De taken thuis beter verdelen? Zo pak je dat aan

Familie Veel vaders zien de band met hun kinderen versterken nu ze vaker thuiswerken, zo blijkt uit onderzoek. En ja, ze willen ook best meer doen in het huishouden. Wij sprokkelden vijf adviezen voor een betere taakverdeling thuis.

Tijdens de coronacrisis zegt een op de vijf vaders meer voor de kinderen te zorgen en in het huishouden te doen dan daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen. Hoewel moeders thuis nog altijd meer doen dan vaders, is onderzoeksleider Mara Yerkes optimistisch. “Als vaders zich meer blijven inzetten voor zorg- en huishoudelijke taken, dan kunnen deze taken structureel evenwichtiger tussen de ouders worden verdeeld.” Kortom, dit is hét moment voor vaders om een grotere rol in het leven van hun kroost te krijgen. Maar hoe doe je dat?

ADVIES 1: Kom op voor je rechten

De meeste mannen blijven vijf dagen werken na de geboorte van hun kind en maken nauwelijks gebruik van het ouderschapsverlof. Waarom? Dat is historisch zo gegroeid: na de Eerste Wereldoorlog bedachten vakbonden en werkgevers dat mannen beter in staat waren om lange dagen te maken dan vrouwen. Sindsdien staat het maken van lange werkdagen gelijk aan mannelijkheid en moeten mannen als perfecte arbeiders altijd beschikbaar zijn voor hun baas.



Veel werkgevers denken nog steeds zo traditioneel, terwijl moderne vaders meer tijd willen hebben om betrokken te zijn bij hun kind. Dat wringt. Als vader is het daarom des te belangrijker om je rechten te kennen en daarvoor op te komen. “Praat met je ondernemingsraad of je vakbond om te weten welke mogelijkheden je hebt om geboorteverlof en ouderschapsverlof op te nemen”, zegt Yerkes.

ADVIES 2: Deel je werk flexibeler in

Meer dan de helft van de vaders zou meer thuis willen werken, blijkt uit een enquête die het Verwey-Jonker Instituut afgelopen maand online zette. “Veel vaders vinden dat de band met hun kinderen sterker is geworden doordat ze tijdens de quarantaine meer thuis zijn. Ze willen dat die band behouden blijft” zegt onderzoeker Noël Koster. “Vaders willen bijvoorbeeld vaker bij het ontbijt en avondeten zijn en vaker een stukje wandelen met hun kind. Als ze minder reistijd naar hun werk hebben en flexibeler zijn met hun werktijden, komen er meer mogelijkheden voor dit soort kwaliteitsmomenten.” Maar hoe regel je dat met je werkgever? “De coronacrisis laat zien dat werken echt flexibeler kan, ook in beroepen waarvan we eerst dachten dat het onmogelijk was. Dus dit is het uitgelezen moment om met je baas in gesprek te gaan”, zegt Yerkes.

ADVIES 3: Deel je goede voornemens met je partner

Werkte je de afgelopen maanden thuis, dan huppelden je kinderen vaker om je heen. Hoe was dat? Nam je werkdruk toe en voelde je je gestrest? Genoot je ervan en zou je dat gevoel willen vasthouden? Of had je helemaal geen werk meer en maak je je zorgen om de financiën? “Het belangrijkste advies: deel met je partner hoe je deze coronatijd ervaart. Wat is voor jou het mooiste wat is ontstaan? Hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat dat zo blijft?” zegt Martine Kramer, die als gezinstherapeut gezinsleden helpt om beter met elkaar om te gaan. “Spreek je verlangens hardop uit en geef elkaar de ruimte om de dingen te doen waar je je fijn bij voelt. Als jullie je goede voornemens delen, hebben ze meer kans op slagen dan wanneer je ze voor jezelf houdt.”



ADVIES 4: Zorg vaker alleen

Sommige vaders besteden zo weinig tijd alleen met hun kind dat ze het oppassen noemen. Uit onderzoek van de Universiteit van Melbourne blijkt dat wanneer vaders regelmatig in hun eentje voor hun kind zorgen, ze meer zelfvertrouwen hebben in zichzelf als vader. “Daarbij helpt het enorm als vaders al vanaf de geboorte betrokken zijn”, vult Yerkes aan. “Zorg dat je tijdens de kraamweek aanwezig bent en maak goed gebruik van de kraamzorg. Dan leer je alles meteen en wordt het zorgen voor je kind iets heel natuurlijks en vanzelfsprekends.”



Uit recent onderzoek in IJsland blijkt bovendien dat vaders die meer tijd doorbrengen met hun pasgeboren kind, minder vaak scheiden.

ADVIES 5: Herverdeel de taken thuis

Mannen die de zorg en het huishouden gelijk verdelen zijn tevredener over hun relatie dan vaders die daar niet in geloven, schrijft de Amerikaanse psychologe Darcy Lockman in haar boek All The Rage. Toch praat maar een op de vier koppels over hoe ze die taken thuis willen verdelen.

Hoog tijd dus om die ellenlange to-dolijst van jullie te bekijken. Houd allebei een week lang bij wat je allemaal doet: van pannenkoeken bakken tot nieuwe voetbalschoenen kopen, van modderkleding wassen tot naar school brengen. “Schrijf ook de onzichtbare dingen op en de heel kleine dingen, zoals de schooltas klaarzetten, de prullenbak schoonmaken en een onderhouds-afspraak voor de auto regelen”, adviseert Yerkes.

Accepteer dat taken op meerdere manieren gedaan kunnen worden.

Vrouwen nemen vaak de taak op zich als manager van het hele huishouden. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘mentale last’. Om daar verandering in te brengen, helpt het om alle taken op te schrijven, te bespreken hoe die taak minimaal uitgevoerd dient te worden – wanneer is iets schoon genoeg? – en vervolgens een manager per taak aan te stellen.

De uitdaging voor mannen is om de verantwoordelijkheid voor die taak serieus te nemen. Voor vrouwen is het vooral de uitdaging om niet te controleren of mannen hun taak wel goed hebben uitgevoerd. Yerkes: “Accepteer dat taken op meerdere manieren gedaan kunnen worden en spreek waardering voor elkaar uit in plaats van elkaar te bekritiseren.”