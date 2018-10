Speelgoed van VTech Gesponsorde inhoud De laatste nieuwe VTech-speelgoedjes uitgetest Aangeboden door VTech

19 oktober 2018

11u20 0 Familie Tijdens een bloggerslunch stelde VTech onlangs zijn allernieuwste producten voor. Natuurlijk was blogster Sofie Lambrecht er ook bij. Vooral deze speelgoedjes trokken haar aandacht.

Tante Jet Theeservies (1-4 jaar)

Tantje Jet Theeservies is een superschattig setje dat aanzet tot rollenspel en samenspelen. Terwijl kinderen met het theeservies spelen, leren ze ook tellen en oefenen ze hun fijne motoriek door de spulletjes vast te nemen en de kopjes in te schenken. Ik vind het vooral tof dat het lichtje van het theeniveau aan de buitenkant van Tante Jet altijd horizontaal blijft, dus het lijkt alsof je echt thee aan het gieten bent, de schenkgeluiden maken het helemaal af. De theepot zingt ook vrolijke liedjes en maakt geluid.

Vrolijke Vriendjes Piratenschip (1-5 jaar)

Na de meer meisjesachtige series van de Vrolijke Vriendjes zijn de stoere piraten nu aan de beurt. Het piratenschip is groot en garandeert heel wat speelplezier. De vriendjes hebben magic points en maken daardoor gepaste geluiden, zingen liedjes en zeggen zinnetjes. Het piratenschip zit vol verrassingen en helpt je kind zich motorisch te ontwikkelen.

Bla Bla Blocks Speelhuis (1-5 jaar)

Bla Bla Blocks zijn vrolijk gekleurde blokken om te gaan bouwen. Maar VTech zou VTech niet zijn, als de blokken ook geen geluid zouden maken om de kinderen iets te bij te brengen. Met de Bla Bla Blocks kan je niet alleen eindeloos bouwen, maar er zitten ook bewegingssensors in, geluiden en zinnetjes waardoor kinderen o.a. alles leren over kleuren.

Mijn eerste woordjes (1-4 jaar)

Dit boekje is wel heel fijn, het kindje kan zelfstandig woordjes gaan ontdekken door de combinatie van tekeningen, beeld en geluid. Je kan de woorden laten voorlezen door het boek in het Nederlands en ook in het Engels. Ideaal speelgoed om mee te nemen in de auto of op restaurant.

