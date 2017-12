De keuken moet je niet stofzuigen: hier letten gasten écht op in je woning ND

14u18 4 thinkstock Familie Ben jij de gastvrouw of -heer vanavond? Dan staat 'nog snel even het huis schoonmaken' ook op het to-dolijstje. Wat helaas zelden snel kan gebeuren. Bespaar je de poetswoede door je toe te spitsen op deze zorgvuldig gekozen details, want alleen deze dingen springen écht in het oog bij je gasten.

Een goede gang is een goede start

Een goed begin is alles. Wedden dat de gang net de plek is die je over het hoofd ziet bij een voorbereidende poets- en opruimbeurt? Draai het eens om en begin met de gang gastenproof te maken, jouw visitekaartje aan het begin én einde van de avond. De jassen van je gezelschap moeten weggehangen worden, dus zorg ook dat daar plaats voor is. Sjaals en truien die over stoelen in de woonkamer gedropt moeten worden, geven een slordige indruk.

Bloemen en planten

Iedereen wordt blij van een klein beetje natuur, zelfs heel onbewust. Het humeur van je gasten wordt nog beter bij de aanblik van gezonde bloemen en planten die je living opfleuren. Gebruik de tijd die je normaal aan het schrobben van de keukenvloer spendeert - daar hoeft toch niemand te komen? - voor een tripje naar de bloemenwinkel.

Fake een opgeruimd huis

Rondslingerende dingen zoals sleutels, opengescheurde post, lege glazen en papiertjes springen meteen in het oog bij wie binnenkomt. Neem bij weinig tijd een grote zak of mand en loop ermee doorheen het huis. Leg alle losse rommeltjes in deze mand, en verstop de mand daarna op een plek waar je gasten zeker niet zullen komen. Een truc die al werkte toen we vroeger onze kinderkamer moesten opruimen, en goede formules hoeven nu eenmaal niet aangepast te worden. Is het echt erg gesteld met je rommel, maak dan aparte zakken of manden per kamer. Gasten voelen zich beter op hun gemak in een opgeruimd huis, dat jij hebt vals gespeeld hoeven zij niet te weten.

Haren van huisdieren

Je huis mag nog zo kraaknet zijn, een zetel vol katten- of hondenharen is een echte afknapper én doet je veel viezer lijken dan je misschien bent. Zorg in de eerste plaats dat je alle sporen van huisdieren wist door de haren overal te verwijderen. Je wil niet bekend staan in de familie als "dat huis waar overal haren liggen en het naar katten ruikt".

De televisie

De televisie poetsen, waarom zou je dat doen, denk je misschien. Wel hierom: een aperitiefje wordt waarschijnlijk in het salon gedronken, en dat zwarte ding neemt doorgaans een vrij prominente plaats in de zithoek in. Op zwarte voorwerpen lijkt stof altijd tien keer erger, en eens gezeten zal het jou en zeker ook je gasten opvallen. Afstoffen dus, snel gebeurd en het bespaart je binnensmondse verwijten aan jezelf tijdens dat lekkere aperitiefje.

Het toilet

Een WC of badkamer is dé graadmeter waaraan gasten jouw orde en hygiëne afmeten. Terecht, zelf ga je bij andere mensen ook graag naar een proper toilet met voldoende WC-papier. Controleer of er een verse handdoek hangt, check of er zeep staat bij de gootsteen en voldoende WC-papier in voorraad is. Ook de aanschaf van een geurige verfrissende spray kan je punten doen scoren bij het gezelschap, ook al gebruik je dat zelf normaal gezien niet. Niet dat we twijfelen aan jouw kookkunsten, maar moest één van je gasten plots dringend naar het toilet moeten, doet hij dat graag discreet en zonder geuren achter te laten.