De leukste activiteiten met je kinderen in de herfstvakantie
Timon Van Mechelen

Photo by Scott Webb on Unsplash
Familie
Hoera, vakantie! Nog geen idee wat te doen met je bengels? Wij verzamelden 10 leuke activiteiten om je kinderen (en jezelf) heel de week zoet mee te houden. Van een indoor sneeuwbaan tot een tentoonstelling over LEGO.

1. Een indoor skipiste

Antwerpen is een nieuwe sneeuwbaan rijker. Gisteren opende ‘Aspen’ in Wilrijk feestelijk de deuren. Een skipiste waar je het hele jaar door de perfecte sneeuw vindt om op te skiën, snowboarden en zelfs sleeën. De baan heeft een vrije hoogte van 15 meter, op het balkon in de sneeuwhal kun je uitrusten met een warme chocomelk.



Meer info: www.aspen.be.

2. Suske en Wiske als kleuters in nieuwe animatiereeks

Suske en Wiske Junior is een gloednieuwe animatiereeks waarin de jonge versie van Suske en Wiske kleuters mee uit de realiteit nemen naar een fantasiewereld waar ze spannende avonturen beleven. Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober kan je in primeur de eerste vier afleveringen bekijken in Comics Station Antwerp. De eerste 100 mensen krijgen een gratis Suske en Wiske Junior fluovestje, verder vinden er ook tal van randactiviteiten plaats.



Suske en Wiske Junior is vanaf maandag 6 november te zien op Ketnet. Meer info: www.ketnet.be en www.comicsstation.be.

3. Ostend Zombie Race

Net voor Halloween loop je in Sportpark De Schorre een parcours vol obstakels en huiveringwekkende zombies, door het bos, over heuvels en door bunkers. Kies voor de 5 km lange obstakelrun of raap al je moed samen en ga voor 10 km. Je enige doel: levend de finish halen.



Meer info: www.visitoostende.be.

4. Pipi Langkous

Elke ouder herinnert zich ongetwijfeld zelf nog de streken van de roodharige Pipi Langkous, maar kennen ook je kinderen het verhaal van het kleine meisje dat alleen in een groot huis woont met haar gevlekt paard en aapje ‘Meneer Nilsson’? Op 29 oktober is er een voorstelling van de film in Cinema ZED in Leuven, allen daarheen dus!



Meer info: www.filmanjaro.be.

5. Bricklive: de tentoonstelling voor LEGO-fanaten

De hele herfstvakantie lang vindt in Tour & Taxis in Brussel een tentoonstelling plaats waar LEGO-fans van zullen smullen. Met de meer dan 3 miljoen LEGO-blokjes kunnen je kinderen en jij je fantasie en creativiteit echt de vrije loop laten, wat ook exact de bedoeling is van Bricklive.



Meer info: www.bricklive.be.

6. Games spelen en ontwikkelen

Kinderen in huis die verslingerd zijn aan gamen? Stuur ze op maandag 30 oktober dan naar de bib van Hoogstraten waar ze de hele dag leuke spelletjes kunnen spelen én zelf maken. De toegang is gratis maar je moet wel reserveren.



Meer info: www.hoogstraten.be/vormingbib.

7. De Oktoberfoor

Naar jaarlijkse gewoonte vindt de Oktoberfoor dit najaar opnieuw plaats in Oostende. Gil het uit op één van de 75 duizelingwekkende kermisattracties, proef allerlei zoetigheden of laat je kinderen griezelen tijdens de Halloween-avond. Ideaal voor als het buiten eens niét grauw en grijs is.



Meer info: visitoostende.be.

8. De Boekenbeurs

De Boekenbeurs in Antwerpen behoeft geen introductie meer, maar het blijft wel een leuke activiteit voor zowel jezelf als je kinderen natuurlijk. Bijna elke dag vinden er toffe hoorspellen en workshops plaats, zodat ook jij in alle rust kunt rondstruinen en misschien wel een babbeltje doen met je favoriete schrijver?



Meer info: www.boekenbeurs.be.

9. Kattenkwaad in Bokrijk

Van 1 tot 5 november gaat in het Openluchtmuseum Bokrijk het doe-festival Kattenkwaad door. Kinderen kunnen zich uitleven op onder andere een bungee trampoline, op de bangelijke deathride, zich een circusartiest wagen in de acrobatenpiste en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Voor durvers.



Meer info: www.bokrijk.be.

10. Een ponyrit in het bos

Als je kind geen schrik heeft van paarden is de ponyrit in het Malou Park in Woluwe ongetwijfeld een van de leukste herfstactiviteiten voor hen om mee uit te pakken op school. De wandeling duurt ongeveer 40 minuten en aan de ouders wordt gevraagd om mee te komen om de pony’s te begeleiden (kennis van paarden is niet nodig).



Meer info: www.ponyplesure.be.