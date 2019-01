De knip erop: 3 makkelijke tips om succesvol te sparen Valérie Wauters

14 januari 2019

17u01

Bron: The Everygirl 0 Familie Net iets te enthousiast je slag geslagen tijdens de solden? Dan is het nu het moment om de buikriem weer wat strakker aan te halen. Heb je een bespaarplan nodig? Dan helpen wij je graag op goede weg, gratis en voor niks!

1 . Stel haalbare doelen

Het is makkelijk om te zeggen dat je tegen het eind van het jaar 5.000 euro wil sparen. Maar als je elke week geen kleine acties onderneemt om effectief wat geld opzij te zetten, zal je zien dat je tegen december nog een heel eind van die 5.000 te besparen euro’s verwijderd zit.

Een belangrijke eerste tip is om je niet meteen blind te staren om het grote bedrag, maar het in kleinere, minder afschrikwekkende bedragen op te delen. 5.000 op je spaarrekening tegen het einde van het jaar? Dat wil zeggen dat je elke maand een kleine 417 euro moet besparen, wat neerkomt op ongeveer 104 euro per week of 14 euro per dag.

2. Breng je vrienden en familie op de hoogte

Praten over geld is nog steeds een groot taboe. Maar waarom eigenlijk? Als je vrienden of familie niet weten dat je eigenlijk best een groot bedrag wil sparen dit jaar, dan kunnen ze je hierin ook niet steunen. Leg uit wat je financiële plannen zijn, zodat je vrienden weten waarom je deze maand liever geen vijf keer gaat uit eten, maar een gezellig etentje thuis verkiest.

3. Betaal eerst je schulden af

Stap voor stap. Dat is de enige manier om je bespaarplannen werkelijkheid te maken. Stel jezelf geen onmogelijke doelen door te proberen geld opzij te zetten terwijl je nog vijf andere schulden aan het afbetalen bent. Focus je eerst op het afbetalen van je leningen - waarbij je liefst eerst degenen met het grootste interestpercentage wegwerkt - en kijk dan pas wat er nog overblijft om te sparen. Hou het haalbaar, want anders verlies je al snel de moed, en dan komt er van sparen al helemaal niets meer in huis.