen zijn hipper dan ooit: zo droog je ze zelf stap voor stap

Naaien voor dummies: met deze tips tover ook jij de mooiste (mondmasker)creaties tevoorschijn

Lettervreter? Deze reeksen mogen niet ontbreken in je boekenkast