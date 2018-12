De taken in het huishouden gelijk verdelen, zo doe je dat Nele Annemans

13 december 2018

12u48

Bron: Goed Gevoel 0 Familie “Ik heb het gevoel dat alle huishoudelijke taken bij mij terechtkomen, mijn partner vindt van niet.” Voor jonge koppels die gaan samenwonen is het vaak niet evident om een goed evenwicht te vinden in de taakverdeling. Relatiedeskundige en psychologe Liselotte Visser legt uit hoe je samen tot een goede verdeling kan komen.

Liselotte Visser: “Allereerst is het belangrijk dat jullie beiden beseffen dat het huishouden veel meer omvat dan alleen maar schoonmaken. De was, de plas, koken en de afwas zijn natuurlijk cruciaal, maar ook tuinieren, klussen en de auto naar de garage brengen behoren tot het huishouden.

Daarnaast heeft ook niet iedere partner evenveel vrije tijd. Soms maakt je partner langere dagen, of werkt de een maar deeltijds en de ander voltijds. Het is dan ook belangrijk dat je de klusjes eerlijk verdeelt. Een handig hulpmiddel is om niet in taken te denken, maar in tijd. Doorloop samen eens alle huishoudelijke taken, en maak per onderdeel een inschatting van de tijd die ervoor nodig is. Hetzelfde doe je met de tijd die jullie beiden aan jullie job spenderen. Vervolgens verdeel je de huishoudelijke klusjes evenredig over beide partijen, totdat jullie allebei aan dezelfde hoeveelheid tijd zitten.

Het voordeel van deze tactiek is dat jullie tot een gelijkmatige verdeling komen waar ieder naar verhouding toe bijdraagt. Daarnaast kunnen jullie ook samen per onderdeel bepalen hoe vaak je vindt dat die specifieke taak moet gebeuren. Zo komen jullie er meteen achter waar jullie al dan niet hetzelfde over denken. En op die manier weet je van tevoren ook al heel goed waar je aan toe bent, en is er achteraf veel minder gedoe.”