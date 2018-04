De lotusgeboorte is in opmars: dit zijn de voor- en nadelen Jente Hautekeete

05 april 2018

15u07

Bron: MiniMe, Liefdevollegeboorte, De kritische verloskundige 0 Familie Bij een lotusgeboorte kiezen de ouders om de navelstreng niet door te knippen en de placenta aan het kindje vast te laten zitten tot de navelstreng er vanzelf afvalt. Dit heeft zowel voor- als nadelen, we sommen ze op.

Rustig wakker worden

Door de navelstreng niet door te knippen, krijgt het net geboren baby'tje nog de laatste restjes voedingstoffen van de placenta. Een ander voordeel zou zijn dat de baby rustiger in deze wereld kan komen. Je geeft het kleintje tijd om aan de nieuwe omgeving te wennen zonder direct in te grijpen en de navelstreng door te knippen.

Geur

De navelstreng valt er op een natuurlijke manier af omdat deze uitdroogd, dit kan tot 10 dagen duren. Natuurlijk hangt er wel een geurtje aan de afstervende placenta en is het niet altijd even leuk om deze te moeten meedragen samen met je kindje. Een voordeel hieraan is wel dat je het babybezoek wat kan uitstellen tot de navelstreng en placenta eraf vallen, zo kan je de eerste dagen in rust genieten van je nieuw gezinnetje. Vaak doen kersverse moeders de placenta in een zakje en bestrooien ze deze met kruiden en bloemen om de vieze geur ervan tegen te gaan.

Huidskleur

De baby zou door een lotusbevalling een iets geligere huidskleur krijgen, deze trekt wel weer weg. Dit komt soms ook voor bij baby’s waarbij de navelstreng wel direct is doorgeknipt.

Wie geen volledige lotusgeboorte wil doen kan ook voor een halve lotusgeboorte kiezen. Hierbij wacht je met het doorknippen van de navelstreng en kies je zelf wanneer je ze doorknipt. Meestal na enkele uren of na de eerste dag.